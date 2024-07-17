3 дня
Обзорная экскурсия по Марракешу
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
18 июля в 09:00
$963 за человека
3 дня
Индивидуальный тур в Марокко: Марракеш, Уалидия, Сафи и Эс-Сувейра
Познакомиться с историей страны и городов и полюбоваться закатами над Атлантикой
Начало: Марракеш, утро. За двое суток до старта вам придёт...
19 июля в 10:00
26 июля в 10:00
€1 522 за всё до 6 чел.
3 дня
Индивидуальный тур в Сахару из Марракеша
Встретить рассвет и закат среди барханов, прокатиться на верблюдах и посетить знаменитую киностудию
Начало: Марракеш, 07:00
19 июля в 07:00
26 июля в 07:00
€2 731 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Марракешу в категории «Групповые»
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