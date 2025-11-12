Описание тура
Приглашаем в увлекательное путешествие в Марокко! Каждый день будет наполнен новыми открытиями и незабываемыми впечатлениями. Наш насыщенный тур позволит вам побывать в древних городах, включая Шевшауэн, и преодолеть большие расстояния, чтобы вы могли увидеть максимально много всего. Разнообразие культурных и природных достопримечательностей ждет вас на каждом шагу.
Погрузитесь в атмосферу древности, насладитесь красотой невероятных пейзажей и окунитесь в местные традиции и кулинарные изыски. Готовьтесь к незабываемому приключению, которое оставит яркие воспоминания на всю жизнь.
Этот тур создан для тех, кто хочет открыть для себя красоту Марокко, не переплачивая!
Мы поставили перед собой задачу: создать максимально насыщенный и интересный маршрут, который позволит вам увидеть главные жемчужины страны — имперские города — в составе небольших групп и по доступной цене.
Несмотря на то, что это экономичный вариант, мы сделали всё возможное, чтобы ваше путешествие было комфортным и запоминающимся:
общий чат для всех участников группы для обмена важной информацией и фото
комфортный транспорт с профессиональным водителем (для групп до 15 человек предоставляется микроавтобус на 15 мест, для групп от 16 человек — автобус на 35-40 мест)
ежедневное обеспечение водой в автобусе (0,33 мл)
турлидер (для групп от 15 человек), который летит с вами из Санкт-Петербурга и сопровождает на протяжении всего тура
местный гид, который погрузит вас в историю, культуру и быт Марокко
радиогиды (для групп от 15 человек) — чтобы вы могли слышать гида даже на расстоянии
Важно:
тур не рекомендуется для детей младше 14 лет
Для более взыскательных путешественников:
если вы ищете индивидуальный подход, мы с радостью разработаем для вас персональный тур с учетом всех ваших пожеланий. Вы сможете выбрать отели любого уровня, эксклюзивные экскурсии и маршруты, которые идеально подойдут именно вам.
Перелёт
Вылет из Санкт-Петербурга авиакомпанией Royal Air Maroc прямой рейс. Включен багаж до 23 кг и ручная кладь до 10 кг, длина + ширина + высота не более 115 см (длина: 55 см, ширина: 40 см, высота: 20 см).
Вылет из Санкт-Петербурга — 8:05, прилет в Касабланка — 11:45
Вылет из Касабланка — 23:10, прилет в Санкт-Петербург — 6:55 (+1 день)
Важная информация:
Обращаем ваше внимание, что отельная база Марокко отличается от европейских стандартов и не всегда оправдывает свою звёздность.
Категория Стандарт В номерах может отсутствовать чайник, халаты, тапочки, фен и комплиментарная вода. Это базовое размещение, которое подойдет для тех, кто ценит бюджетные варианты и планирует проводить больше времени на экскурсиях.
Категория Комфорт Размещение в отелях 4 Sup или риадах, в некоторых городах возможно размещение в тех же отелях, что и в категории Стандарт, но номера будут выше классом. Категория Комфорт также не гарантирует наличие чайника, халатов, тапочек. Главное отличие от Стандарта — либо больший комфорт в номере (площадь, мебель, вид), либо уровень самого отеля. Более разнообразные завтраки и ужины (могут быть как по меню так и шведский стол на усмотрение отеля).
Стоимость входных билетов в туристические и религиозные объекты может меняться. В программе тура указана примерная стоимость, и окончательная цена может незначительно отличаться. Мы всегда стремимся предоставить вам актуальную информацию и заранее предупредить о возможных изменениях.
Порядок проведения экскурсий может быть скорректирован Например, если экскурсия в музей Ysl по графику тура попадает на среду, но в этот день музей закрыт, мы переносим ее на вторник, чтобы вы ничего не пропустили.
Условия бронирования:
20% предоплата при бронировании
50% за 2 месяца до вылета
100% за 3 недели до вылета
Программа тура по дням
Санкт-Петербург - Касабланка - Рабат (135 км)
Самолёт приземляется в аэропорту Mohamed V в Касабланке в 11:45.
После получения багажа вас встретит русскоговорящий гид — и начнётся наше путешествие по Марокко.
Существует миф, что эта мусульманская страна не любит иностранных туристов. Уже в первый день вы убедитесь, что марокканцы — люди дружелюбные и гостеприимные. Да, в стране есть свои особенности и традиции, но все они понятны и выполнимы:
важно уважительно относиться к исламским традициям;
женщинам не рекомендуется одеваться вызывающе, особенно за пределами туристических зон;
не стоит отправляться в самостоятельные поездки, отделяясь от группы, особенно без знания местных традиций;
запрещена съёмка зданий государственных учреждений, женщин-мусульманок, военных и полиции.
