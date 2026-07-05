5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Вы посетите оживлённую центральную площадь города Джамаа-эль-Фна и узнаете, чем она притягивает путешественников со всего мира. Далее мы отправимся в роскошный дворец Паша, построенный в 1912 году для главного паши Марракеша Тами эль-Глауи. Он поразит вас традиционными двориками, замысловатыми узорами плитки зеллидж и декоративной резьбой по дереву. Следом я покажу легендарную мечеть Кутубия и расскажу, почему в процессе её возведения султан приказал отрубить голову архитектору.
Секретный сад
Мы посетим удивительный риад 16 века, который ещё несколько лет назад был почти полностью разрушен. Новый владелец бережно восстановил его вместе со старинной системой водоснабжения и орошения, созданной арабскими инженерами много веков назад. Здесь вас ждут экзотические деревья, уютные беседки и красивые террасы. Также вы сможете увидеть, как работали инженерные системы средневекового Марракеша. Это одно из самых интересных мест Медины, которое точно стоит посетить.
Медресе Бен Юсуфа
Одна из крупнейших и самых известных исламских школ в Марокко. Медресе была основана в 14 веке, а в 16 столетии перестроена при династии Саадитов. Здание знаменито резьбой по кедру, мозаикой зеллидж и внутренним двором с фонтаном.
Организационные детали
Бесплатно заберём вас с вокзала. Такси до садов Мажорель не включены в стоимость
Билеты в сады необходимо купить за 3–4 дня в интернете. При входе нет касс
С вами буду я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Слиман — ваша команда гидов в Марракеше
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 868 туристов
Я родился и вырос в Марракеше, но глубоко связан с Россией. Я женат на русской девушке, жил и работал в Москве 16 лет, закончил Московский государственный университет печати. С радостью покажу вам мой родной город и расскажу о местной истории, традициях и культуре. До скорой встречи в Марракеше!
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на последних 30 из 87 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Сетлана
Спасибо за эту чудесную экскурсию и за этот прекрасный день. Все было интересно, Красиво и полезно, Только положительные эмоции❤️
+5
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Мария
Хорошо погуляли со Слиманом. Эрудированный гид с хорошим знанием русского языка. В Марокко это ценно. Посмотрели достопримечательности и получили историческую справку о них, гид ответил на все наши вопросы. Огорчило то, что читать дальшеуменьшить
не попали в сады Мажорель. Оказывается билеты туда нужно покупать заранее, но нас об этом не предупредили, хотя экскурсию бронировали сильно заранее. Как альтернативу посетили Тайный сад, но это не совсем то, что предполагалось.
Слиман
Ответ организатора:
У меня там есть заметка про это. Я не могу покупать билеты заранее, потому что бывает, что экскурсия не состоится по вине туриста, и тогда белит просто пропадает
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Дмитрий
Было очень интересно. Слиман отличный экскурсовод. узнали много нового. Рекомендэ;)
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Ольга
Экскурсию провела для нас прекрасная Рамиля. Подстроила маршрут под место встречи у нашего риада, за четыре часа обошли и посетили все важные достопримы, с хорошим рассказом, рекомендациями и чудесным настроением. Спасибо!
+2
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В
Виктор
Спасибо огромное Слиману!!! Отлично погуляли по старому городу и послушали много интересной информации. Гид очень хорошо знает русский язык. Может ответить и про другие города. Так же может посоветовать какие блюда национальной кухни поесть и где это лучше сделать! Очень рекомендуем!
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Артем
Отличный гид. Рекомендую. Безопасно и быстро провел по всем достопримечательностям Марракеша