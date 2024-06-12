Полетать на шаре над городом-мозаикой, позавтракать с кочевниками и оседлать двугорбых великанов
Вы видели фотографии Марокко с воздуха? Заснеженные Атласские горы, фантастические пустынные ландшафты, оазисы, берберские деревни, уэды — и всем этим вам предстоит восхититься с воздушного шара! А за эмоциями от полёта следуют не менее яркие: завтрак в шатре кочевников. Это ещё не всё — отполируем впечатления поездкой на верблюде по пальмовой роще. Вы уже предвкушаете нашу встречу?
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Лабиринты Марракеша с неба
Ранним утром мы заберем вас из отеля и отправимся в пальмовую рощу неподалеку от города. Пока вы будете пить марокканский мятный чай, сок или кофе с круассанами, воздушный шар подготовят к полету. Впрочем, и вы в этом процессе можете поучаствовать — и почувствовать себя завзятыми воздухоплавателями.
Как минимум час вы проведете в небе, встречая восход солнца и любуясь открывающимися видами. Воздушный шар может летать одинаково хорошо на высоте и в один, и в тысячу метров. На какую точку поднимемся мы с вами? Это, конечно, зависит от погоды. Но в первую очередь — от мужества участников!
Аутентичный завтрак и верблюды
После приземления каждый получит летный сертификат. А потом в красочном шатре кочевников у вас будет настоящий берберский или же европейский завтрак. Заодно вы здесь рассмотрите удивительные предметы обихода, музыкальные инструменты и глинобитные колодцы, а также познакомитесь с козочками и примерите наряд туарегов.
Когда ваши впечатления от полёта улягутся, мы поедем к верблюдам: кто захочет, обязательно прокатится по пальмовой роще, а кто нет — пообщается с животными и сделает пару памятных кадров. В конце мы отвезем вас обратно в отель.
Организационные детали
Общая продолжительность поездки — около 5 часов (в небе не меньше 1 часа)
В случае плохой видимости или неблагоприятной погоды полет переносится, если это возможно для вас, или отменяется. В случае отмены мы вернём вам предоплату в полном объёме.
Язык общения в поездке — английский и французский. Если вам это некомфортно, мы можем предоставить переводчика. Стоимость услуги — 182 евро. Опыт показывает, что эта опция лишняя:)
Обратите внимание: гид имеет право прервать экскурсию, если посчитает, что слова/действия путешественника оскорбляют его и страну присутствия или нарушают законы/традиции страны пребывания
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваша команда гидов в Марракеше
Провели экскурсии для 549 туристов
Мы, Анастасия и Екатерина, собрали команду единомышленников, которые, как и мы, влюблены в Марокко и готовы рассказывать об этой стране с утра до ночи. Подобный проект у нас уже 2 читать дальше
года успешно работает в Нидерландах. Мы любим находить необычные места, мастерские, дворики, граффити — всё то, что обычно не замечают и пробегают мимо. Поэтому мы знаем много того, о чём не пишут в путеводителях. Мы были бы рады показать вам всё это, чтобы ваше путешествие превратилось в настоящую восточную сказку.