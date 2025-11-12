Марокко: древнее королевство с перелётом из Санкт-Петербурга

Описание тура

Приглашаем в увлекательное путешествие в Марокко! Каждый день будет наполнен новыми открытиями и незабываемыми впечатлениями. Наш насыщенный тур позволит вам побывать в древних городах, включая Шевшауэн, и преодолеть большие расстояния, чтобы вы могли увидеть максимально много всего. Разнообразие культурных и природных достопримечательностей ждет вас на каждом шагу.

Погрузитесь в атмосферу древности, насладитесь красотой невероятных пейзажей и окунитесь в местные традиции и кулинарные изыски. Готовьтесь к незабываемому приключению, которое оставит яркие воспоминания на всю жизнь.

Этот тур создан для тех, кто хочет открыть для себя красоту Марокко, не переплачивая!

Мы поставили перед собой задачу: создать максимально насыщенный и интересный маршрут, который позволит вам увидеть главные жемчужины страны — имперские города — в составе небольших групп и по доступной цене.

Несмотря на то, что это экономичный вариант, мы сделали всё возможное, чтобы ваше путешествие было комфортным и запоминающимся:

  • общий чат для всех участников группы для обмена важной информацией и фото

  • комфортный транспорт с профессиональным водителем (для групп до 15 человек предоставляется микроавтобус на 15 мест, для групп от 16 человек — автобус на 35-40 мест)

  • ежедневное обеспечение водой в автобусе (0,33 мл)

  • турлидер (для групп от 15 человек), который летит с вами из Санкт-Петербурга и сопровождает на протяжении всего тура

  • местный гид, который погрузит вас в историю, культуру и быт Марокко

  • радиогиды (для групп от 15 человек) — чтобы вы могли слышать гида даже на расстоянии

Важно:

  • тур не рекомендуется для детей младше 14 лет

Для более взыскательных путешественников:

  • если вы ищете индивидуальный подход, мы с радостью разработаем для вас персональный тур с учетом всех ваших пожеланий. Вы сможете выбрать отели любого уровня, эксклюзивные экскурсии и маршруты, которые идеально подойдут именно вам.

Перелёт

Вылет из Санкт-Петербурга авиакомпанией Royal Air Maroc прямой рейс. Включен багаж до 23 кг и ручная кладь до 10 кг, длина + ширина + высота не более 115 см (длина: 55 см, ширина: 40 см, высота: 20 см).

Вылет из Санкт-Петербурга — 8:05, прилет в Касабланка — 11:45

Вылет из Касабланка — 23:10, прилет в Санкт-Петербург — 6:55 (+1 день)

Важная информация:

Обращаем ваше внимание, что отельная база Марокко отличается от европейских стандартов и не всегда оправдывает свою звёздность.

  • Категория Стандарт В номерах может отсутствовать чайник, халаты, тапочки, фен и комплиментарная вода. Это базовое размещение, которое подойдет для тех, кто ценит бюджетные варианты и планирует проводить больше времени на экскурсиях.

  • Категория Комфорт Размещение в отелях 4 Sup или риадах, в некоторых городах возможно размещение в тех же отелях, что и в категории Стандарт, но номера будут выше классом. Категория Комфорт также не гарантирует наличие чайника, халатов, тапочек. Главное отличие от Стандарта — либо больший комфорт в номере (площадь, мебель, вид), либо уровень самого отеля. Более разнообразные завтраки и ужины (могут быть как по меню так и шведский стол на усмотрение отеля).

  • Стоимость входных билетов в туристические и религиозные объекты может меняться. В программе тура указана примерная стоимость, и окончательная цена может незначительно отличаться. Мы всегда стремимся предоставить вам актуальную информацию и заранее предупредить о возможных изменениях.

  • Порядок проведения экскурсий может быть скорректирован Например, если экскурсия в музей Ysl по графику тура попадает на среду, но в этот день музей закрыт, мы переносим ее на вторник, чтобы вы ничего не пропустили.

Условия бронирования:

  • 20% предоплата при бронировании

  • 50% за 2 месяца до вылета

  • 100% за 3 недели до вылета

Программа тура по дням

1 день

Санкт-Петербург - Касабланка - Рабат (135 км)

Самолёт приземляется в аэропорту Mohamed V в Касабланке в 11:45.

После получения багажа вас встретит русскоговорящий гид — и начнётся наше путешествие по Марокко.

Существует миф, что эта мусульманская страна не любит иностранных туристов. Уже в первый день вы убедитесь, что марокканцы — люди дружелюбные и гостеприимные. Да, в стране есть свои особенности и традиции, но все они понятны и выполнимы:

  • важно уважительно относиться к исламским традициям;

  • женщинам не рекомендуется одеваться вызывающе, особенно за пределами туристических зон;

  • не стоит отправляться в самостоятельные поездки, отделяясь от группы, особенно без знания местных традиций;

  • запрещена съёмка зданий государственных учреждений, женщин-мусульманок, военных и полиции.

