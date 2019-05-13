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  3. Традиции восточного базара: шопинг-тур по Марракешу

Отыскать лучшее в «сокровищнице Африки»

Екатерина
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Екатерина – представитель гидов
Оказавшись в Марокко, вы будете потрясены не только удивительной культурой, историей и природой жемчужины Магриба, но и изобилием красочных товаров на местных рынках.

Национальные кафтаны самых разных орнаментов, изысканная этническая посуда, традиционные африканские маски, диковинные аксессуары — от всего этого запросто может закружиться голова.

Мы поможем вам не потеряться во вселенной марокканских сокровищ, покажем лучшие места в стороне от туристических троп, где вы сможете приобрести желаемую вещь за разумные деньги, и расскажем о традициях восточного базара.
От 156 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Продолжительность 3.5 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча по договоренности
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У этой экскурсии1 отзыв
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Традиции восточного базара: шопинг-тур по Марракешу
Традиции восточного базара: шопинг-тур по Марракешу

Что вас ожидает

Лучшие места для покупок марокканских товаров
Вы научитесь отличать ценные, антикварные изделия от подделки; узнаете, как определить, адекватна ли озвученная стоимость; освоите азы правильной торговли — на Востоке без этих навыков никуда! Отыщете настоящее органическое масло, откроете тонкости выбора ковра, обнаружите места, где продаются шедевры лучших ювелиров, дизайнерская одежда и мебель, а также произведения современного искусства.

Традиции восточного базара
Искусство торговли имеет тысячелетние традиции — о том, как они появились, и какие тонкости нужно знать каждому, кто погружается в это увлекательное шоу, мы поговорим на прогулке. У вас будет возможность пройти своеобразный мастер-класс по овладению хитрыми и нехитрыми приемами восточного торга. По пути вы узнаете о символике и прикладном значении товаров на марокканских базарах, о хамелеонах и джиннах, о парфюмерных маслах и отличии берберской амбры от обычной. И многом-многом другом!

Организационные детали

Важно! Обязательно заранее сообщите нам о том, что бы вы хотели купить. В зависимости от этого мы построим для вас маршрут.
Если вы приобретете ценные и габаритные вещи, мы поможем оформить документы и доставку.

  • Экскурсию проводит команда гидов.
Традиции восточного базара: шопинг-тур по Марракешу
Традиции восточного базара: шопинг-тур по Марракешу
Традиции восточного базара: шопинг-тур по Марракешу
Традиции восточного базара: шопинг-тур по Марракешу
Традиции восточного базара: шопинг-тур по Марракешу
Традиции восточного базара: шопинг-тур по Марракешу
Традиции восточного базара: шопинг-тур по Марракешу
Традиции восточного базара: шопинг-тур по Марракешу
Традиции восточного базара: шопинг-тур по Марракешу
Традиции восточного базара: шопинг-тур по Марракешу
Традиции восточного базара: шопинг-тур по Марракешу

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура по договоренности.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Екатерина
Екатерина
Мы, Анастасия и Екатерина, собрали команду единомышленников, которые, как и мы, влюблены в Марокко и готовы рассказывать об этой стране с утра до ночи. Подобный проект у нас уже два года успешно работает в Нидерландах. Мы любим находить необычные места, мастерские, дворики, граффити — все то, что обычно не замечают и пробегают мимо. Поэтому мы знаем много того, о чем не пишут в путеводителях. Мы были бы рады показать вам все это, чтобы ваше путешествие превратилось в настоящую восточную сказку.
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

13 мая 2019
Благодарю за удивительную экскурсию по городу Марракеш гида Mohamed, за приятное общение и увлекательные рассказы об истории страны, о правителях и народностях. Шопинг просто невероятный. Спасибо Вам за прекрасный день и яркие впечатления

Екатерина проводит ещё 4 экскурсии

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