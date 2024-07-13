8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Долина Урика. Королевство, о котором вы не знали
Путешествие по долине Урика - это встреча с берберской культурой, мастер-классы, водопады и обед на берегу горной реки. Удивительные открытия ждут вас
Начало: Мы встретим вас у вашего отеля
5 дек в 09:00
6 дек в 15:00
€580 за всё до 4 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 2 чел.
Из Марракеша в Атласские горы и деревню берберов
Покататься на мулах, узнать традиции древних поселений и посетить роскошный дворец
9 дек в 09:00
10 дек в 09:00
€380 за всё до 2 чел.
5 часов
Индивидуальная
Индивидуальный полет на воздушном шаре с завтраком в Марракеше
Уникальная экскурсия в Марракеше: полет на воздушном шаре, завтрак в шатре кочевников и прогулка на верблюдах. Впечатления, которые останутся с вами навсегда
7 дек в 08:00
8 дек в 08:00
€300 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИлона13 июля 2024Марокко - чудесная страна, удивительная, волшебная, вкусная! Экскурсия в Атласские горы - необычное путешествие в край берберов! Мехди - лучший гид и потрясающий человек! В общем, головокружительные ощущения и горы позитива! Спасибо!
- ССветлана13 апреля 2022Нам очень понравилось! Отдыхали семьей! Гид был Мухамед, очень хороший! Рекомендуем, очень хорошая экскурсия!
- ООльга23 октября 2021Поездка была очень интересная. Увидеть горы и покататься на верблюде здорово. Но ее стоимость для меня кажется неоправданной. За все
Ответы на вопросы от путешественников по Марракешу в категории «На машине»
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Сколько стоит экскурсия по Марракешу в декабре 2024
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