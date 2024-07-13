Экскурсии по Марракешу на машине с гидом

Найдено 3 экскурсии в категории «На машине» в Марракеше на русском языке, цены от €300. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году
Долина Урика. Королевство, о котором вы не знали
На машине
9 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Долина Урика. Королевство, о котором вы не знали
Путешествие по долине Урика - это встреча с берберской культурой, мастер-классы, водопады и обед на берегу горной реки. Удивительные открытия ждут вас
Начало: Мы встретим вас у вашего отеля
5 дек в 09:00
6 дек в 15:00
580 за всё до 4 чел.
Из Марракеша в Атласские горы и деревню берберов
На машине
22 отзыва
7 часов
Индивидуальная
до 2 чел.
Из Марракеша в Атласские горы и деревню берберов
Покататься на мулах, узнать традиции древних поселений и посетить роскошный дворец
9 дек в 09:00
10 дек в 09:00
380 за всё до 2 чел.
Марракеш с неба, из шатра и с верблюдов
На машине
5 часов
Индивидуальная
Индивидуальный полет на воздушном шаре с завтраком в Марракеше
Уникальная экскурсия в Марракеше: полет на воздушном шаре, завтрак в шатре кочевников и прогулка на верблюдах. Впечатления, которые останутся с вами навсегда
7 дек в 08:00
8 дек в 08:00
300 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Илона
    13 июля 2024
    Долина Урика. Королевство, о котором вы не знали
    Марокко - чудесная страна, удивительная, волшебная, вкусная! Экскурсия в Атласские горы - необычное путешествие в край берберов! Мехди - лучший гид и потрясающий человек! В общем, головокружительные ощущения и горы позитива! Спасибо!
  • С
    Светлана
    13 апреля 2022
    Долина Урика. Королевство, о котором вы не знали
    Нам очень понравилось! Отдыхали семьей! Гид был Мухамед, очень хороший! Рекомендуем, очень хорошая экскурсия!
  • О
    Ольга
    23 октября 2021
    Долина Урика. Королевство, о котором вы не знали
    Поездка была очень интересная. Увидеть горы и покататься на верблюде здорово. Но ее стоимость для меня кажется неоправданной. За все
    читать дальше

    по дороге надо платить отдельно. Прогулка на верблюде оплачивается отдельно 20 евро, что стало для нас неприятной неожиданностью. Гид в данной поездке, это просто сопровождающий. Но и за транспорт платим отдельно. Соотношение цена-качество неоправданно.

Ответы на вопросы от путешественников по Марракешу в категории «На машине»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Марракеше
В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Долина Урика. Королевство, о котором вы не знали
  2. Из Марракеша в Атласские горы и деревню берберов
  3. Марракеш с неба, из шатра и с верблюдов
Какие места ещё посмотреть в Марракеше
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Марракешу в декабре 2024
Сейчас в Марракеше в категории "На машине" можно забронировать 3 экскурсии от 300 до 580. Туристы уже оставили гидам 31 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Экскурсии на русском языке в Марракеше (Марокко 🇲🇦) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год на машине, 31 ⭐ отзыв, цены от €300. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Марокко. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль
ХорошоТам