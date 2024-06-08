Экскурсии выходного дня в Марракеше

Найдено 3 экскурсии в категории «На выходные» в Марракеше на русском языке, цены от €150. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
От дворца до базара: обзорная экскурсия по Марракешу
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
3 отзыва
От дворца до базара: обзорная экскурсия по Марракешу
Эта экскурсия для тех, кто впервые приехал в Марракеш и хочет прочувствовать его атмосферу. Посетим дворец Бахия, сад Мажорель, восточный базар и многое другое
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
150 за всё до 5 чел.
Добро пожаловать в Марракеш
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Добро пожаловать в Марракеш: индивидуальная экскурсия по главным достопримечательностям
Марракеш - город с богатой историей и культурой. Прогуляйтесь по Медине, посетите дворцы и наслаждайтесь атмосферой площади Джама-эль-Фна
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
155 за всё до 6 чел.
Марракеш для своих. Тайны старого города
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
52 отзыва
Марракеш для своих. Тайны старого города
Погрузитесь в атмосферу Марракеша, узнайте его тайны, посетите дворцы и ремесленные мастерские, научитесь торговаться и наслаждайтесь местной кухней
Начало: По договоренности
Завтра в 16:00
7 июля в 10:00
от 320 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Вероника
    8 июня 2024
    От дворца до базара: обзорная экскурсия по Марракешу
    Интересная экскурсия обзора города,шикарный гид и прекрасный человек. рекомендую
    Интересная экскурсия обзора города,шикарный гид и прекрасный человек. рекомендую
  • Д
    Дарья
    3 июня 2024
    Добро пожаловать в Марракеш
    В целом нам понравилась экскурсия, гид была очень доброжелательная и поделилась большим количеством полезной информации, в том числе ссылки на
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    рестораны. На будущее мне кажется нужно чуть лучше продумывать маршрут, чтобы уложиться в заранее спланированное время. Мы вынуждены были прервать экскурсию, так как уже спешили на следующее мероприятие.

  • Н
    Надежда
    20 апреля 2024
    От дворца до базара: обзорная экскурсия по Марракешу
    Карим очень понравился, Отлично подобрана информация, основанная на фактах из истории Марокко и самого города Марракеш, логически выстроенное повествование, прекрасные знания русского. Узнали много интересных реалий из повседневной жизни марокканцев. Рекомендуем!
  • И
    Ирина
    19 апреля 2024
    От дворца до базара: обзорная экскурсия по Марракешу
    Благодарим Карима за экскурсию! Интересно и не спеша! Очень рекомендуем!
  • О
    Ольга
    7 октября 2022
    Марракеш для своих. Тайны старого города
    спасибо!
  • О
    Ольга
    7 октября 2022
    Марракеш для своих. Тайны старого города
    Самир-потрясающий гид! Знающий, обаятельный, умный и интелегентый! HIGHLY RECOMMENDED!!!
  • Н
    Наталья
    4 июля 2022
    Марракеш для своих. Тайны старого города
    Большое спасибо за экскурсию! Все понравилось!

Ответы на вопросы от путешественников по Марракешу в категории «На выходные»

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  1. Самое главное
  2. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Марракешу в июле 2024
Сейчас в Марракеше в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 150 до 320. Туристы уже оставили гидам 56 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.78 из 5
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