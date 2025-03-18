Этот тур предлагает уникальную возможность увидеть Маврикий с новой стороны.
Посетители смогут насладиться видами кратера вулкана Тру-о-Сёрф, ощутить духовную атмосферу храма Ганга Талао и вдохнуть ароматы чайных плантаций Bois Cheri.
Путешествие через национальный парк Блэк-Ривер-Горджес откроет нетронутые тропические леса, а в парке La Vanilla гостей ждут гигантские черепахи и нильские крокодилы. Завершает тур захватывающий вид на океан с мыса Гри-Гри
Посетители смогут насладиться видами кратера вулкана Тру-о-Сёрф, ощутить духовную атмосферу храма Ганга Талао и вдохнуть ароматы чайных плантаций Bois Cheri.
Путешествие через национальный парк Блэк-Ривер-Горджес откроет нетронутые тропические леса, а в парке La Vanilla гостей ждут гигантские черепахи и нильские крокодилы. Завершает тур захватывающий вид на океан с мыса Гри-Гри
5 причин купить эту экскурсию
- 🌋 Впечатляющие виды с кратера вулкана
- 🕌 Духовное очищение в храме Ганга Талао
- 🍵 Дегустация чая на плантациях Bois Cheri
- 🌳 Прогулка по тропическим лесам
- 🐢 Общение с гигантскими черепахами
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Что можно увидеть
- Кратер Тру-о-Сёрф
- Храм Ганга Талао
- Чайные плантации Bois Cheri
- Блэк-Ривер-Горджес
- Парк La Vanilla
Описание экскурсии
- Кратер потухшего вулкана Тру-о-Сёрф в городе Флореаль. Потрясающие виды открываются с его вершины, а свежесть и прохлада здешних лесов даст отдохнуть от жаркого морского побережья.
- Храм Шивы и озеро Ганга Талао. Здесь вы сможете получить благословение и очистить свою карму. А ещё встретите огромное количество обезьян.
- Чайные плантации фабрики Bois Cheri. Вас ждут ароматы чайных полей и дегустация чая в живописном месте. По пути мы увидим большие стада яванских оленей.
- Водопады Александры. Мы пройдём по эвкалиптовому лесу к нашей первой смотровой площадке с прекрасным видом на водопады.
- Блэк-Ривер-Горджес. Вторая смотровая в национальном парке Маврикия, самый большой участок нетронутого человеком тропического леса, где растут эндемичные растения и живут уникальные птицы.
- Тайное место для самых лучших кадров — ресторан на территории охотничьего ранчо. Здесь мы сделаем короткую остановку на кофе и небольшую фотосессию.
- Мыс Гри-Гри и плачущий камень Weeping rock. Самая южная точка острова, с которой открывается вид на бушующий океан. Здесь Маврикий не защищён барьерным рифом, это край земли, дальше только Антарктида. От мыса мы пройдём через густой лес к каменному выступу в форме мужского лица в профиль. И наберём чистейшей воды из водопада.
- Парк La Vanilla. Знаменит самым большим питомником гигантских черепах, которые, к слову, очень общительные и шустрые. Здесь же находится единственный на острове питомник нильских крокодилов. Мы посетим уникальный инсектарий с 30 тыс. экземпляров насекомых и растений. А в ресторане «Голодный крокодил» вы сможете попробовать мясо крокодила.
Организационные детали
- Путешествие проходит на моём авто Toyota Vits, есть детское кресло.
- С собой желательно взять зонтики, перекус, воду и головные уборы.
- Есть возможность организовать тур на большом автомобиле с водителем (детали уточняйте в переписке).
Дополнительные расходы:
- Обед в кафе — около 3000 рупий за двоих.
- Вход в парк La Vanille — 900 рупий/взрослый, 650 рупий/ребёнок.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваш гид в Порт-Луи
Провела экскурсии для 90 туристов
Меня зовут Анна. Долгое время я путешествовала по острову и впитывала информацию, сейчас моё призвание — открыть для вас прекрасный Маврикий!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
E
Elena
18 мар 2025
Наше путешествие с Анной стало настоящим открытием! Мы погрузились в атмосферу острова, узнав множество захватывающих фактов и историй. Анна создала уникальный маршрут, который позволял нам менять планы на ходу и
Ю
Юлия
21 фев 2025
Анна - очень позитивный и доброжелательный человек, любящий Маврикий, очень чувствуется, что она сама кайфует от тех мест, которые показывает. Это огромный плюс! Обычно гиды предпочитают "давать свободное время", т.
Т
Татьяна
11 фев 2025
Хотелось бы поделиться отзывом о поездке с Анной.
Мы с семьей (дети 7 и 10 лет) провели замечательный день, исследуя южную часть острова. Заранее обговорили детали и Анна внесла коррективы в
Мы с семьей (дети 7 и 10 лет) провели замечательный день, исследуя южную часть острова. Заранее обговорили детали и Анна внесла коррективы в
Алена
5 фев 2025
Однозначно рекомендую!
Анна потрясающий гид и человек, с которого началась моя любовь к этому невероятному городу
Анна потрясающий гид и человек, с которого началась моя любовь к этому невероятному городу
А
Алексей
21 янв 2025
Всем путешественникам привет! Были на острове в январе 2025 (2взр и ребенок 9 лет). Безусловно красивейший остров! Удалось попасть на эксурсию по южной части острова с Анной. Понравилась быстрая обратная
Инна
31 дек 2024
Очень понравилась обзорная экскурсия по югу Маврикия. Анна очень приятный рассказчик. Скорректировала маршрут по нашему желанию и по погоде(поймали и дождик и ливень). Посмотрели множество интересных мест с необычных точек обзора без толп туристов. По дороге купили вкуснейших ананасов. В машине нас ждали охлаждённые напитки. Большое спасибо!
Денис
21 дек 2024
Анна замечательный гид, она подготовила специальную экскурсию для меня и моих родителей и учла все наши пожелания. Она не просто делится фактами, а рассказывает историю, вовлекает в процесс, создает комфорт и заботится о группе. Также показала нам много секретных локаций для фото!
Южная часть острова впечатляет своей первозданной красотой. Рекомендую это замечательную экскурсию!
Южная часть острова впечатляет своей первозданной красотой. Рекомендую это замечательную экскурсию!
Жанна
11 дек 2024
Отличная познавательная и обширная экскурсия! Анна очень образованная, коммуникабельная и доброжелательная девушка, которая даст вам ответ на любой вопрос,даст советы по Маврикию,а бонусом сделает замечательные фото с видами секретных локаций. Нам очень понравилась экскурсия и наш очаровательный гид! Также она может провести или организовать экскурсии по другим местам, Анна очень увлечена своей работой. Однозначно рекомендуем!!!
Julia
6 дек 2024
Были на экскурсии "Зелёное сердце Маврикия" 04.12.2024. Море впечатлений! Все наши предпочтения были учтены. Однозначно советуем!
Евгения
2 дек 2024
Все прошло великолепно! Вовремя, интересно, с заботой о нас, вкусно.
Рекомендую Анну-подберет программу «под ключ» для любой аудитории.
Рекомендую Анну-подберет программу «под ключ» для любой аудитории.
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