Марокко в мини-группе: 6 городов, живописная долина Урика и римский Волюбилис

Провести несколько дней в Касабланке и Марракеше, полюбоваться архитектурой, горами и океаном
Вы проживёте Марокко во всей его глубине и красоте: от первых вечерних огней Марракеша с ароматами таджина и специй до шумной магии площади Джема-эль-Фна, от величественной мечети Хасана II, возвышающейся
над Атлантикой, до королевского спокойствия Рабата и бело-голубых улочек Шефшауэна, словно сошедших с открыток.

Вы пройдётесь по лабиринтам древней медины Феса, увидите римские мозаики Волюбилиса, почувствуете дыхание океана в Касабланке и ритм её ночной жизни, а затем снова вернётесь в «красный город».

Завершением станет поездка в долину Урика в Атласских горах — с берберскими деревнями, водопадами и обедом у реки.

Это путешествие — как восточная сказка, где каждый день меняются пейзажи и настроения, оставляя ощущение настоящего погружения в сердце страны.

Описание тура

Организационные детали

Тур проводят местные и русскоговорящие гиды.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, размещение в отеле, традиционный ужин

После встречи в аэропорту будут организованы трансфер и размещение в отеле. Уже по дороге вы увидите пальмовые рощи и характерные красные стены — именно за этот оттенок Марракеш называют «красным городом».

Вечером вас ждёт ужин (за доплату), в меню которого — традиционные блюда марокканской кухни: ароматный таджин, нежный кус-кус, восточные сладости с мёдом и миндалём. В свете фонарей и под звуки тихой музыки вы почувствуете, как город начинает раскрывать свою магию.

2 день

Марракеш: музеи, дворцы и главная площадь

Этот день посвятим знакомству с самым колоритным городом Марокко. Начнём с посещения музея Ива Сен-Лорана и знаменитого сада Мажорель — зелёного оазиса с ярко-синими стенами, где великий кутюрье находил вдохновение.

Пройдя через древние ворота Баб Дуккала, окажемся в старой медине, словно сошедшей со страниц «Тысячи и одной ночи». Медресе Бен Юсуфа поразит тончайшей резьбой и царящей тут тишиной. На рынке специй вы вдохнёте ароматы шафрана, корицы и тмина, узнаете секреты марокканской кухни и увидите пёстрые горы приправ.

Днём отправимся во дворец Бахия — образец восточной роскоши с внутренними садами и богато украшенными залами, а также в мечеть Кутубия — главный символ Марракеша, возвышающийся над городом. С наступлением вечера оживёт легендарная площадь Джема-эль-Фна: музыканты, акробаты, заклинатели змей и уличные артисты превратят её в настоящий театр, где вы станете частью происходящего.

3 день

Переезд в Касабланку, знакомство с городом, переезд в Рабат

После завтрака отправимся на поезде в Касабланку, наблюдая по пути, как меняются пейзажи. По прибытии начнём экскурсию по городу. Увидим мечеть Хасана II — грандиозное сооружение с самым высоким минаретом в мире, возведённое прямо над водами Атлантического океана. Прогуляемся по набережной Ла-Корниш, где шум волн переплетается с ароматом кофе из прибрежных кафе.

Далее — свободное время на обед. Вечером переедем в Рабат — столицу страны. После размещения в отеле поужинаем.

4 день

Рабат и переезд в Танжер

Утром отправимся на экскурсию по Рабату. Осмотрим Королевский дворец — символ современной монархии Марокко. Посетим мавзолей Мухаммеда V с изящной мраморной отделкой и золотыми элементами. Затем прогуляемся по касбе Удайя — старинной крепости с бело-голубыми домами и панорамными видами на океан.

После переедем в Танжер — город на стыке Атлантического океана и Средиземного моря. По прибытии — заселение в отель, ужин и отдых.

5 день

Мыс Спартель в Танжере, Геркулесовы пещеры, прибытие в Шефшауэн

Сегодня отправимся на север Марокко. В Танжере посетим мыс Спартель — место, где встречаются два моря, создавая впечатляющие пейзажи. Также увидим Геркулесовы пещеры — природное образование с «окном» в форме африканского континента, окутанное легендами.

К вечеру прибудем в Шефшауэн — знаменитый «голубой город», затерянный в горах. Заселение в отель, ужин и отдых.

6 день

Шефшауэн, Фес

Утром прогуляемся по медине Шефшауэна. Узкие улочки, дома и лестницы, окрашенные во все оттенки синего, создают ощущение сна и делают город одним из самых фотогеничных в стране.

После отправимся в Фес — древний духовный и культурный центр Марокко. По прибытии — размещение в отеле, ужин и отдых.

7 день

Фес и Волюбилис

Сегодня нас ждёт погружение в атмосферу средневекового Марокко. Медина Феса — крупнейшая пешеходная зона в мире — встретит нас лабиринтами узких улочек, ароматами специй и звуками торговли. Мы посетим медресе Бу Инанья — выдающийся памятник исламской архитектуры, площадь Нежарин с изящным фонтаном и ремесленные кварталы, где мастера работают по технологиям, не изменившимся за столетия.

Затем отправимся в Волюбилис — древний римский город, знаменитый прекрасно сохранившимися мозаиками и триумфальной аркой. Вечером вернёмся в Фес, поужинаем и отдохнём.

