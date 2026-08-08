Между прошлым и будущим Как изысканна, как шикарна была Касабланка в начале XX века! Кварталы ар-деко, умопомрачительные интерьеры отелей и игорных домов, самые модные бутики мира. Вдоль набережных фланировал цвет европейской и марокканской аристократии, дамы демонстрировали парижские шляпки, джентльмены заключали сделки. Пахло деньгами и контрабандой, утонченностью и гашишем, фартом и рухнувшими надеждами. А рядом, в медине, шла жизнь, ритм которой веками задавался криком муэдзина. Как и сотни лет назад, занимались ремеслом, торговали, ходили в мечеть, а, выйдя, суеверствовали. По узким улочкам ослики развозили поклажу, а врачи-шарлатаны заманивали доверчивую публику. И сегодня все так же. Но есть и еще одна Касабланка — современная. Это наполненный сумасшедшей энергетикой мегаполис, самый перспективный город арабского мира. Здесь рождаются инновационные технологии, прекрасная современная архитектура и дизайнерские пространства. Касабланка — центр стрит-арта, борьбы за права женщин и сексуальных меньшинств, в городских мечетях проходят лекции TEDx и работают экопроекты, а католические монахини обучают детей программированию. Многоликое Марокко Во время нашей экскурсии по Касабланке у вас будет возможность попутешествовать во времени и заглянуть в разные эпохи Марокко. Мы начнем с посещения роскошной мечети Хассана II. Поговорим о роли религии в современном Марокко и о том, почему до сих пор эта мечеть вызывает столько споров. Поднимемся на стены старинной крепости. Здесь лучшее место, чтобы попробовать традиционные деликатесы. А заодно — поговорить об истории пиратства, торговле рабами, но и о местной кухне и о том, как отражает она национальный характер. Прогуляемся по старой, и пожалуй, самой уютной, в Марокко медине, не затронутой туристическим ажиотажем. Навестим синагогу и поговорим о том, как веками сосуществовали и помогали друг другу два таких разных народа. Пройдемся по живописнейшим кварталам ар-деко и неомавританской архитектуры. Поговорим о колониальном периоде и о его влиянии на марокканское общество. Ну и, конечно, устроим дегустацию устриц и морепродуктов на рынке. Разговоры за чашечкой чая на фоне собора

Остановимся выпить чашечку чая у белоснежного собора Sacré Coeur рассказом о том, как Марокко удалось стать самой успешной страной континента (и не только) в сфере инноваций, экономики и социальных реформ. И о том, каково оно сегодня — быть жителем этой страны.

Шопинг, дворцы и атмосферные кварталы

После обеда, во время которого вы сможете передохнуть, мы отправимся дальше — к собору начала XX века с удивительными витражами, к роскошному дворцу паши и удивительному кварталу Habous. А еще — там лучший в Марокко шопинг! Кроме того, у нас будет возможность побывать в синагоге, выпить бокал вина в известном на весь мир баре, полюбоваться на интерьеры ар-деко и заглянуть в ремесленные мастерские. И сделать еще много прекрасных вещей. Важная информация• Во время этого маршрута нам придется пройти 1,5 км. вдоль океана от мечети Хассана II до старой медины. Если для вас это тяжело, мы сможем взять такси (до 3 евро).