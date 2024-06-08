1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
От дворца до базара: обзорная экскурсия по Марракешу
Эта экскурсия для тех, кто впервые приехал в Марракеш и хочет прочувствовать его атмосферу. Посетим дворец Бахия, сад Мажорель, восточный базар и многое другое
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
€150 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Добро пожаловать в Марракеш: индивидуальная экскурсия по главным достопримечательностям
Марракеш - город с богатой историей и культурой. Прогуляйтесь по Медине, посетите дворцы и наслаждайтесь атмосферой площади Джама-эль-Фна
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
€155 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Марракеш для своих. Тайны старого города
Погрузитесь в атмосферу Марракеша, узнайте его тайны, посетите дворцы и ремесленные мастерские, научитесь торговаться и наслаждайтесь местной кухней
Начало: По договоренности
Завтра в 16:00
7 июля в 10:00
от €320 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВероника8 июня 2024Интересная экскурсия обзора города,шикарный гид и прекрасный человек. рекомендую
- ДДарья3 июня 2024В целом нам понравилась экскурсия, гид была очень доброжелательная и поделилась большим количеством полезной информации, в том числе ссылки на
- ННадежда20 апреля 2024Карим очень понравился, Отлично подобрана информация, основанная на фактах из истории Марокко и самого города Марракеш, логически выстроенное повествование, прекрасные знания русского. Узнали много интересных реалий из повседневной жизни марокканцев. Рекомендуем!
- ИИрина19 апреля 2024Благодарим Карима за экскурсию! Интересно и не спеша! Очень рекомендуем!
- ООльга7 октября 2022спасибо!
- ООльга7 октября 2022Самир-потрясающий гид! Знающий, обаятельный, умный и интелегентый! HIGHLY RECOMMENDED!!!
- ННаталья4 июля 2022Большое спасибо за экскурсию! Все понравилось!
Ответы на вопросы от путешественников по Марракешу в категории «На выходные»
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Сколько стоит экскурсия по Марракешу в июле 2024
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