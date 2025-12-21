7 городов Марокко и Атласские горы: тур с включёнными перелётами
Рассмотреть шедевры имперского времени, посетить рынки и увидеть самый большой водопад страны
Начало: Санкт-Петербург, аэропорт, перелёт с пересадкой в ...
«Переночуете в горах в городке Бени-Меллаль, рядом с которым возвышается 110-метровый каскадный водопад»
17 янв в 08:00
21 фев в 08:00
€1348 за человека
Марокко в мини-группе: 6 городов, живописная долина Урика и римский Волюбилис
Провести несколько дней в Касабланке и Марракеше, полюбоваться архитектурой, горами и океаном
Начало: Марракеш, 14:00 (возможна встреча в течение дня по...
«Завершением станет поездка в долину Урика в Атласских горах — с берберскими деревнями, водопадами и обедом у реки»
23 дек в 14:00
27 янв в 14:00
€1550 за человека
Через Атласские горы в Сахару. Индивидуальный тур из любого города Марокко
Побывать в библиотеке посреди пустыни, познакомиться с жизнью берберов, переночевать в окружении дюн
Начало: В любом городе Марокко: Марракеше/Агадире/Фесе/за ...
«По пути будем делать много остановок: любоваться пустынными пейзажами, видами гор и оазисов и знакомиться с жизнью, традициями, историей, ремёслами и национальной кухней их жителей»
23 дек в 08:00
24 дек в 08:00
€3609 за всё до 2 чел.
