Добро пожаловать в Марракеш
Марракеш - город с богатой историей и культурой. Прогуляйтесь по Медине, посетите дворцы и наслаждайтесь атмосферой площади Джама-эль-Фна
Начало: Около Кафе Кутубия
11 дек в 10:00
12 дек в 10:00
€250 за всё до 8 чел.
Уникальная прогулка по Марракешу: Джамаа-эль-Фна и сады Мажорель
Погрузитесь в атмосферу Марракеша, посетив его главные достопримечательности с опытным гидом. Узнайте историю города и почувствуйте его уникальную культуру
Начало: По договорённости
Завтра в 10:30
11 дек в 10:00
€160 за всё до 4 чел.
От дворца до базара: обзорная экскурсия по Марракешу
Эта экскурсия для тех, кто впервые приехал в Марракеш и хочет прочувствовать его атмосферу. Посетим дворец Бахия, сад Мажорель, восточный базар и многое другое
8 янв в 09:30
9 янв в 09:30
€150 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- MMALTSEV17 сентября 2025От дворца до базара: обзорная экскурсия по МарракешуДата посещения: 16 сентября 2025Экскурсия очень понравилась: интересный рассказ, насыщенная программа, было очень интересно. Большое спасибо.
- ЛЛариса6 декабря 2025Отличная экскурсия и прекрасный гид Аззетдин. Очень интересно и незаметно прошли четыре часа экскурсии. Понравилось все! Советуем всем.
- ППавел17 ноября 2025Большая благодарность Татьяне!!! Путешествовали с супругой. В планах было посещение Касабланка и Марракеш! Таятьяна не только провела прекрасную экскурсию по
- ИИрина16 ноября 2025Познакомились с Марракешем благодаря Бадеру, прониклись атмосферой города, узнали новое о прошлом и настоящем. Экскурсия прошла в приятной атмосфере, Бадер показал много интересных мест, благодаря придуманному маршруту. Спасибо организатору и гиду.
- ЕЕлена30 октября 2025Экскурсия отличная, Рэда очень интересно всё рассказывал, показывал интересные места, не заезженные с точки зрения туристов, показал настоящий Марракеш, помогал торговаться, определенно рекомендую. Отдельное огромное спасибо за прекрасные фотки, очень красиво получилось!
- ААлена20 октября 2025Отличный гид, интересные локации. Было интересно, весело и комфортно.
- ААлексей7 октября 2025Прекрасный гид, благодарим за экскурсию и приятную прогулку. Бадер встретил нас в нашем риаде, мы через главную площадь отправились в
- ААлексей11 сентября 2025Отличная экскурсия! Попросил Татьяну добавить в программу посещение сада Мажорель, она пошла навстречу и добавила! Конечно, стоимость увеличилась, но это
- ААндрей27 июля 2025Мы ездили на экскурсию на полдня на поезде из Касабланки. Заранее договорились с Каримом, попросили его купить нам билеты в
- ЮЮрий28 июня 2025Запланированная экскурсия прошла замечательно. Узнали много интересного о стране и городе. Исполнялись все пожелания. Спасибо большое организатору Татьяне и нашему гиду Аз-еддину. Будем рекомендовать своим друзьям однозначно!
- ЮЮлия28 июня 2025Вчера, были на экскурсии в Марракеше с Бадером. Было классно несмотря на +42 в тени. Бадер провел нас по закоулкам
- ЕЕлена17 июня 2025Экскурсии на высшем уровне. Понравилось все!!! Очень интересно, гид Азеддин показал нам Марракеш, провел даже не по туристическим местам, заходили
- ППётр12 июня 2025Фати - бесконечно приятный в общении человек. Очень помогла совершить покупки, показала интересные места. К сожалению, ей не хватило знаний
- ЕЕкатерина8 июня 2025Экскурсия хорошая. Насыщенная, интересная. Для первого знакомства с Марракешем- прекрасно. Её лучше брать с захватом вечернего времени, чтобы посмотреть шоу
- ААлла15 мая 2025Прекрасные экскурсии, отличный гид Фати. Всем рекомендую!)
- ДДжулия21 апреля 2025Спасибо огромные Фати за экскурсию по Маракешу. Это было волшебно. Мы погрузились в философию жизни Марокко. Прошли главные достопримечательности,увидели секретные
- ЕЕкатерина13 апреля 2025Огромное спасибо, провели прекрасный день!
- ССергей1 апреля 2025Отличная экскурсия. Рекомендую. Гид Бадер.
- еелена31 марта 2025Чтобы почувствовать местный колорит, надо обязательно побывать в Марракеше,в Медине. Благодаря Бадеру,нашему экскурсоводу, мы отлично провели день и много узнали интересного и познавательного. Спасибо
- ККроун25 марта 2025Прекрасный гид. Погрузила в атмосферу этого города, рассказ был душевный и очень атмосферный. Спасибо большое гиду!
