После активных прогулок по городу — это точно то, что нужно.
Натуральные средства помогут полностью расслабиться, а аутентичные ритуалы очищения и восстановления привнесут изюминку в процесс.
Это будет не просто уход за телом, а новый опыт и прикосновение к традициям, которые местные жители практикуют веками.
Натуральные средства помогут полностью расслабиться, а аутентичные ритуалы очищения и восстановления привнесут изюминку в процесс.
Это будет не просто уход за телом, а новый опыт и прикосновение к традициям, которые местные жители практикуют веками.
Описание экскурсии
- Мы встретим вас в Марракеше и сопроводим до нужной локации.
- По прибытии познакомим с атмосферой аутентичного хаммама и расскажем, как и зачем местные жители регулярно посещают его. Поговорим о секретах марокканского ухода за телом.
- А после начнётся ритуал очищения: глубокий пар, натуральное чёрное мыло и мягкий скраб (гоммаж).
- За ним расслабляющий этап: традиционный массаж с аргановым маслом, чтобы снять напряжение и восстановиться.
- Завершение программы — отдых с марокканским чаем в тихой и уютной обстановке.
Организационные детали
- В стоимость включены гоммаж, расслабляющий массаж и чай.
- Специальная одежда не требуется. Всё необходимое (полотенца, чёрное мыло, средства ухода) предоставим на месте.
- Дополнительно по желанию оплачивается трансфер из/в отель в Марракеше на автомобиле — стоимость зависит от района вашего проживания.
- Не рекомендуется при серьёзных медицинских противопоказаниях или плохом самочувствии.
- С вами будет один из гидов нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|$35
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юсуф — ваша команда гидов в Марракеше
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я местный гид и организатор уникальных впечатлений в Марракеше. Я и моя команда предлагаем аутентичные экскурсии и хаммам-опыт в самом сердце Марракеша. С нами вы откроете настоящую марокканскую культуру: традиционный хаммам,
Входит в следующие категории Марракеша
Похожие экскурсии на «Традиционный хаммам и спа-ритуал с массажем в Марракеше»
Индивидуальная
до 8 чел.
Добро пожаловать в Марракеш
Марракеш - город с богатой историей и культурой. Прогуляйтесь по Медине, посетите дворцы и наслаждайтесь атмосферой площади Джама-эль-Фна
Начало: Около Кафе Кутубия
Завтра в 10:00
30 мая в 10:00
€250 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
Марракеш для своих. Тайны старого города
Колоритные базары, королевские дворцы и шумные площади
Начало: По договоренности
Завтра в 19:00
1 июн в 10:00
от €390 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Все богатства Марракеша
Главные достопримечательности и тайные уголки волшебного города на обзорной экскурсии
Начало: По договорённости
Завтра в 10:00
29 мая в 10:00
€170 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Традиции восточного базара: шопинг-экскурсия по Марракешу
Отыскать лучшее в «сокровищнице Африки»
Начало: По договоренности
Завтра в 21:00
1 июн в 10:00
от €390 за человека
от $35 за человека