Эта экскурсия в Касабланке предлагает уникальную возможность увидеть город с двух сторон: современный мегаполис и его историческое наследие.
Посетители смогут насладиться величием мечети Хассана II, прогуляться по площади Мохаммеда V и исследовать узкие улочки медины Хабус.
В районе Анфа вы увидите символы колониального наследия, а на набережной Корниш насладитесь видами на океан. Завершите день обедом в ресторане с марокканской кухней
Посетители смогут насладиться величием мечети Хассана II, прогуляться по площади Мохаммеда V и исследовать узкие улочки медины Хабус.
В районе Анфа вы увидите символы колониального наследия, а на набережной Корниш насладитесь видами на океан. Завершите день обедом в ресторане с марокканской кухней
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Уникальная архитектура
- 🏛 Историческое наследие
- 🌊 Виды на океан
- 🍽 Марокканская кухня
- 🕌 Мечеть Хассана II
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Что можно увидеть
- Мечеть Хассана II
- Площадь Мохаммеда V
- Медина Хабус
- Район Анфа
- Корниш
- Кафедральный собор Сакре-Кёр
Описание экскурсии
- Мечеть Хассана II — архитектурное чудо на берегу Атлантики с одним из высочайших минаретов в мире и удивительным сочетанием традиций и технологий (внешний осмотр).
- Площадь Мохаммеда V — сердце административной Касабланки, окружённое зданиями в стиле ар-деко и неомавританской архитектуры.
- Медина Хабус — лабиринт узких улочек и ремесленных лавок с атмосферой восточного базара.
- Корниш — живописная набережная с кафе, пляжами и видами на океан.
- Кафедральный собор Сакре-Кёр — бывший католический храм.
- Обед в ресторане — по желанию вы попробуете блюда марокканской или средиземноморской кухни в колоритной обстановке.
Организационные детали
- Поездка пройдёт на автомобиле BMW 116. В случае замены авто сообщу об этом предварительно в личном сообщении.
- Я могу встретить вас в аэропорту Касабланки и/ или отвезти туда после экскурсии. Доплата составит €50 в оба конца.
- Для самостоятельного посещения мечети Хассана ll предусмотрите одежду, закрывающую плечи и колени.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид в Касабланке
Провела экскурсии для 149 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Мария, я живу в Марокко много лет, и я с удовольствием показываю знаковые места Касабланки и других городов этой удивительной страны. Свободно владею русским, французским и арабскимЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 30 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
И
Ирина
4 окт 2025
С 23 сентября по 2 октября 2025 года мы посещали город Касабланка, Марокко, с целью путешествия в честь нашего 30-летия совместной жизни. Это огромный многонациональный город. Летели туда впервые, всё
Дата посещения: 23 сентября 2025
Ирина
6 ноя 2025
Очень понравилась экскурсия по городу! Спасибо Марии! Узнали много нового и открыли для себя потрясающую страну. Мария очень внимательный и чуткий человек. Помимо потрясающей экскурсии помогла решить проблему с вещью, отремонтировать ее у местных мастеров! Рекомендуем эту экскурсию и нашего замечательного гида!
П
Полина
3 ноя 2025
Мария – замечательный гид, настоящий профессионал! Успели поговорить обо всем: и об истории, и об экономике, и об архитектуре и культуре. Посмотрели ключевые места в Касабланке, зашли в аутентичные заведения.
Ш
Шеметов
25 окт 2025
Мы впервые в Касабланке и в Марокко. Нам повезло - открывала для нас эту волшебную страну замечательный гид Мария. Она с удовольствием делилась информацией, которой не встретишь на просторах интернета.
Наталья
25 окт 2025
Мы с мужем летели из Москвы на Тенерифе. Прилетали в Касабланку в полдень, а улетали утром следующего дня. Поэтому решили во вторую половину дня познакомиться с Касабланкой и выбрали 4-х
Анна
10 окт 2025
У меня была 8-ми часовая пересадка в Касабланке. Мария забрала меня из аэропорта и привезла обратно. Чудесная 4-х часовая экскурсия, которая помогла понять Касабланку. Самостоятельно столько локаций не освоить.
