7 городов Марокко и Атласские горы: тур с включёнными перелётами
Рассмотреть шедевры имперского времени, посетить рынки и увидеть самый большой водопад страны
Начало: Санкт-Петербург, аэропорт, перелёт с пересадкой в ...
«Переночуете в горах в городке Бени-Меллаль, рядом с которым возвышается 110-метровый каскадный водопад»
1 ноя в 08:00
22 ноя в 08:00
€1028 за человека
Индивидуальный тур в Марокко: Марракеш, Уалидия, Сафи и Эс-Сувейра
Познакомиться с историей страны и городов и полюбоваться закатами над Атлантикой
Начало: Марракеш, утро. Водитель с гидом заберут вас из от...
«Спустимся в подземные цистерны, посетим еврейский квартал и побываем в самом живописном в Марокко порту»
22 авг в 08:00
23 авг в 08:00
€1826 за всё до 6 чел.
Через Атласские горы в Сахару. Индивидуальный тур из любого города Марокко
Побывать в библиотеке посреди пустыни, познакомиться с жизнью берберов, переночевать в окружении дюн
Начало: В любом городе Марокко: Марракеше/Агадире/Фесе/за ...
«По пути будем делать много остановок: любоваться пустынными пейзажами, видами гор и оазисов и знакомиться с жизнью, традициями, историей, ремёслами и национальной кухней их жителей»
22 авг в 08:00
23 авг в 08:00
€3609 за всё до 2 чел.
