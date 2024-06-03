Основанный в 1062 году, Марракеш покорит вас извилистыми улочками с красными домами, восточными дворцами и садами. Мы покажем его главные достопримечательности и секретные места. Поделимся историями и мифами о Королевстве Марокко и его жителях, познакомим с местными традициями и культурными особенностями.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Главные и тайные места Марракеша

Марракеш — древний и невероятно колоритный город, наполненный историческими, религиозными и архитектурными достопримечательностями. Мы прогуляемся по лабиринту вековой Медины, шаг за шагом раскрывая её тайны. Вы увидите мечеть Аль-Кутубия, дворец Дар-эль-Баша, медресе Бен Юсефа и многое другое. По желанию мы заглянем в местные арт-галереи, антикварные лавки и мастерские ремесленников: кожевников, жестянщиков и ткачей ковров.

Яркая площадь Джама-эль-Фна

Главным аккордом дня станет площадь Джама-эль-Фна, которую часто называют «театром жизни». Вы увидите заклинателей змей и музыкантов, акробатов и гадалок. А ещё здесь находится самый большой ресторан в мире под открытым небом. За столами на площади могут одновременно разместиться 1200 человек. Местную атмосферу невозможно передать словами: дымятся котлы с мясом, рисом и овощами, повара зазывают публику. Вы запомните это зрелище на всю жизнь.

Организационные детали