1 чел. По популярности На автобусе 9 дней 1 отзыв 7 городов Марокко и Атласские горы: тур с включёнными перелётами Рассмотреть шедевры имперского времени, посетить рынки и увидеть самый большой водопад страны Начало: Санкт-Петербург, аэропорт, перелёт с пересадкой в ... «Переночуете в горах в городке Бени-Меллаль, рядом с которым возвышается 110-метровый каскадный водопад» €1348 за человека На машине 12 дней Марокко в мини-группе: 6 городов, живописная долина Урика и римский Волюбилис Провести несколько дней в Касабланке и Марракеше, полюбоваться архитектурой, горами и океаном Начало: Марракеш, 14:00 (возможна встреча в течение дня по... «Завершением станет поездка в долину Урика в Атласских горах — с берберскими деревнями, водопадами и обедом у реки» €1550 за человека На машине 4 дня Через Атласские горы в Сахару. Индивидуальный тур из любого города Марокко Побывать в библиотеке посреди пустыни, познакомиться с жизнью берберов, переночевать в окружении дюн Начало: В любом городе Марокко: Марракеше/Агадире/Фесе/за ... «По пути будем делать много остановок: любоваться пустынными пейзажами, видами гор и оазисов и знакомиться с жизнью, традициями, историей, ремёслами и национальной кухней их жителей» €3609 за всё до 2 чел. Все туры Марракеша