Мне очень понравилось, что было много фактов, интересных историй и Мария владеет информацией по широкому спектру вопросов, говорит грамотно, красиво, ведет машину уверенно. Спасибо за чудесный день!
Мне очень понравилось, что было много фактов, интересных историй и Мария владеет информацией по широкому спектру вопросов, говорит грамотно, красиво, ведет машину уверенно. Спасибо за чудесный день!
И
Ирина
4 окт 2025
С 23 сентября по 2 октября 2025 года мы посещали город Касабланка, Марокко, с целью путешествия в честь нашего 30-летия совместной жизни. Это огромный многонациональный город. Летели туда впервые, всё
Д
Дилара
1 окт 2025
Добрый день! Экскурсия по Касабланке прошла 25.09. Этому предшествовала переписка, в ходе которой Мария уточняла мои пожелания и не только по экскурсии, но и по пребыванию в стране, помогла с
Ю
Юлия
27 сен 2025
Отличная экскурсия от Марии. Она встретила нас на парковке отеля и провела по всем значителым и важным местам в Касабланке. Помогла советами по дальнейшему изучению Марокко.
Илья
20 сен 2025
Однозначно рекомендую! Мария открыла нам Касабланку, время экскурсии пролетело незаметно, а также помогла с покупкой жд билетов и трансфером. Все четко организовано по времени и локациям
Екатерина
18 сен 2025
Замечательный гид! Очень рекомендую Марию 💕
Светлана
5 сен 2025
Всем доброго дня! Знакомство с Марокко началось с помощью гида Марии! Благодаря ей мы узнали много интересной и полезной информации, которая подавалась легко, ненавязчиво. Беседа легко прерывалась на дополнительные вопросы. Хочется поблагодарить Марию за такое знакомство со страной и Касабланкой! Если Вы первый раз в Марокко очень рекомендую Вам начать свое знакомство со страной вместе с Марией! ❤️
А
Анна
2 сен 2025
Хотим поблагодарить Марию за прекрасную экскурсию по Касабланке, за интересный рассказ и грамотные ответы на вопросы с глубокими знаниями истории и культуры. Отличное планирование маршрута, отсутствие спешки, умение создать комфортную
Е
Екатерина
29 авг 2025
Экскурсия очень интересная очень понравилась. Гид встретила нас и отвезла обратно. Очень приятная девушка. Узнали и посмотрели много интересного.
Г
Гузель
28 авг 2025
Большое спасибо Марии за экскурсию) было очень познавательно, интересно, даже учитывая, что мы были с двумя маленькими детьми)
Входит в следующие категории Касабланки
Похожие экскурсии из Касабланки
Индивидуальная
до 2 чел.
Касабланка: перекрёсток времён
Погрузитесь в атмосферу Касабланки, где переплетаются история и современность. Уникальные места и вкусы ждут вас на каждом шагу
Начало: У железнодорожного вокзала Casa-Port
Завтра в 10:00
12 ноя в 10:00
€285 за всё до 2 чел.
Фотопрогулка
Красавица Касабланка: обзорная фотопрогулка
Погрузитесь в атмосферу Касабланки: медина, мечеть Хасана II, французский квартал и профессиональные фотографии на память
Начало: В аэропорту или на стойке вашего отеля
Завтра в 10:30
12 ноя в 10:30
€360 за человека
Индивидуальная
Чудеса медины и зуака: прогулка и мастер-класс по марокканской росписи
Присоединяйтесь к уникальному мастер-классу по марокканской росписи зуак в Касабланке. Узнайте секреты древнего искусства и создайте свой шедевр
Начало: У железнодорожного вокзала Casa-Port
Сегодня в 18:00
Завтра в 16:30
от €80 за человека