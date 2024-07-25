4 дня
Через Атласские горы в Сахару. Индивидуальный тур из Марракеша
Побывать в библиотеке посреди пустыни, познакомиться с жизнью берберов, переночевать в окружении дюн
Начало: Марракеш, 7:00
25 июля в 07:00
1 авг в 07:00
€3 188 за всё до 2 чел.
3 дня
Индивидуальный тур в Марокко: Марракеш, Уалидия, Сафи и Эс-Сувейра
Познакомиться с историей страны и городов и полюбоваться закатами над Атлантикой
Начало: Марракеш, утро. За двое суток до старта вам придёт...
26 июля в 10:00
2 авг в 10:00
€1 522 за всё до 6 чел.
3 дня
Индивидуальный тур в Сахару из Марракеша
Встретить рассвет и закат среди барханов, прокатиться на верблюдах и посетить знаменитую киностудию
Начало: Марракеш, 07:00
26 июля в 07:00
2 авг в 07:00
€2 731 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Марракешу в категории «Индивидуальные»
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