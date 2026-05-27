Традиционный хаммам и спа-ритуал с массажем в Марракеше

Чёрное мыло, натуральный скраб и аргановое масло - всё, чтобы отдохнуть телом и душой
После активных прогулок по городу — это точно то, что нужно.

Натуральные средства помогут полностью расслабиться, а аутентичные ритуалы очищения и восстановления привнесут изюминку в процесс.

Это будет не просто уход за телом, а новый опыт и прикосновение к традициям, которые местные жители практикуют веками.
Описание экскурсии

  • Мы встретим вас в Марракеше и сопроводим до нужной локации.
  • По прибытии познакомим с атмосферой аутентичного хаммама и расскажем, как и зачем местные жители регулярно посещают его. Поговорим о секретах марокканского ухода за телом.
  • А после начнётся ритуал очищения: глубокий пар, натуральное чёрное мыло и мягкий скраб (гоммаж).
  • За ним расслабляющий этап: традиционный массаж с аргановым маслом, чтобы снять напряжение и восстановиться.
  • Завершение программы — отдых с марокканским чаем в тихой и уютной обстановке.

Организационные детали

  • В стоимость включены гоммаж, расслабляющий массаж и чай.
  • Специальная одежда не требуется. Всё необходимое (полотенца, чёрное мыло, средства ухода) предоставим на месте.
  • Дополнительно по желанию оплачивается трансфер из/в отель в Марракеше на автомобиле — стоимость зависит от района вашего проживания.
  • Не рекомендуется при серьёзных медицинских противопоказаниях или плохом самочувствии.
  • С вами будет один из гидов нашей команды.

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник$35
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Вы можете сделать запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или отмените бронирование.
Юсуф
Юсуф — ваша команда гидов в Марракеше
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я местный гид и организатор уникальных впечатлений в Марракеше. Я и моя команда предлагаем аутентичные экскурсии и хаммам-опыт в самом сердце Марракеша. С нами вы откроете настоящую марокканскую культуру: традиционный хаммам,
читать дальше

массаж, местные рынки (сук), историческую медину и скрытые уголки, которые знают только местные жители. Мы заботимся о каждом госте: комфорт, безопасность и дружелюбная атмосфера — наш приоритет. Мы организуем трансфер, индивидуальные туры и незабываемые моменты в Марокко. Если вы хотите почувствовать настоящий Марракеш — добро пожаловать к нам!