Все правила просты и не мешают наслаждаться путешествием — наоборот, помогают глубже понять страну и её уклад.

Знакомство с Марокко начнём с Касабланки — экономического и промышленного центра королевства. Нас ждёт обзорная экскурсия по городу.

Во время экскурсии вы увидите:

  • мечеть Хасана Ii — одну из самых больших в Африке (внешний осмотр, вход по желанию за дополнительную плату от 14);

  • набережную La Corniche с видом на Атлантический океан.

Прогулка вдоль океана подарит свежий морской воздух и первые марокканские впечатления.

После экскурсии — свободное время для самостоятельного обеда. Вы сможете выбрать кафе или ресторан с национальной кухней и попробовать традиционные закуски, мясные и овощные блюда с марокканскими специями, свежий хлеб, выпечку и восточные сладости.

После обеда — переезд в Рабат и размещение в отеле.

Ориентировочное время прибытия — 20:00.

Вечером — ужин и ночёвка.

2 день

Рабат - Танжер - Шевшауэн (370 км)

После завтрака — экскурсия по Рабату, административной столице Марокко.

Ориентировочное время начала экскурсии — 09:00.

Доброе утро! — вас приветствует столица Марокко. Во время экскурсии по Рабату вы увидите:

  • королевский дворец;

  • мавзолей освободителя Марокко Мухаммеда V;

  • Башню Хасана — ровесницу знаменитой севильской Гиральды;

  • Касбу Удайа.

Рабат вобрал в себя культуры разных эпох: он был и римским портом, и базой Альмохадов, и пристанищем пиратов. Всё это оставило свой след в многовековой истории города.

После экскурсии переезд в портовый город Танжер. С одной стороны он омывается Средиземным морем, с другой — Атлантическим океаном. В хорошую погоду через Гибралтарский пролив можно увидеть берега Испании.

По прибытии в Танжер вы посетите:

  • мыс Спартель (по желанию, за дополнительную плату от 5 с человека);

  • Геркулесовы пещеры (по желанию, за дополнительную плату от 9 с человека);

  • площадь Гранд Сокко;

  • Медину с площадью Петит Сокко;

  • касбу и смотровую площадку с видом на Гибралтарский пролив.

Затем выезд в город Шевшауэн, расположенный между двумя горами.

Прибытие — к ужину.

Ориентировочное время заселения в отель — 20:00.

Отдых после насыщенного дня.

3 день

Шевшауэн - Волюбилис - Фес (200 км)

После завтрака — экскурсия по Шевшауэну.

Ориентировочное время начала — 08:30.

С первого взгляда вы узнаете этот город. Даже если его название было вам незнакомо, вы наверняка видели открытки и фотографии с его видами: здания всех оттенков синего, разноцветные горшочки с цветами, зелёные горы и голубое небо. Зрелище действительно удивительное. Вы сделаете фотографии, которым точно позавидуют ваши подписчики.

Затем отправляемся в Фес через Волюбилис.

На высоте 400 метров над уровнем моря расположены развалины античного города Волюбилиса — древней столицы римской провинции Мавритании Тингитанской. Здесь хорошо сохранились:

  • мозаики;

  • величественные руины триумфальной арки;

  • термы;

  • дом Орфея.

После осмотра Волюбилиса переезд в Фес.

Жади, Латиффа, дядя Али, Зурайде, Саид, Мохамед Если эти имена вам знакомы — значит, Фес вам совсем не чужой. Все эти персонажи — герои популярного сериала Клон, основные события которого происходили именно в этом городе.

По прибытии — размещение в отеле, ужин и ночёвка.

Ориентировочное время заселения — 19:00.

Завтра — знакомство с Фесом поближе.

4 день

Фес

Фес — один из четырёх имперских городов Марокко и самый древний из них. Городу более 12 веков, и его устои и традиции практически не изменились. Во время экскурсии создаётся ощущение, будто вы перемещаетесь в прошлое.

После завтрака — экскурсия по городу.

Ориентировочное время начала — 9:00.

Сегодня Фес — культурная и религиозная столица Королевства. Вы окунётесь в атмосферу средневекового восточного города, прогуляетесь по узким извилистым улочкам древней Медины и познакомитесь с памятниками истории и архитектуры, которыми украсили бывшую столицу султаны династий Меринидов и Алауитов. Большинство этих сооружений выполнены в испано-мавританском архитектурном стиле.

Во время экскурсии вы:

  • посетите мечеть Бу Инанья;

  • увидите медресе (мусульманские университеты);

  • побываете на площади и у фонтана Нежарин;

  • посетите ремесленные кварталы, где мастера кожевенного и гончарного дела работают по технологиям, передающимся из поколения в поколение.

Окончание экскурсии — ориентировочно в 16:00.

Вечером — ужин в отеле и отдых перед продолжением путешествия.

5 день

Фес - Марракеш (420 км)

После пробуждения — завтрак и выезд в Марракеш.

