40 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Колоритные базары, королевские дворцы и шумные площади

Екатерина
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Екатерина – представитель гидов
Марракеш – квинтэссенция истории арабского мира, перекресток Европы, арабской и Черной Африк.

Здесь соединились культуры Древнего Рима и племен Сахары, католической Испании и Франции времен арт-нуво.

Вы погрузитесь в неповторимую атмосферу города, увидите в уникальном переплетении культур сложную и увлекательную историю, научитесь торговаться по-мароккански, узнаете судьбу у гадалки и сфотографируетесь с коброй.
От 156 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3.5 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча по договоренности
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У этой экскурсии40 отзывов
4.85
Марракеш для своих. Тайны старого города
Марракеш для своих. Тайны старого города

Что вас ожидает

Вы побываете в одном из красивейших дворцов Магриба – с садами и фонтанами, роскошными покоями, причудливо расписанными потолками и тончайшей резьбой – и увидите, как был устроен быт правителей Магриба и их приближенных. Поговорим о нынешнем, весьма неординарном, короле страны Мохаммеде VI, а также об арабском и берберском искусстве, о том, почему сформировалось оно именно в таком виде, и как его понимать. И, конечно, вы услышите интриги и тайны, связанные с королевским двором Магриба.

Научитесь торговаться так, как это делают местные жители – весело, азартно и с обоюдным удовольствием. Вы научитесь разбираться в качестве местных товаров и в том, как отличить кустарную работу от настоящих произведений декоративно-прикладного искусства. Никому и никогда больше не удастся продать вам ожерелье туарегов под видом берберского:)

Почувствуете атмосферу главной площади медины. Здесь – танец-живота и роспись рук хной, шарлатаны всех мастей и заклинатели змей, дрессированные обезьянки и удивительные мальчишки-акробаты из религиозного ордена, сказочники и музыканты Гнауа в шапках с кисточками, человек-оркестр и водоносы в ярких костюмах с бубенчиками. Вы не только полюбуетесь сказочным видом, но и узнаете, что за ним скрывается – ведь за каждым персонажем на площади стоит своя традиция, а иногда и трагическая история.

А также

  • Понаблюдаете за работой ремесленников и, если захотите, сами испытаете свои силы в ремеслах.
  • Перепробуете множество национальных блюд – суп из улиток, плоды кактуса, правильную пастиллу, сладости.
  • Научитесь повязывать платок тагельмуст так, как это делают настоящие туареги, и заваривать марокканский чай.
  • В одном из нетуристических кварталов познакомитесь с бытом местных жителей. Узнаете, каково это – быть марокканцем сегодня.
  • Побываете в караван-сараях и медресе, в красильнях и потайных двориках риадов, в прекрасных садах с апельсиновыми и лимонными деревьями и фонтанами и в галереях современного искусства.

В результате, вы станете лучше разбираться в культуре Марокко и поймете, почему так много европейцев в последние десятилетия переезжают жить в эту прекрасную страну.

Организационные детали

Входит в стоимость: посещение ремесленных мастерских (но участие в мастер-классах по ремеслу часто требует небольшого пожертвования).

Дополнительно мы можем посетить

  • гробницу Саадитов
  • руины королевского дворца 1500 года с подземельями
  • великолепный частный музей искусств и ремесел народов северо-западной Африки
  • сад Мажорель
  • сады Менара
  • медресе Али бен Юсуфа
  • музей Марракеша
  • музей мечети Муассин
  • концерт национальной музыки и танца
  • современные районы города
  • Экскурсию проводит команда гидов.
    И выпить кофе в шикарном отеле La Mamounia, где регулярно останавливался Черчилль
Марракеш для своих. Тайны старого города
Марракеш для своих. Тайны старого города
Марракеш для своих. Тайны старого города
Марракеш для своих. Тайны старого города
Марракеш для своих. Тайны старого города
Марракеш для своих. Тайны старого города
Марракеш для своих. Тайны старого города
Марракеш для своих. Тайны старого города
Марракеш для своих. Тайны старого города
Марракеш для своих. Тайны старого города
Марракеш для своих. Тайны старого города
Марракеш для своих. Тайны старого города
Марракеш для своих. Тайны старого города
Марракеш для своих. Тайны старого города

