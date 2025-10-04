Мои заказы

Касабланка: гармония востока и запада в магическом белом городе

Познакомьтесь с Касабланкой: современный город с богатым историческим наследием. Откройте для себя уникальные достопримечательности и архитектуру
Эта экскурсия в Касабланке предлагает уникальную возможность увидеть город с двух сторон: современный мегаполис и его историческое наследие.

Посетители смогут насладиться величием мечети Хассана II, прогуляться по площади Мохаммеда V и исследовать узкие улочки медины Хабус.

В районе Анфа вы увидите символы колониального наследия, а на набережной Корниш насладитесь видами на океан. Завершите день обедом в ресторане с марокканской кухней
5
30 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Уникальная архитектура
  • 🏛 Историческое наследие
  • 🌊 Виды на океан
  • 🍽 Марокканская кухня
  • 🕌 Мечеть Хассана II
Что можно увидеть

  • Мечеть Хассана II
  • Площадь Мохаммеда V
  • Медина Хабус
  • Район Анфа
  • Корниш
  • Кафедральный собор Сакре-Кёр

Описание экскурсии

  • Мечеть Хассана II — архитектурное чудо на берегу Атлантики с одним из высочайших минаретов в мире и удивительным сочетанием традиций и технологий (внешний осмотр).
  • Площадь Мохаммеда V — сердце административной Касабланки, окружённое зданиями в стиле ар-деко и неомавританской архитектуры.
  • Медина Хабус — лабиринт узких улочек и ремесленных лавок с атмосферой восточного базара.
  • Корниш — живописная набережная с кафе, пляжами и видами на океан.
  • Кафедральный собор Сакре-Кёр — бывший католический храм.
  • Обед в ресторане — по желанию вы попробуете блюда марокканской или средиземноморской кухни в колоритной обстановке.

Организационные детали

  • Поездка пройдёт на автомобиле BMW 116. В случае замены авто сообщу об этом предварительно в личном сообщении.
  • Я могу встретить вас в аэропорту Касабланки и/ или отвезти туда после экскурсии. Доплата составит €50 в оба конца.
  • Для самостоятельного посещения мечети Хассана ll предусмотрите одежду, закрывающую плечи и колени.

Мария
Мария — ваш гид в Касабланке
Провела экскурсии для 149 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Мария, я живу в Марокко много лет, и я с удовольствием показываю знаковые места Касабланки и других городов этой удивительной страны. Свободно владею русским, французским и арабским
читать дальше

языками, что позволяет мне легко общаться как с гостями, так и с местными жителями. Моё увлечение — история Марокко. Я делюсь не только фактами, но и атмосферой, традициями и культурой этой многогранной страны. Вместе мы не просто осматриваем достопримечательности, а погружаемся в настоящую марокканскую жизнь — от архитектуры до кухни. Буду рада видеть вас!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 30 отзывах
5
30
4
3
2
1

Фотографии от путешественников

И
Ирина
4 окт 2025
С 23 сентября по 2 октября 2025 года мы посещали город Касабланка, Марокко, с целью путешествия в честь нашего 30-летия совместной жизни. Это огромный многонациональный город. Летели туда впервые, всё
читать дальше

незнакомо и интересно. И, конечно, нам была нужна помощь для знакомства с городом и со страной. И в этом нам помогла Мария - молодой русскоговорящий гид, безупречно владеющий арабским, английским и французскими языками, длительное время проживающая в Марокко. В первый день Мария приехала за нами в отель и около 5 часов на её автомобиле она знакомила нас с историей Марокко, городом Касабланкой. Мы увидели все главные достопримечательности. Она провела нас по интересным, самобытным улочкам, дала возможность увидеть рынки (рыбный в том числе, по нашей просьбе), купить сувениры. Эта обаятельная девушка ответила на все наши вопросы, оставила свой телефон. И мы с ней общались весь период нашего нахождения в г. Касабланка. Желаем Марии всего самого хорошего и огромное ей спасибо. Очень рекомендуем эту экскурсию, как вовремя краткого пребывания в городе, и особенно, если кто-то хочет познакомится с городом и Марокко поближе. Мария обо всём расскажет и поможет составить план дальнейшего знакомства со страной. Ирина и Александр, Псков, Россия.

6 ноя 2025
Очень понравилась экскурсия по городу! Спасибо Марии! Узнали много нового и открыли для себя потрясающую страну. Мария очень внимательный и чуткий человек. Помимо потрясающей экскурсии помогла решить проблему с вещью, отремонтировать ее у местных мастеров! Рекомендуем эту экскурсию и нашего замечательного гида!
П
Полина
3 ноя 2025
Мария – замечательный гид, настоящий профессионал! Успели поговорить обо всем: и об истории, и об экономике, и об архитектуре и культуре. Посмотрели ключевые места в Касабланке, зашли в аутентичные заведения.
читать дальше

При планировании экскурсии учились наши пожелания, а также Мария подсказала хорошие рестораны в городе. Экскурсия прошла на комфортном автомобиле bmw.

