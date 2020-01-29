5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Все краски Марракеша

Вы посетите оживленную центральную площадь города Джамаа-эль-Фна и узнаете, чем она притягивает путешественников со всего мира. Далее мы отправимся в роскошный дворец Бахия, построенный в конце XIX века одним великим визирем для своих жен и наложниц. Он поразит вас изящными орнаментами, тенистыми аллеями, живыми изгородями и великолепными фонтанами. Следом я покажу легендарную мечеть Кутубия и расскажу, почему в процессе ее возведения султан приказал отрубить голову архитектору.

Чудесные сады Мажорель

Проехав на такси всего несколько километров, вы окажетесь в волшебном мире садов Мажорель, созданных французским художником. Это настоящий маленький рай, где вы увидите богатейшую коллекцию африканских, азиатских и американских растений, ощутите приятное умиротворение и рассмотрите ухоженные аллеи, живописные дворики и яркую виллу Жака Мажореля. Я расскажу, какие обстоятельства заставили художника переехать в Марокко и как сложилась его судьба.