Все правила просты и не мешают наслаждаться путешествием — наоборот, помогают глубже понять страну и её уклад.
Знакомство с Марокко начнём с Касабланки — экономического и промышленного центра королевства. Нас ждёт обзорная экскурсия по городу.
Во время экскурсии вы увидите:
мечеть Хасана Ii — одну из самых больших в Африке (внешний осмотр, вход по желанию за дополнительную плату от 14);
набережную La Corniche с видом на Атлантический океан.
Прогулка вдоль океана подарит свежий морской воздух и первые марокканские впечатления.
После экскурсии — свободное время для самостоятельного обеда. Вы сможете выбрать кафе или ресторан с национальной кухней и попробовать традиционные закуски, мясные и овощные блюда с марокканскими специями, свежий хлеб, выпечку и восточные сладости.
После обеда — переезд в Рабат и размещение в отеле.
Ориентировочное время прибытия — 20:00.
Вечером — ужин и ночёвка.
Рабат - Танжер - Шевшауэн (370 км)
После завтрака — экскурсия по Рабату, административной столице Марокко.
Ориентировочное время начала экскурсии — 09:00.
Доброе утро! — вас приветствует столица Марокко. Во время экскурсии по Рабату вы увидите:
королевский дворец;
мавзолей освободителя Марокко Мухаммеда V;
Башню Хасана — ровесницу знаменитой севильской Гиральды;
Касбу Удайа.
Рабат вобрал в себя культуры разных эпох: он был и римским портом, и базой Альмохадов, и пристанищем пиратов. Всё это оставило свой след в многовековой истории города.
После экскурсии переезд в портовый город Танжер. С одной стороны он омывается Средиземным морем, с другой — Атлантическим океаном. В хорошую погоду через Гибралтарский пролив можно увидеть берега Испании.
По прибытии в Танжер вы посетите:
мыс Спартель (по желанию, за дополнительную плату от 5 с человека);
Геркулесовы пещеры (по желанию, за дополнительную плату от 9 с человека);
площадь Гранд Сокко;
Медину с площадью Петит Сокко;
касбу и смотровую площадку с видом на Гибралтарский пролив.
Затем выезд в город Шевшауэн, расположенный между двумя горами.
Прибытие — к ужину.
Ориентировочное время заселения в отель — 20:00.
Отдых после насыщенного дня.
Шевшауэн - Волюбилис - Фес (200 км)
После завтрака — экскурсия по Шевшауэну.
Ориентировочное время начала — 08:30.
С первого взгляда вы узнаете этот город. Даже если его название было вам незнакомо, вы наверняка видели открытки и фотографии с его видами: здания всех оттенков синего, разноцветные горшочки с цветами, зелёные горы и голубое небо. Зрелище действительно удивительное. Вы сделаете фотографии, которым точно позавидуют ваши подписчики.
Затем отправляемся в Фес через Волюбилис.
На высоте 400 метров над уровнем моря расположены развалины античного города Волюбилиса — древней столицы римской провинции Мавритании Тингитанской. Здесь хорошо сохранились:
мозаики;
величественные руины триумфальной арки;
термы;
дом Орфея.
После осмотра Волюбилиса переезд в Фес.
Жади, Латиффа, дядя Али, Зурайде, Саид, Мохамед Если эти имена вам знакомы — значит, Фес вам совсем не чужой. Все эти персонажи — герои популярного сериала Клон, основные события которого происходили именно в этом городе.
По прибытии — размещение в отеле, ужин и ночёвка.
Ориентировочное время заселения — 19:00.
Завтра — знакомство с Фесом поближе.
Фес
Фес — один из четырёх имперских городов Марокко и самый древний из них. Городу более 12 веков, и его устои и традиции практически не изменились. Во время экскурсии создаётся ощущение, будто вы перемещаетесь в прошлое.
После завтрака — экскурсия по городу.
Ориентировочное время начала — 9:00.
Сегодня Фес — культурная и религиозная столица Королевства. Вы окунётесь в атмосферу средневекового восточного города, прогуляетесь по узким извилистым улочкам древней Медины и познакомитесь с памятниками истории и архитектуры, которыми украсили бывшую столицу султаны династий Меринидов и Алауитов. Большинство этих сооружений выполнены в испано-мавританском архитектурном стиле.
Во время экскурсии вы:
посетите мечеть Бу Инанья;
увидите медресе (мусульманские университеты);
побываете на площади и у фонтана Нежарин;
посетите ремесленные кварталы, где мастера кожевенного и гончарного дела работают по технологиям, передающимся из поколения в поколение.
