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совершенно обычной жизнью, люди работают в офисах, открывают свой бизнес, ходят в кино и на выставки современного искусства.



Но даже и современность в этой удивительной стране красочна, неожиданна и совершенно потрясает воображение.



И именно об этом мы и поговорим — как устроено современное общество, как работает образовательная сиcтема, медицина, семейные институты, какова роль религии, искусства, как здесь развиваются экотехнологии и почему в Марокко переезжает огромное количество европейцев.