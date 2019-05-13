Традиции восточного базара: шопинг-экскурсия по Марракешу
Отыскать лучшее в «сокровищнице Африки»
Оказавшись в Марокко, вы будете потрясены не только удивительной культурой, историей и природой жемчужины Магриба, но и изобилием красочных товаров на местных рынках.
Национальные кафтаны самых разных орнаментов, изысканная этническая посуда, читать дальшеуменьшить
традиционные африканские маски, диковинные аксессуары — от всего этого запросто может закружиться голова.
Мы поможем вам не потеряться во вселенной марокканских сокровищ, покажем лучшие места в стороне от туристических троп, где вы сможете приобрести желаемую вещь за разумные деньги, и расскажем о традициях восточного базара.
Вы научитесь отличать ценные, антикварные изделия от подделки; узнаете, как определить, адекватна ли озвученная стоимость; освоите азы правильной торговли — на Востоке без этих навыков никуда! Отыщете настоящее органическое масло, откроете тонкости выбора ковра, обнаружите места, где продаются шедевры лучших ювелиров, дизайнерская одежда и мебель, а также произведения современного искусства.
Традиции восточного базара
Искусство торговли имеет тысячелетние традиции — о том, как они появились, и какие тонкости нужно знать каждому, кто погружается в это увлекательное шоу, мы поговорим на прогулке. У вас будет возможность пройти своеобразный мастер-класс по овладению хитрыми и нехитрыми приёмами восточного торга. По пути вы узнаете о символике и прикладном значении товаров на марокканских базарах, о хамелеонах и джиннах, о парфюмерных маслах и отличии берберской амбры от обычной. И многом-многом другом!
Организационные детали
Важно! Обязательно заранее сообщите нам о том, что бы вы хотели купить. В зависимости от этого мы построим для вас маршрут. Если вы приобретете ценные и габаритные вещи, мы поможем оформить документы и доставку
Экскурсию проводит команда гидов
Обратите внимание: гид имеет право прервать экскурсию, если посчитает, что слова/действия путешественника оскорбляют его и страну присутствия или нарушают законы/традиции страны пребывания
Возможно проведение экскурсии на английском, французском, немецком, испанском или итальянском. Стоимость будет ниже. Уточняйте информацию заранее
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваша команда гидов в Марракеше
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провели экскурсии для 1129 туристов
Мы, Анастасия и Екатерина, собрали команду единомышленников, которые, как и мы, влюблены в Марокко и готовы рассказывать об этой стране с утра до ночи. Подобный проект у нас уже 2 читать дальшеуменьшить
года успешно работает в Нидерландах. Мы любим находить необычные места, мастерские, дворики, граффити — всё то, что обычно не замечают и пробегают мимо. Поэтому мы знаем много того, о чём не пишут в путеводителях. Мы были бы рады показать вам всё это, чтобы ваше путешествие превратилось в настоящую восточную сказку.
Отзывы и рейтинг
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Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Анна
Благодарю за удивительную экскурсию по городу Марракеш гида Mohamed, за приятное общение и увлекательные рассказы об истории страны, о правителях и народностях. Шопинг просто невероятный. Спасибо Вам за прекрасный день и яркие впечатления
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