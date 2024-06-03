читать дальше рестораны. На будущее мне кажется нужно чуть лучше продумывать маршрут, чтобы уложиться в заранее спланированное время. Мы вынуждены были прервать экскурсию, так как уже спешили на следующее мероприятие.

В целом нам понравилась экскурсия, гид была очень доброжелательная и поделилась большим количеством полезной информации, в том числе ссылки на