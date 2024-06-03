Добро пожаловать в Марракеш

Посетить самые-самые места таинственного восточного города с профессиональным гидом
Основанный в 1062 году, Марракеш покорит вас извилистыми улочками с красными домами, восточными дворцами и садами. Мы покажем его главные достопримечательности и секретные места.

Поделимся историями и мифами о Королевстве Марокко и его жителях, познакомим с местными традициями и культурными особенностями.
4
1 отзыв
Добро пожаловать в Марракеш
Добро пожаловать в Марракеш
Добро пожаловать в Марракеш
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Главные и тайные места Марракеша

Марракеш — древний и невероятно колоритный город, наполненный историческими, религиозными и архитектурными достопримечательностями. Мы прогуляемся по лабиринту вековой Медины, шаг за шагом раскрывая её тайны. Вы увидите мечеть Аль-Кутубия, дворец Дар-эль-Баша, медресе Бен Юсефа и многое другое. По желанию мы заглянем в местные арт-галереи, антикварные лавки и мастерские ремесленников: кожевников, жестянщиков и ткачей ковров.

Яркая площадь Джама-эль-Фна

Главным аккордом дня станет площадь Джама-эль-Фна, которую часто называют «театром жизни». Вы увидите заклинателей змей и музыкантов, акробатов и гадалок. А ещё здесь находится самый большой ресторан в мире под открытым небом. За столами на площади могут одновременно разместиться 1200 человек. Местную атмосферу невозможно передать словами: дымятся котлы с мясом, рисом и овощами, повара зазывают публику. Вы запомните это зрелище на всю жизнь.

Организационные детали

  • Мы готовы скорректировать маршрут по вашему желанию
  • По желанию возможно посещение достопримечательностей. Входные билеты не включены в стоимость: медресе Бен Юсефа — 6 евро, дворец Дар-эль-Баша — 6 евро
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
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Д
3 июня 2024
В целом нам понравилась экскурсия, гид была очень доброжелательная и поделилась большим количеством полезной информации, в том числе ссылки на рестораны. На будущее мне кажется нужно чуть лучше продумывать маршрут, чтобы уложиться в заранее спланированное время. Мы вынуждены были прервать экскурсию, так как уже спешили на следующее мероприятие.

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