1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3.5 часа
Марракеш для своих. Тайны старого города
Колоритные базары, королевские дворцы и шумные площади
Начало: По договоренности
10 июня в 10:00
11 июня в 13:00
от €320 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Добро пожаловать в Марракеш
Посетить самые-самые места таинственного восточного города с профессиональным гидом
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
€155 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
От дворца до базара: обзорная экскурсия по Марракешу
Увидеть главные достопримечательности в компании профессионального гида
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
€150 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Традиции восточного базара: шопинг-тур по Марракешу
Отыскать лучшее в «сокровищнице Африки»
Начало: По договоренности
10 июня в 10:00
11 июня в 13:00
от €320 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
8 часов
Долина Урика. Королевство, о котором вы не знали
Этнографическое путешествие в мир берберов с погружением в культуру
Начало: Мы встретим вас у вашего отеля
10 июня в 09:00
11 июня в 13:00
€580 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Марракеш современный
Понять, как уживаются передовые тенденции с традиционным укладом и верой в джиннов
Начало: По договоренности
11 июня в 13:00
12 июня в 10:00
от €320 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Все богатства Марракеша
Главные достопримечательности и тайные уголки волшебного города на обзорной экскурсии
Начало: По договоренности
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
€150 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Марракеш с неба, из шатра и с верблюдов
Полетать на шаре над городом-мозаикой, позавтракать с кочевниками и оседлать двугорбых великанов
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
€270 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ДДарья3 июня 2024В целом нам понравилась экскурсия, гид была очень доброжелательная и поделилась большим количеством полезной информации, в том числе ссылки на
- ММихвил30 апреля 2024Вместо Слимана был другой гид - Фати. Нам экскурсия понравилась: не спеша, под интересный рассказ, прошлись с Фати по всем интересным местам.
- ННадежда20 апреля 2024Карим очень понравился, Отлично подобрана информация, основанная на фактах из истории Марокко и самого города Марракеш, логически выстроенное повествование, прекрасные знания русского. Узнали много интересных реалий из повседневной жизни марокканцев. Рекомендуем!
- ИИрина19 апреля 2024Благодарим Карима за экскурсию! Интересно и не спеша! Очень рекомендуем!
- ООльга16 марта 2024Слиман был пунктуален, заранее отвечал на все вопросы, еще до прибытия дал нам много полезных советов. Логично и удобно построил
- ГГалина15 марта 2024Хотелось бы выразить благодарность нашему гиду Слиману. Наш маршрут был проложен очень разумно, все интересующие нас достопримечательности удалось посмотреть за
- ООльга7 октября 2022спасибо!
- ООльга7 октября 2022Самир-потрясающий гид! Знающий, обаятельный, умный и интелегентый! HIGHLY RECOMMENDED!!!
- ННаталья4 июля 2022Большое спасибо за экскурсию! Все понравилось!
- ССветлана13 апреля 2022Нам очень понравилось! Отдыхали семьей! Гид был Мухамед, очень хороший! Рекомендуем, очень хорошая экскурсия!
Ответы на вопросы от путешественников по Марракешу в категории «Летние»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Марракеше
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 8
Какие места ещё посмотреть в Марракеше
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Марракешу в июне 2024
Сейчас в Марракеше в категории "Летние" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 150 до 580. Туристы уже оставили гидам 90 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.78 из 5
Экскурсии на русском языке в Марракеше (Марокко 🇲🇦) – у нас можно купить 8 экскурсий на 2024 год по теме «Летние», 90 ⭐ отзывов, цены от €150. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Марокко. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август