Окончание экскурсии — ориентировочно в 16:00.
Вечером — ужин в отеле и отдых перед продолжением путешествия.
Фес - Марракеш (420 км)
После пробуждения — завтрак и выезд в Марракеш.
Ориентировочное время начала экскурсии — 08:00.
Дорога пройдёт по живописным местам в окружении берберских деревушек и кедровых лесов. По пути вы проедете мимо известного марокканского горнолыжного курорта Ифран, архитектура которого напоминает европейские города.
Затем выезд на автостраду — и переезд до Марракеша.
По прибытии — размещение в отеле, ужин и ночёвка. Ориентировочное время заселения — 19:00.
Марракеш - Эс-Сувейра - Марракеш
После завтрака — трансфер в Эс-Сувейра. Начало экскурсии — 09:00.
Эс-Сувейра — портовый город на берегу Атлантического океана, известный своими пляжами и излюбленными местами серфингистов, парапланеристов и виндсерферов.
По прибытии в город вы посетите:
бастион с подлинными испанскими пушками Xviii века;
небольшую крепость, построенную французским архитектором по заказу марокканского султана;
старый город с узкими улочками и характерными фасадами.
Во время экскурсии будет возможность пообедать в рыбном ресторане (свободный обед) и посетить местные магазины.
К ужину возвращение в Марракеш.
Ориентировочное время прибытия — 20:00.
Вечером — посещение знаменитой площади Jemaa El Fna и самого красочного рынка Марокко. Это настоящий театр под открытым небом: здесь можно увидеть йогов, заклинателей змей, знахарей, колдунов, торговцев фруктами и экзотическими специями.
После прогулки — возвращение в отель и отдых.
Марракеш - Касабланка (220 км) - Санкт-Петербург
В 09:00 после завтрака в отеле начинается знакомство с историческими достопримечательностями Марракеша — жемчужины юга Марокко.
Город расположен у подножия Атласских гор и известен своими садами, дворцами, музеями и мечетями.
Марракеш был столицей Королевства в эпоху правления трёх династий марокканских султанов. И сегодня он впечатляет количеством архитектурных памятников и музеев, каждый из которых является настоящим произведением искусства.
В первой половине дня вас ждёт осмотр главных достопримечательностей города:
мечеть Кутубия;
сады Менара, окружённые оливковыми плантациями;
дворец Паша — образец дворцовой архитектуры;
Сады Мажореля.
Затем посещение музея Ива Сен-Лорана. Музей открыт в 2017 году и посвящён жизни и творчеству знаменитого французского модельера. Он расположен в здании, спроектированном архитектором Жаком Мажорелом и представляющем собой настоящее произведение архитектурного искусства.
В музее представлено более 5000:
нарядов;
аксессуаров;
фотографий;
предметов, связанных с творчеством Ива Сен-Лорана.
Также здесь можно увидеть оригинальные эскизы и рисунки, созданные модельером в разные годы жизни. Музей является одним из самых популярных туристических объектов в Марракеше.
На этом путешествие завершается. Вас ждёт трансфер в аэропорт Касабланки и вылет в Санкт-Петербург.
Всё, что вы прочитали, станет вашей реальностью на целых 7 дней: пустынные пейзажи и живописные города, марокканская кухня, традиционные ремёсла — Марокко не оставит вас равнодушными.
06:55 — прибытие в Санкт-Петербург.
Варианты проживания
Ответы на вопросы
Что включено
- Международный авиаперелёт авиакомпанией Royal Air Maroc (Санкт-Петербург - Касабланка - Санкт-Петербург). Включено: багаж 23 кг + ручная кладь до 10 кг. Длина + ширина + высота не более 115 см (длина: 55 см, ширина: 40 см, высота: 20 см)
- Отели категории Стандарт 3-4 / согласно программе: Rabat Helnan Chellah 4, Rabat Belere 4 Chefchaouen Vancii 4/ Parador 4 / Ziryab 4 Fes Menzeh Zalagh 4 Marrakech Le Printemps Blue Sea 4 или подобные
- Отели категории Комфорт 4+ или Riads / согласно программе: Rabat Belere 4 Chefchaouen Vancii 4 / Parador 4 / Ziryab 4 Fes Riad Damia / Riad Anis / Accross 4/ Zalagh Park Palace 5 Marrakech Dellarosa boutique 4 / Bab hotel 4 / Riad Palais des Princesses / Riad Ifoulki или подобные
- Полупансион
- Входные билеты в сады Мажирель и музей Ysl
- Транспортное обслуживание
- Медицинская страховка
- Русскоговорящий гид
Что не входит в цену
- 25 - марроканские таксы за весь маршрут, которые платятся гиду на месте
- Чаевые (по желанию)