8 день

Касабланка: свободный день

После завтрака переедем в Касабланку. День будет свободным: можно самостоятельно прогуляться и заглянуть в местные лавочки. Вы сможете посетить квартал Хабус — модернизированную медину с ремесленными лавками и магазинами, где продают масла, специи, ковры и национальную одежду.

Также можно заглянуть в парк Лиги арабских стран или в музеи и галереи. При желании — посещение традиционного хаммама для отдыха и восстановления. Ночь в отеле.

9 день

Второй свободный день в Касабланке

Этот день вы снова проведёте по своему усмотрению. Можно прогуляться по улицам города и отдохнуть в хаммаме, который является важной частью марокканской культуры.

Вечером вас ждёт ужин в одном из ресторанов с живой музыкой или видом на Атлантический океан. Ночная Касабланка оживает и манит барами, клубами и террасами, наполненными звуками океана и городской жизнью.

10 день

Возвращение в Марракеш

После завтрака — трансфер на вокзал и переезд на поезде в Марракеш. По дороге вы снова увидите смену пейзажей: городские виды уступят место холмам, пальмовым рощам и деревням.

По прибытии — размещение в отеле и время для отдыха. Вечером можно прогуляться по окрестностям или поужинать в одном из ресторанов.

11 день

Долина Урика

Сегодня отправимся в Атласские горы, в живописную долину Урика. По пути заглянем в берберские деревни, где увидим традиционный уклад жизни, познакомимся с процессом выпечки хлеба и приготовления чая.

По прибытии прогуляемся к водопадам Урика, насладимся свежим горным воздухом и пообедаем в ресторане у реки. Этот день подарит единение с природой и покажет Марокко с другой стороны. Вечером — возвращение в Марракеш, ужин и ночь в отеле.

12 день

Завершение тура

После завтрака будет организован трансфер в аэропорт.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
2-местное проживание в отеле 3*€1550
1-местное проживание в отеле 3*€1750
2-местное проживание в отеле 4*€1900
1-местное проживание в отеле 4*€2150
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Экскурсионная программа по Марокко (Марракеш, Касабланка, Рабат, Танжер, Шефшауэн, Волюбилис, Фес, долина Урика)
  • Трансферы по программе
  • Ж/д билеты на скоростной поезд
  • Услуги гида
  • Медицинская страховка
Что не входит в цену
  • Авиаперелёт до Марракеша/Касабланки и обратно - от 50 000 ₽
  • Обеды и ужины
  • Входные билеты - около 8000 ₽
  • Чаевые гиду (по желанию)
  • 1-местное размещение: в отеле 3* - €1650, 4* - €2000
  • Стоимость тура указана при проживании в отелях 3. При проживании в отелях 4* стоимость тура составит €1900
Где начинаем и завершаем?
Начало: Марракеш, 14:00 (возможна встреча в течение дня по договорённости)
Завершение: Марракеш, 12:00
Когда и сколько длится?
Когда: выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 96 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина
Екатерина — Организатор в Марракеше
Провела экскурсии для 25 туристов
Уже не первый год мы радуем наших путешественников уникальными продуктами. Каждый выезд — это не просто маршрут, а интереснейшее приключение и увлекательная история, наполненная удивительными моментами, и мы гордимся тем,
что можем предложить нечто особенное! У нас нет «дежурного меню»: мы создаем предложения, которые соответствуют вашим желаниям, и не заставляем вас переплачивать. Мы предлагаем поездки для коротких, сильных и ярких авантюр!

Похожие туры на «Марокко в мини-группе: 6 городов, живописная долина Урика и римский Волюбилис»

Индивидуальный тур в Сахару из любого города Марокко
На машине
На верблюдах
3 дня
5 отзывов
Индивидуальный тур в Сахару из любого города Марокко
Встретить рассвет и закат среди барханов, прокатиться на верблюдах и посетить знаменитую киностудию
Начало: В любом городе Марокко: Марракеше/Агадире/Фесе/за ...
22 апр в 08:00
23 апр в 08:00
€3091 за всё до 2 чел.
Индивидуальный тур в Марокко: Марракеш, Уалидия, Сафи и Эс-Сувейра
На машине
3 дня
5 отзывов
Индивидуальный тур в Марокко: Марракеш, Уалидия, Сафи и Эс-Сувейра
Познакомиться с историей страны и городов и полюбоваться закатами над Атлантикой
Начало: Марракеш, утро. Водитель с гидом заберут вас из от...
22 апр в 08:00
23 апр в 08:00
€1826 за всё до 6 чел.
Через Атласские горы в Сахару. Индивидуальный тур из любого города Марокко
На машине
4 дня
5 отзывов
Через Атласские горы в Сахару. Индивидуальный тур из любого города Марокко
Побывать в библиотеке посреди пустыни, познакомиться с жизнью берберов, переночевать в окружении дюн
Начало: В любом городе Марокко: Марракеше/Агадире/Фесе/за ...
22 апр в 08:00
23 апр в 08:00
€3609 за всё до 2 чел.
Увидеть Марокко и влюбиться
На машине
12 дней
Увидеть Марокко и влюбиться
Встретить рассвет в Сахаре, пообщаться с берберами и очароваться красками городов
Начало: В аэропорту города Марракеш вас встретит наш гид в...
24 окт в 08:00
€2470 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Марракеше
Все туры из Марракеша