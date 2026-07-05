5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Я покажу вам самые интересные места Марракеша, раскрою его прошлое и настоящее, сравню восточную ментальность с русской и помогу ощутить себя дорогими гостями в незнакомой стране. В моём лице вы обретёте надежного проводника, хорошего рассказчика и дружелюбного собеседника, который поможет действительно прочувствовать и полюбить Марракеш!

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Все краски Марракеша

Вы посетите оживлённую центральную площадь города Джамаа-эль-Фна и узнаете, чем она притягивает путешественников со всего мира. Далее мы отправимся в роскошный дворец Паша, построенный в 1912 году для главного паши Марракеша Тами эль-Глауи. Он поразит вас традиционными двориками, замысловатыми узорами плитки зеллидж и декоративной резьбой по дереву. Следом я покажу легендарную мечеть Кутубия и расскажу, почему в процессе её возведения султан приказал отрубить голову архитектору.

Секретный сад

Мы посетим удивительный риад 16 века, который ещё несколько лет назад был почти полностью разрушен. Новый владелец бережно восстановил его вместе со старинной системой водоснабжения и орошения, созданной арабскими инженерами много веков назад.

Здесь вас ждут экзотические деревья, уютные беседки и красивые террасы. Также вы сможете увидеть, как работали инженерные системы средневекового Марракеша. Это одно из самых интересных мест Медины, которое точно стоит посетить.

Медресе Бен Юсуфа

Одна из крупнейших и самых известных исламских школ в Марокко. Медресе была основана в 14 веке, а в 16 столетии перестроена при династии Саадитов. Здание знаменито резьбой по кедру, мозаикой зеллидж и внутренним двором с фонтаном.

Организационные детали