Большинство туристов видит Марокко только с одной стороны — удивительной, средневековой, сказочной. Но ведь в древних мединах — не более 8% городского населения страны. Что же остальные? Современный город 🏙️, казалось бы, живет совершенно обычной жизнью, люди работают в офисах, открывают свой бизнес, ходят в кино 🎥 и на выставки современного искусства. Но даже и современность в этой удивительной стране красочна, неожиданна и совершенно потрясает воображение. И именно об этом мы и поговорим — как устроено современное общество, как работает образовательная сиcтема, медицина, семейные институты, какова роль религии, искусства, как здесь развиваются экотехнологии и почему в Марокко переезжает огромное количество европейцев. И — самое главное — как все это сочетается с традиционным укладом и верой в джинов😃. Мы уверены, вы будете очень удивлены.

Встретимся мы с вами в районе, построенном во времена французского протектората в начале XX века. Здесь средоточие арт- и дизайнерских галерей, модных кафе и ресторанов и fashion-бутиков. И во многих из них мы побываем. Ведь совершенно невозможно миновать, например, великолепную галерею дизайнерских изысканно-роскошных светильников, клиентами которой в том числе являются короли, принцы да и просто исключительно состоятельные люди со всего мира.

А как пройти мимо роскошных fashion-бутиков, в которых каждая вещь — от национального кафтана до совершенно уместных в европейской культуре платьев — произведение искусства?! Вещи такие, конечно, крайне недешевы. Но мы откроем вам один секрет, про который знает каждая современная марокканская следящая за стилем леди — в маленьком дворике, который и найти-то непросто, прячется один из лучших бутиков города с очень разумными ценами. Впрочем, и еще парочку секретов при встрече мы вам откроем😃. Расскажем об одежде из рафии и джута, об экотехнологиях и современном ремесле, о том, откуда появились «магрибские колдуны» и, конечно, о том, каково оно, быть здесь женщиной сегодня.

Заглянем и в несколько галерей современного искусства. Выросло оно из синтеза многочисленных культур, более тысячелетия взаимодействовавших на территории этой страны — искусства Центральной Африки, арабского, берберского и европейского. И результат получился чрезвычайно интересным.

Непременно зайдем в один из лучших антикварных магазинов города — за скромной витриной скрываются от случайных прохожих настоящие пещеры Али-Бабы, провести в которых можно хоть неделю. Имена некоторых клиентов этого бутика вы регулярно встречаете в СМИ. Вы увидите уникальные интерьеры, буквально спасенные владельцем галереи из отеля Мамуния во время его «реставрации». Поговорим об одном из не совсем обычных направлений местного дизайна😃. Рассмотрим великолепные древние украшения. Знаете ли вы, что у каждого из них есть не только декоративный, но, прежде всего, прагматический и сугубо-функциональный смысл?

Мы будем бродить по галереям, разыскивать образцы интерьеров ар-деко, а в перерывах перепробуем множество местных сладостей, выпьем отличного вина, попробуем устриц и морских ежей прямо на рынке, найдем книжное кафе и даже заберемся на крышу одного из зданий и полюбуемся сверху на современный город. Вы узнаете, где имеет смысл пробовать авторскую кухню 🥧 и отличные коктейли, как выбирать марокканское вино 🍷 и где вечером устраивают джем-сейшны. И все это время мы будем вам рассказывать о сегодняшнем и завтрашнем дне этой прекрасной страны, которую, мы уверены, вы после этой экскурсии 🧭 полюбите еще больше.