Экскурсии проходящие только летом в Марракеше

Найдено 8 экскурсий в категории «Летние» в Марракеше на русском языке, цены от €150. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Марракеш для своих. Тайны старого города
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
52 отзыва
Марракеш для своих. Тайны старого города
Колоритные базары, королевские дворцы и шумные площади
Начало: По договоренности
10 июня в 10:00
11 июня в 13:00
от 320 за всё до 10 чел.
Добро пожаловать в Марракеш
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Добро пожаловать в Марракеш
Посетить самые-самые места таинственного восточного города с профессиональным гидом
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
155 за всё до 6 чел.
От дворца до базара: обзорная экскурсия по Марракешу
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
2 отзыва
От дворца до базара: обзорная экскурсия по Марракешу
Увидеть главные достопримечательности в компании профессионального гида
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
150 за всё до 5 чел.
Традиции восточного базара: шопинг-тур по Марракешу
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
1 отзыв
Традиции восточного базара: шопинг-тур по Марракешу
Отыскать лучшее в «сокровищнице Африки»
Начало: По договоренности
10 июня в 10:00
11 июня в 13:00
от 320 за всё до 10 чел.
Долина Урика. Королевство, о котором вы не знали
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
8 отзывов
Долина Урика. Королевство, о котором вы не знали
Этнографическое путешествие в мир берберов с погружением в культуру
Начало: Мы встретим вас у вашего отеля
10 июня в 09:00
11 июня в 13:00
580 за всё до 4 чел.
Марракеш современный
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
1 отзыв
Марракеш современный
Понять, как уживаются передовые тенденции с традиционным укладом и верой в джиннов
Начало: По договоренности
11 июня в 13:00
12 июня в 10:00
от 320 за всё до 10 чел.
Все богатства Марракеша
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
25 отзывов
Все богатства Марракеша
Главные достопримечательности и тайные уголки волшебного города на обзорной экскурсии
Начало: По договоренности
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
150 за всё до 4 чел.
Марракеш с неба, из шатра и с верблюдов
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
Марракеш с неба, из шатра и с верблюдов
Полетать на шаре над городом-мозаикой, позавтракать с кочевниками и оседлать двугорбых великанов
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
270 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дарья
    3 июня 2024
    Добро пожаловать в Марракеш
    В целом нам понравилась экскурсия, гид была очень доброжелательная и поделилась большим количеством полезной информации, в том числе ссылки на
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    рестораны. На будущее мне кажется нужно чуть лучше продумывать маршрут, чтобы уложиться в заранее спланированное время. Мы вынуждены были прервать экскурсию, так как уже спешили на следующее мероприятие.

  • М
    Михвил
    30 апреля 2024
    Все богатства Марракеша
    Вместо Слимана был другой гид - Фати. Нам экскурсия понравилась: не спеша, под интересный рассказ, прошлись с Фати по всем интересным местам.
  • Н
    Надежда
    20 апреля 2024
    От дворца до базара: обзорная экскурсия по Марракешу
    Карим очень понравился, Отлично подобрана информация, основанная на фактах из истории Марокко и самого города Марракеш, логически выстроенное повествование, прекрасные знания русского. Узнали много интересных реалий из повседневной жизни марокканцев. Рекомендуем!
  • И
    Ирина
    19 апреля 2024
    От дворца до базара: обзорная экскурсия по Марракешу
    Благодарим Карима за экскурсию! Интересно и не спеша! Очень рекомендуем!
  • О
    Ольга
    16 марта 2024
    Все богатства Марракеша
    Слиман был пунктуален, заранее отвечал на все вопросы, еще до прибытия дал нам много полезных советов. Логично и удобно построил
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    маршрут, учел все пожелания. Нас было 7 человек и чтобы группе было удобно и всем было слышно, мы располагались не на шумных улицах, а Слиман выбирал тихие и удобные места, где могла расположиться группа для рассказа. Слиман знал короткие пути (это очень важно в условиях лабиринта улиц Марракеша), помогал в приобретение сувениров, показал выгодный обменник, в конце посоветовал и проводил нас до ресторана (вкусно и бюджетно), угостил водой. Слиман рассказал про жизнь и быт простых марокканских жителей, охотно отвечал на все вопросы каждого члена группы, а это непросто. Проработал с полной отдачей все время без перерыва, и даже чуть дольше. Дополнительных денег ни за что не попросил. Вход достопримечательности оплачивали сами, но в очередях благодаря ему не стояли. Мы в Марракеше не первый раз, но благодаря Слиману узнали много нового и интересного, рекомендуем!

  • Г
    Галина
    15 марта 2024
    Все богатства Марракеша
    Хотелось бы выразить благодарность нашему гиду Слиману. Наш маршрут был проложен очень разумно, все интересующие нас достопримечательности удалось посмотреть за
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    один день. В процессе неспешной прогулки мы задавали вопросы, Слиман очень серьезно и внимательно слушал нас и с удовольствием отвечал на вопросы. Надо отметить, что наша поездка в Марокко проходила во время рамадана, но наш гид несмотря ни на что очень активно освещал все объекты и рассказывал много интересного. В конце нашей встречи привел нас в очень симпатичный ресторан, где мы с удовольствием и недорого пообедали.

    Хотелось бы выразить благодарность нашему гиду Слиману. Наш маршрут был проложен очень разумно, все интересующие насХотелось бы выразить благодарность нашему гиду Слиману. Наш маршрут был проложен очень разумно, все интересующие нас
  • О
    Ольга
    7 октября 2022
    Марракеш для своих. Тайны старого города
    спасибо!
  • О
    Ольга
    7 октября 2022
    Марракеш для своих. Тайны старого города
    Самир-потрясающий гид! Знающий, обаятельный, умный и интелегентый! HIGHLY RECOMMENDED!!!
  • Н
    Наталья
    4 июля 2022
    Марракеш для своих. Тайны старого города
    Большое спасибо за экскурсию! Все понравилось!
  • С
    Светлана
    13 апреля 2022
    Долина Урика. Королевство, о котором вы не знали
    Нам очень понравилось! Отдыхали семьей! Гид был Мухамед, очень хороший! Рекомендуем, очень хорошая экскурсия!

Ответы на вопросы от путешественников по Марракешу в категории «Летние»

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  1. Марракеш для своих. Тайны старого города
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  4. Традиции восточного базара: шопинг-тур по Марракешу
  5. Долина Урика. Королевство, о котором вы не знали
Какие места ещё посмотреть в Марракеше
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  1. Старый город
  2. Самое главное
Сколько стоит экскурсия по Марракешу в июне 2024
Сейчас в Марракеше в категории "Летние" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 150 до 580. Туристы уже оставили гидам 90 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.78 из 5
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