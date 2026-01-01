Описание тура

Приглашаем в увлекательное путешествие в Марокко! Каждый день будет наполнен новыми открытиями и незабываемыми впечатлениями. Наш насыщенный тур позволит вам побывать в древних городах, включая Шевшауэн, и преодолеть большие расстояния, чтобы вы могли увидеть максимально много всего. Разнообразие культурных и природных достопримечательностей ждет вас на каждом шагу.

Погрузитесь в атмосферу древности, насладитесь красотой невероятных пейзажей и окунитесь в местные традиции и кулинарные изыски. Готовьтесь к незабываемому приключению, которое оставит яркие воспоминания на всю жизнь.

Этот тур создан для тех, кто хочет открыть для себя красоту Марокко, не переплачивая!

Мы поставили перед собой задачу: создать максимально насыщенный и интересный маршрут, который позволит вам увидеть главные жемчужины страны — имперские города — в составе небольших групп и по доступной цене.

Несмотря на то, что это экономичный вариант, мы сделали всё возможное, чтобы ваше путешествие было комфортным и запоминающимся:

общий чат для всех участников группы для обмена важной информацией и фото

комфортный транспорт с профессиональным водителем (для групп до 15 человек предоставляется микроавтобус на 15 мест, для групп от 16 человек — автобус на 35-40 мест)

ежедневное обеспечение водой в автобусе (0,33 мл)

турлидер (для групп от 15 человек), который летит с вами из Москвы и сопровождает на протяжении всего тура

местный гид, который погрузит вас в историю, культуру и быт Марокко

радиогиды (для групп от 15 человек) — чтобы вы могли слышать гида даже на расстоянии

Важно:

тур не рекомендуется для детей младше 14 лет

Для более взыскательных путешественников:

если вы ищете индивидуальный подход, мы с радостью разработаем для вас персональный тур с учетом всех ваших пожеланий. Вы сможете выбрать отели любого уровня, эксклюзивные экскурсии и маршруты, которые идеально подойдут именно вам.

Перелёт

Вылет из Москвы аэропорт Шереметьево авиакомпанией Royal Air Maroc прямой рейс. Включен багаж до 23 кг и ручная кладь до 10 кг, длина + ширина + высота не более 115 см (длина: 55 см, ширина: 40 см, высота: 20 см).

Вылет из Москвы, Шереметьево — 8:20, прилет в Касабланка — 12:35

Вылет из Касабланка — 22:55, прилет в Москву, Шереметьево — 7:10 (+1 день)

Важная информация:

Обращаем ваше внимание, что отельная база Марокко отличается от европейских стандартов и не всегда оправдывает свою звёздность.

Категория Стандарт В номерах может отсутствовать чайник, халаты, тапочки, фен и комплиментарная вода. Это базовое размещение, которое подойдет для тех, кто ценит бюджетные варианты и планирует проводить больше времени на экскурсиях.

Категория Комфорт Размещение в отелях 4 Sup или риадах, в некоторых городах возможно размещение в тех же отелях, что и в категории Стандарт, но номера будут выше классом. Категория Комфорт также не гарантирует наличие чайника, халатов, тапочек. Главное отличие от Стандарта — либо больший комфорт в номере (площадь, мебель, вид), либо уровень самого отеля. Более разнообразные завтраки и ужины (могут быть как по меню так и шведский стол на усмотрение отеля).

Стоимость входных билетов в туристические и религиозные объекты может меняться. В программе тура указана примерная стоимость, и окончательная цена может незначительно отличаться. Мы всегда стремимся предоставить вам актуальную информацию и заранее предупредить о возможных изменениях.

Порядок проведения экскурсий может быть скорректирован Например, если экскурсия в музей Ysl по графику тура попадает на среду, но в этот день музей закрыт, мы переносим ее на вторник, чтобы вы ничего не пропустили.

Условия бронирования: