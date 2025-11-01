Найдено 3 тура в категории « Природа и пейзажи » в Марракеше на русском языке, цены от €1028. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году

1 чел. По популярности На автобусе 9 дней 1 отзыв 7 городов Марокко и Атласские горы: тур с включёнными перелётами Рассмотреть шедевры имперского времени, посетить рынки и увидеть самый большой водопад страны Начало: Санкт-Петербург, аэропорт, перелёт с пересадкой в ... «Переночуете в горах в городке Бени-Меллаль, рядом с которым возвышается 110-метровый каскадный водопад» €1028 за человека На машине 3 дня Индивидуальный тур в Марокко: Марракеш, Уалидия, Сафи и Эс-Сувейра Познакомиться с историей страны и городов и полюбоваться закатами над Атлантикой Начало: Марракеш, утро. Водитель с гидом заберут вас из от... «Спустимся в подземные цистерны, посетим еврейский квартал и побываем в самом живописном в Марокко порту» €1826 за всё до 6 чел. На машине 4 дня Через Атласские горы в Сахару. Индивидуальный тур из любого города Марокко Побывать в библиотеке посреди пустыни, познакомиться с жизнью берберов, переночевать в окружении дюн Начало: В любом городе Марокко: Марракеше/Агадире/Фесе/за ... «По пути будем делать много остановок: любоваться пустынными пейзажами, видами гор и оазисов и знакомиться с жизнью, традициями, историей, ремёслами и национальной кухней их жителей» €3609 за всё до 2 чел. Все туры Марракеша