У Марии грамотная речь, и множество знаний о Марокко. Очень рекомендуем экскурсию и гида и благодарим за замечательный день 🫶🏽🫶🏽🫶🏽

Ш
Шеметов
25 окт 2025
Мы впервые в Касабланке и в Марокко. Нам повезло - открывала для нас эту волшебную страну замечательный гид Мария. Она с удовольствием делилась информацией, которой не встретишь на просторах интернета.
читать дальше

С ее помощью увидели, попробовали, потрогали, услышали многое … Мария помимо всего прочего еще и прекрасный водитель, а это очень важно в Касабланке (кто ездил по Касабланке на автомобиле, тот поймет). Отдельное спасибо Марии за помощь в решении наших организационных проблем. Такой гид как Мария, это подарок путешественнику!

Наталья
Наталья
25 окт 2025
Мы с мужем летели из Москвы на Тенерифе. Прилетали в Касабланку в полдень, а улетали утром следующего дня. Поэтому решили во вторую половину дня познакомиться с Касабланкой и выбрали 4-х
читать дальше

часовую автомобильную (чтобы много не ходить) экскурсию «Касабланка: гармония востока и запада в магическом белом городе» с гидом Марией. Экскурсия превзошла все наши ожидания! Мария встретила нас у отеля и покатала по всему городу: и старому, и новому! Показала все достопримечательности и закончила, по нашей просьбе, в аутентичном марокканском ресторанчике с местной кухней, после которого отвезла обратно в отель, который был довольно далеко от цента и даже подарила местный сувенир. Мы остались очень довольны и экскурсоводом, и нашими впечатлениями от нового города и страны! Рекомендуем всем, кто впервые прибыл в Касабланку!

Анна
Анна
10 окт 2025
У меня была 8-ми часовая пересадка в Касабланке. Мария забрала меня из аэропорта и привезла обратно. Чудесная 4-х часовая экскурсия, которая помогла понять Касабланку. Самостоятельно столько локаций не освоить.
Мне очень понравилось, что было много фактов, интересных историй и Мария владеет информацией по широкому спектру вопросов, говорит грамотно, красиво, ведет машину уверенно. Спасибо за чудесный день!
И
Ирина
4 окт 2025
Д
Дилара
1 окт 2025
Добрый день! Экскурсия по Касабланке прошла 25.09. Этому предшествовала переписка, в ходе которой Мария уточняла мои пожелания и не только по экскурсии, но и по пребыванию в стране, помогла с
читать дальше

трансфером и ж/д билетами. Чувствуется, что Мария искренне любит свое дело и хочет, чтобы у путешественников сохранились только хорошие воспоминания о поездке, а также отличные атмосферные фото. Спасибо! Буду рекомендовать данный тур своим знакомым.

Ю
Юлия
27 сен 2025
Отличная экскурсия от Марии. Она встретила нас на парковке отеля и провела по всем значителым и важным местам в Касабланке. Помогла советами по дальнейшему изучению Марокко.
Илья
Илья
20 сен 2025
Однозначно рекомендую! Мария открыла нам Касабланку, время экскурсии пролетело незаметно, а также помогла с покупкой жд билетов и трансфером. Все четко организовано по времени и локациям
Екатерина
Екатерина
18 сен 2025
Замечательный гид! Очень рекомендую Марию 💕
Светлана
Светлана
5 сен 2025
Всем доброго дня! Знакомство с Марокко началось с помощью гида Марии! Благодаря ей мы узнали много интересной и полезной информации, которая подавалась легко, ненавязчиво. Беседа легко прерывалась на дополнительные вопросы. Хочется поблагодарить Марию за такое знакомство со страной и Касабланкой! Если Вы первый раз в Марокко очень рекомендую Вам начать свое знакомство со страной вместе с Марией! ❤️
А
Анна
2 сен 2025
Хотим поблагодарить Марию за прекрасную экскурсию по Касабланке, за интересный рассказ и грамотные ответы на вопросы с глубокими знаниями истории и культуры. Отличное планирование маршрута, отсутствие спешки, умение создать комфортную
читать дальше

атмосферу. Также Мария полностью взяла на себя все наши хлопоты по трансферу, встретила в аэропорту и помогла нам адаптироваться в другой стране. Благодаря Марии мы узнали о самых интересных кулинарных изысках и пообедали в прекрасном ресторане, расположенном в исторической крепости.

Е
Екатерина
29 авг 2025
Экскурсия очень интересная очень понравилась. Гид встретила нас и отвезла обратно. Очень приятная девушка. Узнали и посмотрели много интересного.
Г
Гузель
28 авг 2025
Большое спасибо Марии за экскурсию) было очень познавательно, интересно, даже учитывая, что мы были с двумя маленькими детьми)

