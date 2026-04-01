Описание тура
Организационные детали
Тур проводят местные и русскоговорящие гиды.
Программа тура по дням
Встреча, размещение в отеле, традиционный ужин
После встречи в аэропорту будут организованы трансфер и размещение в отеле. Уже по дороге вы увидите пальмовые рощи и характерные красные стены — именно за этот оттенок Марракеш называют «красным городом».
Вечером вас ждёт ужин (за доплату), в меню которого — традиционные блюда марокканской кухни: ароматный таджин, нежный кус-кус, восточные сладости с мёдом и миндалём. В свете фонарей и под звуки тихой музыки вы почувствуете, как город начинает раскрывать свою магию.
Марракеш: музеи, дворцы и главная площадь
Этот день посвятим знакомству с самым колоритным городом Марокко. Начнём с посещения музея Ива Сен-Лорана и знаменитого сада Мажорель — зелёного оазиса с ярко-синими стенами, где великий кутюрье находил вдохновение.
Пройдя через древние ворота Баб Дуккала, окажемся в старой медине, словно сошедшей со страниц «Тысячи и одной ночи». Медресе Бен Юсуфа поразит тончайшей резьбой и царящей тут тишиной. На рынке специй вы вдохнёте ароматы шафрана, корицы и тмина, узнаете секреты марокканской кухни и увидите пёстрые горы приправ.
Днём отправимся во дворец Бахия — образец восточной роскоши с внутренними садами и богато украшенными залами, а также в мечеть Кутубия — главный символ Марракеша, возвышающийся над городом. С наступлением вечера оживёт легендарная площадь Джема-эль-Фна: музыканты, акробаты, заклинатели змей и уличные артисты превратят её в настоящий театр, где вы станете частью происходящего.
Переезд в Касабланку, знакомство с городом, переезд в Рабат
После завтрака отправимся на поезде в Касабланку, наблюдая по пути, как меняются пейзажи. По прибытии начнём экскурсию по городу. Увидим мечеть Хасана II — грандиозное сооружение с самым высоким минаретом в мире, возведённое прямо над водами Атлантического океана. Прогуляемся по набережной Ла-Корниш, где шум волн переплетается с ароматом кофе из прибрежных кафе.
Далее — свободное время на обед. Вечером переедем в Рабат — столицу страны. После размещения в отеле поужинаем.
Рабат и переезд в Танжер
Утром отправимся на экскурсию по Рабату. Осмотрим Королевский дворец — символ современной монархии Марокко. Посетим мавзолей Мухаммеда V с изящной мраморной отделкой и золотыми элементами. Затем прогуляемся по касбе Удайя — старинной крепости с бело-голубыми домами и панорамными видами на океан.
После переедем в Танжер — город на стыке Атлантического океана и Средиземного моря. По прибытии — заселение в отель, ужин и отдых.
Мыс Спартель в Танжере, Геркулесовы пещеры, прибытие в Шефшауэн
Сегодня отправимся на север Марокко. В Танжере посетим мыс Спартель — место, где встречаются два моря, создавая впечатляющие пейзажи. Также увидим Геркулесовы пещеры — природное образование с «окном» в форме африканского континента, окутанное легендами.
К вечеру прибудем в Шефшауэн — знаменитый «голубой город», затерянный в горах. Заселение в отель, ужин и отдых.
Шефшауэн, Фес
Утром прогуляемся по медине Шефшауэна. Узкие улочки, дома и лестницы, окрашенные во все оттенки синего, создают ощущение сна и делают город одним из самых фотогеничных в стране.
После отправимся в Фес — древний духовный и культурный центр Марокко. По прибытии — размещение в отеле, ужин и отдых.
Фес и Волюбилис
Сегодня нас ждёт погружение в атмосферу средневекового Марокко. Медина Феса — крупнейшая пешеходная зона в мире — встретит нас лабиринтами узких улочек, ароматами специй и звуками торговли. Мы посетим медресе Бу Инанья — выдающийся памятник исламской архитектуры, площадь Нежарин с изящным фонтаном и ремесленные кварталы, где мастера работают по технологиям, не изменившимся за столетия.
Затем отправимся в Волюбилис — древний римский город, знаменитый прекрасно сохранившимися мозаиками и триумфальной аркой. Вечером вернёмся в Фес, поужинаем и отдохнём.
Касабланка: свободный день
После завтрака переедем в Касабланку. День будет свободным: можно самостоятельно прогуляться и заглянуть в местные лавочки. Вы сможете посетить квартал Хабус — модернизированную медину с ремесленными лавками и магазинами, где продают масла, специи, ковры и национальную одежду.
Также можно заглянуть в парк Лиги арабских стран или в музеи и галереи. При желании — посещение традиционного хаммама для отдыха и восстановления. Ночь в отеле.
Второй свободный день в Касабланке
Этот день вы снова проведёте по своему усмотрению. Можно прогуляться по улицам города и отдохнуть в хаммаме, который является важной частью марокканской культуры.
Вечером вас ждёт ужин в одном из ресторанов с живой музыкой или видом на Атлантический океан. Ночная Касабланка оживает и манит барами, клубами и террасами, наполненными звуками океана и городской жизнью.
Возвращение в Марракеш
После завтрака — трансфер на вокзал и переезд на поезде в Марракеш. По дороге вы снова увидите смену пейзажей: городские виды уступят место холмам, пальмовым рощам и деревням.
По прибытии — размещение в отеле и время для отдыха. Вечером можно прогуляться по окрестностям или поужинать в одном из ресторанов.
Долина Урика
Сегодня отправимся в Атласские горы, в живописную долину Урика. По пути заглянем в берберские деревни, где увидим традиционный уклад жизни, познакомимся с процессом выпечки хлеба и приготовления чая.
По прибытии прогуляемся к водопадам Урика, насладимся свежим горным воздухом и пообедаем в ресторане у реки. Этот день подарит единение с природой и покажет Марокко с другой стороны. Вечером — возвращение в Марракеш, ужин и ночь в отеле.
Завершение тура
После завтрака будет организован трансфер в аэропорт.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|2-местное проживание в отеле 3*
|€1550
|1-местное проживание в отеле 3*
|€1750
|2-местное проживание в отеле 4*
|€1900
|1-местное проживание в отеле 4*
|€2150
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Экскурсионная программа по Марокко (Марракеш, Касабланка, Рабат, Танжер, Шефшауэн, Волюбилис, Фес, долина Урика)
- Трансферы по программе
- Ж/д билеты на скоростной поезд
- Услуги гида
- Медицинская страховка
Что не входит в цену
- Авиаперелёт до Марракеша/Касабланки и обратно - от 50 000 ₽
- Обеды и ужины
- Входные билеты - около 8000 ₽
- Чаевые гиду (по желанию)
- 1-местное размещение: в отеле 3* - €1650, 4* - €2000
- Стоимость тура указана при проживании в отелях 3. При проживании в отелях 4* стоимость тура составит €1900