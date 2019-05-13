Оказавшись в Марокко, вы будете потрясены не только удивительной культурой, историей и природой жемчужины Магриба, но и изобилием красочных товаров на местных рынках.Национальные кафтаны самых разных орнаментов, изысканная этническая посуда,

традиционные африканские маски, диковинные аксессуары — от всего этого запросто может закружиться голова. Мы поможем вам не потеряться во вселенной марокканских сокровищ, покажем лучшие места в стороне от туристических троп, где вы сможете приобрести желаемую вещь за разумные деньги, и расскажем о традициях восточного базара.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Лучшие места для покупок марокканских товаров

Вы научитесь отличать ценные, антикварные изделия от подделки; узнаете, как определить, адекватна ли озвученная стоимость; освоите азы правильной торговли — на Востоке без этих навыков никуда! Отыщете настоящее органическое масло, откроете тонкости выбора ковра, обнаружите места, где продаются шедевры лучших ювелиров, дизайнерская одежда и мебель, а также произведения современного искусства.

Традиции восточного базара

Искусство торговли имеет тысячелетние традиции — о том, как они появились, и какие тонкости нужно знать каждому, кто погружается в это увлекательное шоу, мы поговорим на прогулке. У вас будет возможность пройти своеобразный мастер-класс по овладению хитрыми и нехитрыми приёмами восточного торга. По пути вы узнаете о символике и прикладном значении товаров на марокканских базарах, о хамелеонах и джиннах, о парфюмерных маслах и отличии берберской амбры от обычной. И многом-многом другом!

Организационные детали

Важно! Обязательно заранее сообщите нам о том, что бы вы хотели купить. В зависимости от этого мы построим для вас маршрут.

Если вы приобретете ценные и габаритные вещи, мы поможем оформить документы и доставку