1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3.5 часа
Марракеш для своих. Тайны старого города
Колоритные базары, королевские дворцы и шумные площади
Начало: По договоренности
10 июня в 10:00
11 июня в 13:00
от €320 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Добро пожаловать в Марракеш
Посетить самые-самые места таинственного восточного города с профессиональным гидом
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
€155 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
От дворца до базара: обзорная экскурсия по Марракешу
Увидеть главные достопримечательности в компании профессионального гида
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
€150 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Марракеш для своих. Тайны старого города
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от $350 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДарья3 июня 2024В целом нам понравилась экскурсия, гид была очень доброжелательная и поделилась большим количеством полезной информации, в том числе ссылки на
- ННадежда20 апреля 2024Карим очень понравился, Отлично подобрана информация, основанная на фактах из истории Марокко и самого города Марракеш, логически выстроенное повествование, прекрасные знания русского. Узнали много интересных реалий из повседневной жизни марокканцев. Рекомендуем!
- ИИрина19 апреля 2024Благодарим Карима за экскурсию! Интересно и не спеша! Очень рекомендуем!
- ООльга7 октября 2022спасибо!
- ООльга7 октября 2022Самир-потрясающий гид! Знающий, обаятельный, умный и интелегентый! HIGHLY RECOMMENDED!!!
- ННаталья4 июля 2022Большое спасибо за экскурсию! Все понравилось!
Ответы на вопросы от путешественников по Марракешу в категории «Популярные места»
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