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура по договоренности.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Екатерина
Екатерина
Мы, Анастасия и Екатерина, собрали команду единомышленников, которые, как и мы, влюблены в Марокко и готовы рассказывать об этой стране с утра до ночи. Подобный проект у нас уже два года успешно работает в Нидерландах. Мы любим находить необычные места, мастерские, дворики, граффити — все то, что обычно не замечают и пробегают мимо. Поэтому мы знаем много того, о чем не пишут в путеводителях. Мы были бы рады показать вам все это, чтобы ваше путешествие превратилось в настоящую восточную сказку.
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40 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

21 февраля 2020
Были на экскурсии «Марракеш для своих» с Хасаном. Нам очень понравилось! Даже муж, который вообще-то не любитель экскурсий, остался в восторге. Хасан - замечательный рассказчик, знание истории сочетается у него с хорошим чувством юмора. Правильно сделали, что заказали экскурсию в первый день пребывания - получили массу полезных советов по дальнейшему времяпровождению. Ходили по старому городу полдня и даже не заметили как пролетело время. Большое спасибо Хасану и всей команде гидов в Марракеше, которая организовывает экскурсии!
17 февраля 2020
Великолепная экскурсия! Хасан - кладезь уникальной информации о настоящем и прошлом Марракеша. Экскурсия продолжалась гораздо дольше отведённого времени , мы замечательно провели время и узнали много нового, хотя в Марракеше не впервые. Однозначно рекомендую!
16 февраля 2020
Хассан прекрасный гид и рассказчик. А старый город удивил нас своим колоритом и гостеприимством.
15 февраля 2020
Не понравилось. Информация стандартная основная. Нас предупредили о том, что мы не успеем в музей, так как начало экскурсии в 16:00, но не предупредили о том, что она сократиться с 3,5 до 2 часов. В городе с такой историей нечего показать кроме музея? Всегда пользовалась услугами Команды Трипстер. В этот раз разочаровали.
26 января 2020
Хасан виртуозно владеет русским языком и обладает прекрасным чувством юмора. Несмотря на то, что в Марракеше я была уже много раз, ему удалось открыть для меня много новых интересных мест. Прекрасный опыт.
13 января 2020
Поболтать с марокканцем, который жил в России и говорит по-русски так же как и мы с вами интересно, но к теме заявленной экскурсии не имеет отношения и неоправданно дорого.
27 ноября 2019
Большое спасибо Хасану!
Образованнейший человек, удивительный собеседник, вызывающий искреннее уважение. О многом заставил задуматься. Кроме Экскурсии хотелось просто бесконечно сидеть и говорить с ним о жизни за чашкой мятного чая.
Очень хочется встретиться снова.
Спасибо, Хасан!
Инна
25 ноября 2019
Экскурсия, которую без сомнений нужно заказывать!
Огромная благодарность нашему гиду Мохамеду за увлекательную экскурсию и рекомендации для дальнейшего путешествия по стране. Все время был на связи и отвечал на наши нескончаемые вопросы. Благодаря нему узнали много нового и интересного об истории этой замечательной страны. Информация преподносилась в очень доступной и нескучной форме, что является редкостью для экскурсий.
Спасибо за прекрасный день и яркие эмоции!
Наталья
13 ноября 2019
Наша экскурсия по Марракешу проходила с Хасаном. Сразу же сразило отличное владение русским языком. Не каждый русский может так свободно и увлекательно рассказать о своем городе, своей стране. Может быть мы совпали с нашим экскурсоводом по интересу к истории, архитектуре и искусству ислама. Нас было четверо и все с разными пристрастиями и интересами. Но Хасану удалось увлечь всех. Нам было очень комфортно и, надеюсь, Хасану с нами тоже было не скучно. С учетом того, что это была наша первая поездка в Марокко, нам дали море полезной информации и главные направления нашего дальнейшего знакомства с Марракешем. Хватило с лихвой на все последующие 3 дня. Дорогой Хасан! Хочу попросить прощения за то, что не написала отзыв сразу по возвращении домой, как обещала. Зато у меня было время, чтобы все осмыслить. Спасибо Вам большое! Желаю Вам много-много русских туристов, а я буду здесь, в России, помогать Вам в этом. С уважением и благодарностью, Наталья.
12 ноября 2019
Нам достался гид Хассан, и я изначально сильно переживал, что его знание русского будет на уровне пресловутых тайских гидов, но в итоге мы остались в полном восторге и от его владения языком (он 12 лет учился и жил в России) и от знаний в качестве гида и от чувства юмора! Однозначно рекомендую всем, кто ищет хорошего гида!
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