40 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Марракеш – квинтэссенция истории арабского мира, перекресток Европы, арабской и Черной Африк. Здесь соединились культуры Древнего Рима и племен Сахары, католической Испании и Франции времен арт-нуво. Вы погрузитесь в неповторимую атмосферу города, увидите в уникальном переплетении культур сложную и увлекательную историю, научитесь торговаться по-мароккански, узнаете судьбу у гадалки и сфотографируетесь с коброй.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Вы побываете в одном из красивейших дворцов Магриба – с садами и фонтанами, роскошными покоями, причудливо расписанными потолками и тончайшей резьбой – и увидите, как был устроен быт правителей Магриба и их приближенных. Поговорим о нынешнем, весьма неординарном, короле страны Мохаммеде VI, а также об арабском и берберском искусстве, о том, почему сформировалось оно именно в таком виде, и как его понимать. И, конечно, вы услышите интриги и тайны, связанные с королевским двором Магриба.

Научитесь торговаться так, как это делают местные жители – весело, азартно и с обоюдным удовольствием. Вы научитесь разбираться в качестве местных товаров и в том, как отличить кустарную работу от настоящих произведений декоративно-прикладного искусства. Никому и никогда больше не удастся продать вам ожерелье туарегов под видом берберского:)

Почувствуете атмосферу главной площади медины. Здесь – танец-живота и роспись рук хной, шарлатаны всех мастей и заклинатели змей, дрессированные обезьянки и удивительные мальчишки-акробаты из религиозного ордена, сказочники и музыканты Гнауа в шапках с кисточками, человек-оркестр и водоносы в ярких костюмах с бубенчиками. Вы не только полюбуетесь сказочным видом, но и узнаете, что за ним скрывается – ведь за каждым персонажем на площади стоит своя традиция, а иногда и трагическая история.

А также

Понаблюдаете за работой ремесленников и, если захотите, сами испытаете свои силы в ремеслах.

и, если захотите, сами испытаете свои силы в ремеслах. Перепробуете множество национальных блюд – суп из улиток, плоды кактуса, правильную пастиллу, сладости.

– суп из улиток, плоды кактуса, правильную пастиллу, сладости. Научитесь повязывать платок тагельмуст так, как это делают настоящие туареги, и заваривать марокканский чай .

так, как это делают настоящие туареги, и заваривать . В одном из нетуристических кварталов познакомитесь с бытом местных жителей . Узнаете, каково это – быть марокканцем сегодня.

. Узнаете, каково это – быть марокканцем сегодня. Побываете в караван-сараях и медресе, в красильнях и потайных двориках риадов, в прекрасных садах с апельсиновыми и лимонными деревьями и фонтанами и в галереях современного искусства.

В результате, вы станете лучше разбираться в культуре Марокко и поймете, почему так много европейцев в последние десятилетия переезжают жить в эту прекрасную страну.

Организационные детали

Экскурсию проводит команда гидов

Обратите внимание: гид имеет право прервать экскурсию, если посчитает, что слова/действия путешественника оскорбляют его и страну присутствия или нарушают законы/традиции страны пребывания

Возможно проведение экскурсии на английском, французском, немецком, испанском или итальянском. Стоимость будет ниже. Уточняйте информацию заранее

Входит в стоимость: посещение ремесленных мастерских (но участие в мастер-классах по ремеслу часто требует небольшого пожертвования).

Дополнительно мы можем посетить