Каждый день - новый город: марокканское путешествие своей компанией
Рассмотреть архитектуру разных эпох, погулять по синему Шефшауэну и спуститься в Геркулесовы пещеры
Начало: Аэропорт Касабланки, 11:50
6 фев в 08:00
7 фев в 08:00
€2157 за человека
-
2%
Марокко. Всё лучшее за неделю
Мини-группа. Марракеш, Фес, Касабланка, Рабат, Шефшауэн, Сахара и не только
4 мая в 10:00
28 апр в 10:00
от 126 590 ₽
129 143 ₽ за человека
Там начинается Восток: 5 марокканских городов и античный Волюбилис
Вдохнуть бриз океана в Касабланке, Рабате, Танжере и попетлять по мединам Шефшауэна и Феса
Начало: Аэропорт Касабланки, 14:00
28 фев в 14:00
5 мар в 12:00
109 000 ₽ за человека
