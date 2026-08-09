Большинство туристов видит Марокко только с одной стороны — удивительной, средневековой, сказочной. Но ведь в древних мединах не более 8% городского населения страны.
Что же остальные? Современный город, казалось бы, живет
Что же остальные? Современный город, казалось бы, живет
Описание экскурсииВстретимся в районе, построенном во времена французского протектората в начале XX века. Здесь средоточие арт- и дизайнерских галерей, модных кафе, ресторанов и модных бутиков. Во многих из них мы побываем. Например, заглянем в великолепную галерею дизайнерских изысканно-роскошных светильников, клиентами которой в том числе являются короли, принцы, да и просто исключительно состоятельные люди со всего мира. А как пройти мимо роскошных бутиков, в которых каждая вещь от национального кафтана до совершенно уместных в европейской культуре платьев — произведение искусства?! По секрету расскажем и покажем вам, где прячется один из лучших бутиков города с очень разумными ценами. Расскажем об одежде из рафии и джута, об экотехнологиях, современном ремесле и откуда появились «магрибские колдуны». Заглянем и в несколько галерей современного искусства. Непременно зайдем в один из лучших антикварных магазинов города, где за скромной витриной скрываются настоящие пещеры Али-Бабы, провести в которых можно хоть неделю. Рассмотрим великолепные древние украшения. Знаете ли вы, что у каждого из них есть не только декоративный, но, прежде всего, прагматический и сугубо-функциональный смысл? Мы будем бродить по галереям, разыскивать образцы интерьеров ар-деко, а в перерывах перепробуем множество местных сладостей, выпьем отличного вина, попробуем устриц и морских ежей прямо на рынке, найдем книжное кафе и даже заберемся на крышу одного из зданий и полюбуемся сверху на современный город. Вы узнаете, где имеет смысл пробовать авторскую кухню и отличные коктейли, как выбирать марокканское вино и где вечером устраивают джем-сейшны. И все это время мы будем вам рассказывать о сегодняшнем и завтрашнем дне этой прекрасной страны, которую, мы уверены, вы после этой экскурсии полюбите еще больше. Важная информация:
- Экскурсия проводится на английском языке;
- Экскурсия проводится по запросу, поэтому просьба вносить предоплату после письма гида о подтверждении запрашиваемой даты и времени;
- При составлении маршрута учитываются предпочтения гостей, вы можете включить в программу места из списка опциональных, оплатив дополнительное время работы гида, либо заменить некоторые места из представленных на наиболее интересные для вас.
Вы сами выбираете дату и время
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Модные бутики
- Антикварный магазин
- Галереи современного искусства
- Модные кафе и рестораны
- Рынки
Что включено
- Услуги гида.
Что не входит в цену
- Места, которые можно посетить дополнительно, по запросу: сад Мажореля музей Ива Сен-Лорана Музей современного искусства MACMA Музей современного искусства Африки Музей воды.
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Важная информация
- Экскурсия проводится на английском языке
- Экскурсия проводится по запросу, поэтому просьба вносить предоплату после письма гида о подтверждении запрашиваемой даты и времени
- При составлении маршрута учитываются предпочтения гостей, вы можете включить в программу места из списка опциональных, оплатив дополнительное время работы гида, либо заменить некоторые места из представленных на наиболее интересные для вас
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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