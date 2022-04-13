Необычные экскурсии по Марракешу

Найдено 6 экскурсий в категории «Необычные» в Марракеше на русском языке, цены от €320. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Традиции восточного базара: шопинг-тур по Марракешу
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
1 отзыв
Традиции восточного базара: шопинг-тур по Марракешу
Отыскать лучшее в «сокровищнице Африки»
Начало: По договоренности
10 июня в 10:00
11 июня в 13:00
от 320 за всё до 10 чел.
Долина Урика. Королевство, о котором вы не знали
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
8 отзывов
Долина Урика. Королевство, о котором вы не знали
Этнографическое путешествие в мир берберов с погружением в культуру
Начало: Мы встретим вас у вашего отеля
10 июня в 09:00
11 июня в 13:00
580 за всё до 4 чел.
Марракеш современный
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
1 отзыв
Марракеш современный
Понять, как уживаются передовые тенденции с традиционным укладом и верой в джиннов
Начало: По договоренности
11 июня в 13:00
12 июня в 10:00
от 320 за всё до 10 чел.
Марракеш для своих: современный город
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
Марракеш для своих: современный город
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
10 июня в 18:00
11 июня в 09:00
от $350 за всё до 4 чел.
Сокровищница Африки. Прогулка по рынкам и галереям
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
Сокровищница Африки. Прогулка по рынкам и галереям
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от $350 за всё до 4 чел.
Марракеш для своих: полёт на воздушном шаре
🎈 На воздушном шаре
Групповая
5 часов
Марракеш для своих: полёт на воздушном шаре
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
10 июня в 15:00
11 июня в 09:00
$350 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    13 апреля 2022
    Долина Урика. Королевство, о котором вы не знали
    Нам очень понравилось! Отдыхали семьей! Гид был Мухамед, очень хороший! Рекомендуем, очень хорошая экскурсия!
  • О
    Ольга
    23 октября 2021
    Долина Урика. Королевство, о котором вы не знали
    Поездка была очень интересная. Увидеть горы и покататься на верблюде здорово. Но ее стоимость для меня кажется неоправданной. За все
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    по дороге надо платить отдельно. Прогулка на верблюде оплачивается отдельно 20 евро, что стало для нас неприятной неожиданностью. Гид в данной поездке, это просто сопровождающий. Но и за транспорт платим отдельно. Соотношение цена-качество неоправданно.

  • А
    Антонина
    28 июля 2021
    Долина Урика. Королевство, о котором вы не знали
    У нас было две экскурсии: одна по Маракешу и вторая - в Долину Урики. Мы взяли экскурсии сразу в первые дни
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    по прилёту в Марокко. Это помогло нам быстро «адаптироваться»:) О нас- семья из двоих взрослых и троих детей (10лет, 7 лет и 5 лет) Наш гид Хассан. Хассан приятный и позитивный человек, интересный рассказчик с прекрасным чувством юмора. Было рассказано много интересной и полезной информации. Нам очень понравились экскурсии и остались только положительные эмоции. Хассан, спасибо вам. И отдельное спасибо за симку, это было приятной неожиданностью:) Желаем вам здоровья и процветания.

  • Е
    Елена
    18 февраля 2020
    Марракеш современный
    Мы с подругами были на экскурсии в первый же день нашего пребывания в Марракеше, с Мохамедом! Нам все очень понравилось,
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    нас забрали прямо у двери нашего риада и сразу же начался его удивительный рассказ! Мохамед сразу понимает, что нас интересует больше история или покупки и корректирует маршрут, в зависимости от интересов. Он все время был с нами на связи, отвечает на любые вопросы, дал советы, которыми мы с удовольствием воспользовались и сэкономили кучу денег:)), например, где пообедать, как правильно торговаться, где и в какой хамам лучше пойти, с чем туда идти! Благодаря тому, что в первый же день мы гуляли с гидом, мы в дальнейшем ни разу не заблудились! Много много слов благодарности, замечательной команде, организовавшей нам чудесную прогулку!

  • А
    Анна
    13 мая 2019
    Традиции восточного базара: шопинг-тур по Марракешу
    Благодарю за удивительную экскурсию по городу Марракеш гида Mohamed, за приятное общение и увлекательные рассказы об истории страны, о правителях и народностях. Шопинг просто невероятный. Спасибо Вам за прекрасный день и яркие впечатления

Ответы на вопросы от путешественников по Марракешу в категории «Необычные»

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  1. Традиции восточного базара: шопинг-тур по Марракешу
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  4. Марракеш для своих: современный город
  5. Сокровищница Африки. Прогулка по рынкам и галереям
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  1. Старый город
  2. Самое главное
Сколько стоит экскурсия по Марракешу в июне 2024
Сейчас в Марракеше в категории "Необычные" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 320 до 580. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.78 из 5
Экскурсии на русском языке в Марракеше (Марокко 🇲🇦) – у нас можно купить 6 экскурсий на 2024 год по теме «Необычные», 10 ⭐ отзывов, цены от €320. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Марокко. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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