Главные экскурсионные места в Марракеше

Найдено 4 экскурсии в категории «Популярные места» в Марракеше на русском языке, цены от €150. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Марракеш для своих. Тайны старого города
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
52 отзыва
Марракеш для своих. Тайны старого города
Колоритные базары, королевские дворцы и шумные площади
Начало: По договоренности
10 июня в 10:00
11 июня в 13:00
от 320 за всё до 10 чел.
Добро пожаловать в Марракеш
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Добро пожаловать в Марракеш
Посетить самые-самые места таинственного восточного города с профессиональным гидом
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
155 за всё до 6 чел.
От дворца до базара: обзорная экскурсия по Марракешу
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
2 отзыва
От дворца до базара: обзорная экскурсия по Марракешу
Увидеть главные достопримечательности в компании профессионального гида
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
150 за всё до 5 чел.
Марракеш для своих. Тайны старого города
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
Марракеш для своих. Тайны старого города
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от $350 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дарья
    3 июня 2024
    Добро пожаловать в Марракеш
    В целом нам понравилась экскурсия, гид была очень доброжелательная и поделилась большим количеством полезной информации, в том числе ссылки на
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    рестораны. На будущее мне кажется нужно чуть лучше продумывать маршрут, чтобы уложиться в заранее спланированное время. Мы вынуждены были прервать экскурсию, так как уже спешили на следующее мероприятие.

  • Н
    Надежда
    20 апреля 2024
    От дворца до базара: обзорная экскурсия по Марракешу
    Карим очень понравился, Отлично подобрана информация, основанная на фактах из истории Марокко и самого города Марракеш, логически выстроенное повествование, прекрасные знания русского. Узнали много интересных реалий из повседневной жизни марокканцев. Рекомендуем!
  • И
    Ирина
    19 апреля 2024
    От дворца до базара: обзорная экскурсия по Марракешу
    Благодарим Карима за экскурсию! Интересно и не спеша! Очень рекомендуем!
  • О
    Ольга
    7 октября 2022
    Марракеш для своих. Тайны старого города
    спасибо!
  • О
    Ольга
    7 октября 2022
    Марракеш для своих. Тайны старого города
    Самир-потрясающий гид! Знающий, обаятельный, умный и интелегентый! HIGHLY RECOMMENDED!!!
  • Н
    Наталья
    4 июля 2022
    Марракеш для своих. Тайны старого города
    Большое спасибо за экскурсию! Все понравилось!

Ответы на вопросы от путешественников по Марракешу в категории «Популярные места»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Марракеше
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
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Сколько стоит экскурсия по Марракешу в июне 2024
Сейчас в Марракеше в категории "Популярные места" можно забронировать 4 экскурсии от 150 до 350. Туристы уже оставили гидам 55 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.78 из 5
Экскурсии на русском языке в Марракеше (Марокко 🇲🇦) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2024 год по теме «Популярные места», 55 ⭐ отзывов, цены от €150. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Марокко. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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