Ориентировочное время начала экскурсии — 08:00.

Дорога пройдёт по живописным местам в окружении берберских деревушек и кедровых лесов. По пути вы проедете мимо известного марокканского горнолыжного курорта Ифран, архитектура которого напоминает европейские города.

Затем выезд на автостраду — и переезд до Марракеша.

По прибытии — размещение в отеле, ужин и ночёвка. Ориентировочное время заселения — 19:00.

6 день

Марракеш - Эс-Сувейра - Марракеш

После завтрака — трансфер в Эс-Сувейра. Начало экскурсии — 09:00.

Эс-Сувейра — портовый город на берегу Атлантического океана, известный своими пляжами и излюбленными местами серфингистов, парапланеристов и виндсерферов.

По прибытии в город вы посетите:

  • бастион с подлинными испанскими пушками Xviii века;

  • небольшую крепость, построенную французским архитектором по заказу марокканского султана;

  • старый город с узкими улочками и характерными фасадами.

Во время экскурсии будет возможность пообедать в рыбном ресторане (свободный обед) и посетить местные магазины.

К ужину возвращение в Марракеш.

Ориентировочное время прибытия — 20:00.

Вечером — посещение знаменитой площади Jemaa El Fna и самого красочного рынка Марокко. Это настоящий театр под открытым небом: здесь можно увидеть йогов, заклинателей змей, знахарей, колдунов, торговцев фруктами и экзотическими специями.

После прогулки — возвращение в отель и отдых.

7 день

Марракеш - Касабланка (220 км) - Санкт-Петербург

В 09:00 после завтрака в отеле начинается знакомство с историческими достопримечательностями Марракеша — жемчужины юга Марокко.

Город расположен у подножия Атласских гор и известен своими садами, дворцами, музеями и мечетями.

Марракеш был столицей Королевства в эпоху правления трёх династий марокканских султанов. И сегодня он впечатляет количеством архитектурных памятников и музеев, каждый из которых является настоящим произведением искусства.

В первой половине дня вас ждёт осмотр главных достопримечательностей города:

  • мечеть Кутубия;

  • сады Менара, окружённые оливковыми плантациями;

  • дворец Паша — образец дворцовой архитектуры;

  • Сады Мажореля.

Затем посещение музея Ива Сен-Лорана. Музей открыт в 2017 году и посвящён жизни и творчеству знаменитого французского модельера. Он расположен в здании, спроектированном архитектором Жаком Мажорелом и представляющем собой настоящее произведение архитектурного искусства.

В музее представлено более 5000:

  • нарядов;

  • аксессуаров;

  • фотографий;

  • предметов, связанных с творчеством Ива Сен-Лорана.

Также здесь можно увидеть оригинальные эскизы и рисунки, созданные модельером в разные годы жизни. Музей является одним из самых популярных туристических объектов в Марракеше.

На этом путешествие завершается. Вас ждёт трансфер в аэропорт Касабланки и вылет в Санкт-Петербург.

Всё, что вы прочитали, станет вашей реальностью на целых 7 дней: пустынные пейзажи и живописные города, марокканская кухня, традиционные ремёсла — Марокко не оставит вас равнодушными.

06:55 — прибытие в Санкт-Петербург.

Варианты проживания

2-x местный номер

Ответы на вопросы

Что включено
  • Международный авиаперелёт авиакомпанией Royal Air Maroc (Санкт-Петербург - Касабланка - Санкт-Петербург). Включено: багаж 23 кг + ручная кладь до 10 кг. Длина + ширина + высота не более 115 см (длина: 55 см, ширина: 40 см, высота: 20 см)
  • Отели категории Стандарт 3-4 / согласно программе: Rabat Helnan Chellah 4, Rabat Belere 4 Chefchaouen Vancii 4/ Parador 4 / Ziryab 4 Fes Menzeh Zalagh 4 Marrakech Le Printemps Blue Sea 4 или подобные
  • Отели категории Комфорт 4+ или Riads / согласно программе: Rabat Belere 4 Chefchaouen Vancii 4 / Parador 4 / Ziryab 4 Fes Riad Damia / Riad Anis / Accross 4/ Zalagh Park Palace 5 Marrakech Dellarosa boutique 4 / Bab hotel 4 / Riad Palais des Princesses / Riad Ifoulki или подобные
  • Полупансион
  • Входные билеты в сады Мажирель и музей Ysl
  • Транспортное обслуживание
  • Медицинская страховка
  • Русскоговорящий гид
Что не входит в цену
  • 25 - марроканские таксы за весь маршрут, которые платятся гиду на месте
  • Чаевые (по желанию)
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Николай
Николай — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Генеральный директор туроператора с 2013 года. Наша команда - настоявшие профессионалы туризма. Мы прошли огонь, воду и медные трубы. Занимаемся организацией групповых авторских туров по всему миру. Комфортный состав группы (не более 20 чел). Все наши группы едут в сопровождении тур лидера и профессионального местного гида.

