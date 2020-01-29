5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Главные достопримечательности и тайные уголки волшебного города на обзорной экскурсии

Слиман
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Слиман – ваш гид
Я покажу вам самые интересные места Марракеша, раскрою его прошлое и настоящее, сравню восточную ментальность с русской и помогу ощутить себя дорогими гостями в незнакомой стране.

В моем лице вы обретете надежного проводника, хорошего рассказчика и дружелюбного собеседника, который поможет действительно прочувствовать и полюбить Марракеш!
145 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 4 часа
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии5 отзывов
4.8
Все богатства Марракеша
Все богатства Марракеша

Что вас ожидает

Все краски Марракеша
Вы посетите оживленную центральную площадь города Джамаа-эль-Фна и узнаете, чем она притягивает путешественников со всего мира. Далее мы отправимся в роскошный дворец Бахия, построенный в конце XIX века одним великим визирем для своих жен и наложниц. Он поразит вас изящными орнаментами, тенистыми аллеями, живыми изгородями и великолепными фонтанами. Следом я покажу легендарную мечеть Кутубия и расскажу, почему в процессе ее возведения султан приказал отрубить голову архитектору.

Чудесные сады Мажорель
Проехав на такси всего несколько километров, вы окажетесь в волшебном мире садов Мажорель, созданных французским художником. Это настоящий маленький рай, где вы увидите богатейшую коллекцию африканских, азиатских и американских растений, ощутите приятное умиротворение и рассмотрите ухоженные аллеи, живописные дворики и яркую виллу Жака Мажореля. Я расскажу, какие обстоятельства заставили художника переехать в Марокко и как сложилась его судьба.

Организационные детали

  • Мы можем начать экскурсию в вашем отеле или на центральной площади Джамаа-эль-Фна. По индивидуальной договоренности, я могу встретить вас на вокзале или в аэропорте.
  • Входные билеты не включены в стоимость экскурсии: дворец Бахия — 7 евро, сады Мажорель — 8 евро.
  • Такси до садов Мажорель оплачивается отдельно — 3 евро.
Все богатства Марракеша
Все богатства Марракеша
Все богатства Марракеша
Все богатства Марракеша
Все богатства Марракеша
Все богатства Марракеша
Все богатства Марракеша
Все богатства Марракеша
Все богатства Марракеша
Все богатства Марракеша
Все богатства Марракеша
Все богатства Марракеша

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Слиман
Слиман
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Слиман. Я родился и вырос в Марракеше, но также глубоко связан с Россией. Я женат на русской девушке, жил и работал в Москве 16 лет, закончил Московский государственный университет печати. С радостью покажу вам мой родной город и расскажу о местной истории, традициях и культуре. До скорой встречи в Марракеше!
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5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

29 января 2020
Отличный проводник с хорошим знанием города и русского языка. Я осталась довольна экскурсией и в целом временем, проведенным с гидом. Вообще, если вы хотите что-нибудь купить в Марракеше, а устоять от покупок на бескрайних базарах просто невозможно, то русскоговорящий местный гид - просто находка, ведь наши соотечественники хотя, может быть, и отлично говорят на арабском, за местных на базаре их всё-таки не воспринимают. Так что однозначно рекомендую этого местного гида, думаю, вы, как и я, останетесь довольны.
28 января 2020
Нам очень понравилось, что Слиман провёл с нами два дня, показал нам самые лучшие места города и помогал во всём. Спасибо, Слиман!
22 января 2020
По русски его имя звучит как Сулейман. Так проще запомнить, и нет ничего зазорного.
Сулейман - очень хороший и спокойный проводник. Мы попросили его разбить экскурсию на два дня, чтобы не бегать как антилопы по городу, что само по себе для офисного планктона затруднительно, но иметь время для осмотра красот, базара и еды в кафе. За эти два дня он показал нам самые лучшие места города, самые вкусные кафе, мягко отваживал настырных продавцов дошкольного возраста, рассказывал об истории города и страны, об особенностях их культуры и ментальности. Прошу заметить, не самые дорогие, но самые лучшие места. В дальнейшем мы пробовали заходить в другие кафе и чайные и постоянно убеждались, что показанное Сулейманом гораздо лучше. Настоятельно рекомендую!
21 января 2020
Огромное спасибо нашему гиду
7 ноября 2019
Слиман - хороший гид, великолепное знание русского, пунктуален, внимателен к своим туристам, старался сделать экскурсию не только познавательной, но и комфортной. Помог ценными советами по дальнейшей логистике в стране (мы путешествовали самостоятельно). Из недостатков могу отметить только один - к сожалению, час из экскурсии можно вычеркивать, он уходит на стояние в очередях на вход в достопримечательности. Конечно, от гида это мало зависит, но если можно как-то заранее брать билеты (в Бахию и Мажорель), то было бы вообще идеально.

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Насыщенная обзорная экскурсия по сказочному городу
Приглашаю погулять по загадочному Марракешу и посетить его главные достопримечательности: сад Мажорель во французском стиле, изысканный дворец Бахия, оживленную площадь Джамаа-эль-Фна и таинственные кварталы старейшей части города Медины. Я расскажу о традициях и культурных особенностях Марокко, историю страны и главных городов. А еще помогу понять менталитет местных жителей. Надеюсь, вы полюбите Марракеш так же, как люблю его я!

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