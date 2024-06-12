Марракеш с неба, из шатра и с верблюдов

Полетать на шаре над городом-мозаикой, позавтракать с кочевниками и оседлать двугорбых великанов
Вы видели фотографии Марокко с воздуха? Заснеженные Атласские горы, фантастические пустынные ландшафты, оазисы, берберские деревни, уэды — и всем этим вам предстоит восхититься с воздушного шара! А за эмоциями от полёта следуют не менее яркие: завтрак в шатре кочевников. Это ещё не всё — отполируем впечатления поездкой на верблюде по пальмовой роще. Вы уже предвкушаете нашу встречу?
Марракеш с неба, из шатра и с верблюдов
Марракеш с неба, из шатра и с верблюдов
Марракеш с неба, из шатра и с верблюдов
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Лабиринты Марракеша с неба

Ранним утром мы заберем вас из отеля и отправимся в пальмовую рощу неподалеку от города. Пока вы будете пить марокканский мятный чай, сок или кофе с круассанами, воздушный шар подготовят к полету. Впрочем, и вы в этом процессе можете поучаствовать — и почувствовать себя завзятыми воздухоплавателями.

Как минимум час вы проведете в небе, встречая восход солнца и любуясь открывающимися видами. Воздушный шар может летать одинаково хорошо на высоте и в один, и в тысячу метров. На какую точку поднимемся мы с вами? Это, конечно, зависит от погоды. Но в первую очередь — от мужества участников!

Аутентичный завтрак и верблюды

После приземления каждый получит летный сертификат. А потом в красочном шатре кочевников у вас будет настоящий берберский или же европейский завтрак. Заодно вы здесь рассмотрите удивительные предметы обихода, музыкальные инструменты и глинобитные колодцы, а также познакомитесь с козочками и примерите наряд туарегов.

Когда ваши впечатления от полёта улягутся, мы поедем к верблюдам: кто захочет, обязательно прокатится по пальмовой роще, а кто нет — пообщается с животными и сделает пару памятных кадров.
В конце мы отвезем вас обратно в отель.

Организационные детали

  • Общая продолжительность поездки — около 5 часов (в небе не меньше 1 часа)
  • В случае плохой видимости или неблагоприятной погоды полет переносится, если это возможно для вас, или отменяется. В случае отмены мы вернём вам предоплату в полном объёме.
  • Язык общения в поездке — английский и французский. Если вам это некомфортно, мы можем предоставить переводчика. Стоимость услуги — 182 евро. Опыт показывает, что эта опция лишняя:)
  • Обратите внимание: гид имеет право прервать экскурсию, если посчитает, что слова/действия путешественника оскорбляют его и страну присутствия или нарушают законы/традиции страны пребывания

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€270
Дети до 10 лет€150
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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