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Полезная информация о Танжере

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Местное время в Танжере
20:4503
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇲🇦 Марокко
Название городаТанжер
По-английскиTangier
Столица регионаТанжер является столицей региона
Население города688 356 чел.
АэропортБухалеф TNG
Часовой поясAfrica/Casablanca
Средняя высота20 м. от уровня моря

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