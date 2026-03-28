40 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Колоритные базары, королевские дворцы и шумные площади
Марракеш – квинтэссенция истории арабского мира, перекресток Европы, арабской и Черной Африк.
Здесь соединились культуры Древнего Рима и племен Сахары, католической Испании и Франции времен арт-нуво.
Вы погрузитесь в неповторимую атмосферу города, увидите в уникальном переплетении культур сложную и увлекательную историю, научитесь торговаться по-мароккански, узнаете судьбу у гадалки и сфотографируетесь с коброй.
Вы побываете в одном из красивейших дворцов Магриба – с садами и фонтанами, роскошными покоями, причудливо расписанными потолками и тончайшей резьбой – и увидите, как был устроен быт правителей Магриба и их приближенных. Поговорим о нынешнем, весьма неординарном, короле страны Мохаммеде VI, а также об арабском и берберском искусстве, о том, почему сформировалось оно именно в таком виде, и как его понимать. И, конечно, вы услышите интриги и тайны, связанные с королевским двором Магриба.
Научитесь торговаться так, как это делают местные жители – весело, азартно и с обоюдным удовольствием. Вы научитесь разбираться в качестве местных товаров и в том, как отличить кустарную работу от настоящих произведений декоративно-прикладного искусства. Никому и никогда больше не удастся продать вам ожерелье туарегов под видом берберского:)
Почувствуете атмосферу главной площади медины. Здесь – танец-живота и роспись рук хной, шарлатаны всех мастей и заклинатели змей, дрессированные обезьянки и удивительные мальчишки-акробаты из религиозного ордена, сказочники и музыканты Гнауа в шапках с кисточками, человек-оркестр и водоносы в ярких костюмах с бубенчиками. Вы не только полюбуетесь сказочным видом, но и узнаете, что за ним скрывается – ведь за каждым персонажем на площади стоит своя традиция, а иногда и трагическая история.
А также
Понаблюдаете за работой ремесленников и, если захотите, сами испытаете свои силы в ремеслах.
Перепробуете множество национальных блюд – суп из улиток, плоды кактуса, правильную пастиллу, сладости.
Научитесь повязывать платок тагельмуст так, как это делают настоящие туареги, и заваривать марокканский чай.
В одном из нетуристических кварталов познакомитесь с бытом местных жителей. Узнаете, каково это – быть марокканцем сегодня.
Побываете в караван-сараях и медресе, в красильнях и потайных двориках риадов, в прекрасных садах с апельсиновыми и лимонными деревьями и фонтанами и в галереях современного искусства.
В результате, вы станете лучше разбираться в культуре Марокко и поймете, почему так много европейцев в последние десятилетия переезжают жить в эту прекрасную страну.
Организационные детали
Экскурсию проводит команда гидов
Обратите внимание: гид имеет право прервать экскурсию, если посчитает, что слова/действия путешественника оскорбляют его и страну присутствия или нарушают законы/традиции страны пребывания
Возможно проведение экскурсии на английском, французском, немецком, испанском или итальянском. Стоимость будет ниже. Уточняйте информацию заранее
Входит в стоимость: посещение ремесленных мастерских (но участие в мастер-классах по ремеслу часто требует небольшого пожертвования).
Дополнительно мы можем посетить
гробницу Саадитов
руины королевского дворца 1500 года с подземельями
великолепный частный музей искусств и ремесел народов северо-западной Африки
сад Мажорель
сады Менара
медресе Али бен Юсуфа
музей Марракеша
музей мечети Муассин
концерт национальной музыки и танца
современные районы города И выпить кофе в шикарном отеле La Mamounia, где регулярно останавливался Черчилль
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваша команда гидов в Марракеше
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провели экскурсии для 1129 туристов
Мы, Анастасия и Екатерина, собрали команду единомышленников, которые, как и мы, влюблены в Марокко и готовы рассказывать об этой стране с утра до ночи. Подобный проект у нас уже 2 читать дальшеуменьшить
года успешно работает в Нидерландах. Мы любим находить необычные места, мастерские, дворики, граффити — всё то, что обычно не замечают и пробегают мимо. Поэтому мы знаем много того, о чём не пишут в путеводителях. Мы были бы рады показать вам всё это, чтобы ваше путешествие превратилось в настоящую восточную сказку.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 67 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Инга
Нашим гидом был Иргиз. Первое знакомство с Маракешем проходило с гидом-местным жителем. Город знает как свои пять пальцев. Куда пойти, как не заблудиться в узких улочках, что попробовать вкусненького, что читать дальшеуменьшить
купить. По традициям и истории отвечал на вопросы и сам рассказывал. Посоветовал интересные музеи города. Посетили их на другой день самостоятельно и остались очень довольны. С юмором. 👌🏻 Время пролетело быстро и увлекательно.
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Нина
Благодарю гида за увлекательную экскурсию по городу. Самат очень старался сделать все возможное, чтобы показать город с лучшей стороны. Регулярно сам предлагал сфотографировать и оставил много полезных рекомендаций.
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М
Мария
Гид Абделатти прекрасно погрузил в историю Марракеша. Посетили несколько магазинов, но было очень интересно и ненавязчиво.
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Е
Евгения
Экскурсия в Марракеше превзошла все наши ожидания! 🌟 Программа была очень интересной и насыщенной — мы узнали много нового о городе, истории и культуре. Огромную благодарность хотим выразить нашему гиду читать дальшеуменьшить
— он был невероятно любезен, внимателен и поддерживал нас на протяжении всей поездки. Благодаря ему атмосфера была дружелюбной и тёплой, а экскурсия прошла легко и увлекательно. Настоятельно рекомендуем эту экскурсию всем, кто хочет по-настоящему почувствовать дух Касабланки! 🇲🇦✨
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Anastasiia
Спасибо Махди за приятную прогулку по Марракешу. Получили много полезной и интересной информации о городе, прониклись духом медины. Также Махди помог нам с шоппингом, показав классные места для покупки местных сувениров и товаров ручной работы.
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Валерия
Прекрасный гид и организация. Спасибо!
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