Зелёное сердце Маврикия

Индивидуальная экскурсия по живописным местам Маврикия: от кратера вулкана до храма Шивы и гигантских черепах. Уникальные впечатления гарантированы
Этот тур предлагает уникальную возможность увидеть Маврикий с новой стороны.

Посетители смогут насладиться видами кратера вулкана Тру-о-Сёрф, ощутить духовную атмосферу храма Ганга Талао и вдохнуть ароматы чайных плантаций Bois Cheri.

Путешествие через национальный парк Блэк-Ривер-Горджес откроет нетронутые тропические леса, а в парке La Vanilla гостей ждут гигантские черепахи и нильские крокодилы. Завершает тур захватывающий вид на океан с мыса Гри-Гри
5
10 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌋 Впечатляющие виды с кратера вулкана
  • 🕌 Духовное очищение в храме Ганга Талао
  • 🍵 Дегустация чая на плантациях Bois Cheri
  • 🌳 Прогулка по тропическим лесам
  • 🐢 Общение с гигантскими черепахами
Зелёное сердце Маврикия
Зелёное сердце Маврикия
Зелёное сердце Маврикия
Ближайшие даты:
7
апр14
апр15
апр16
апр21
апр22
апр5
мая
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00

Что можно увидеть

  • Кратер Тру-о-Сёрф
  • Храм Ганга Талао
  • Чайные плантации Bois Cheri
  • Блэк-Ривер-Горджес
  • Парк La Vanilla

Описание экскурсии

  • Кратер потухшего вулкана Тру-о-Сёрф в городе Флореаль. Потрясающие виды открываются с его вершины, а свежесть и прохлада здешних лесов даст отдохнуть от жаркого морского побережья.
  • Храм Шивы и озеро Ганга Талао. Здесь вы сможете получить благословение и очистить свою карму. А ещё встретите огромное количество обезьян.
  • Чайные плантации фабрики Bois Cheri. Вас ждут ароматы чайных полей и дегустация чая в живописном месте. По пути мы увидим большие стада яванских оленей.
  • Водопады Александры. Мы пройдём по эвкалиптовому лесу к нашей первой смотровой площадке с прекрасным видом на водопады.
  • Блэк-Ривер-Горджес. Вторая смотровая в национальном парке Маврикия, самый большой участок нетронутого человеком тропического леса, где растут эндемичные растения и живут уникальные птицы.
  • Тайное место для самых лучших кадров — ресторан на территории охотничьего ранчо. Здесь мы сделаем короткую остановку на кофе и небольшую фотосессию.
  • Мыс Гри-Гри и плачущий камень Weeping rock. Самая южная точка острова, с которой открывается вид на бушующий океан. Здесь Маврикий не защищён барьерным рифом, это край земли, дальше только Антарктида. От мыса мы пройдём через густой лес к каменному выступу в форме мужского лица в профиль. И наберём чистейшей воды из водопада.
  • Парк La Vanilla. Знаменит самым большим питомником гигантских черепах, которые, к слову, очень общительные и шустрые. Здесь же находится единственный на острове питомник нильских крокодилов. Мы посетим уникальный инсектарий с 30 тыс. экземпляров насекомых и растений. А в ресторане «Голодный крокодил» вы сможете попробовать мясо крокодила.

Организационные детали

  • Путешествие проходит на моём авто Toyota Vits, есть детское кресло.
  • С собой желательно взять зонтики, перекус, воду и головные уборы.
  • Есть возможность организовать тур на большом автомобиле с водителем (детали уточняйте в переписке).

Дополнительные расходы:

  • Обед в кафе — около 3000 рупий за двоих.
  • Вход в парк La Vanille — 900 рупий/взрослый, 650 рупий/ребёнок.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
10
4
3
2
1
E
18 мар 2025
Наше путешествие с Анной стало настоящим открытием! Мы погрузились в атмосферу острова, узнав множество захватывающих фактов и историй. Анна создала уникальный маршрут, который позволял нам менять планы на ходу и
читать дальше

уделять внимание именно тем местам, которые вызвали наибольший интерес. Особенно ценно, что она поделилась всеми важными советами на будущее — от того, на что стоит обратить внимание, до рекомендаций по сувенирам и особенностям острова. Это сделало нашу экскурсию незабываемой, и мы точно вернемся снова, чтобы вновь насладиться её профессионализмом и заботой!
Отдельно хочется отметить остановку для сбора гуавы — это было невероятно увлекательно и оставило яркие впечатления!

Ю
21 фев 2025
Анна - очень позитивный и доброжелательный человек, любящий Маврикий, очень чувствуется, что она сама кайфует от тех мест, которые показывает. Это огромный плюс! Обычно гиды предпочитают "давать свободное время", т.
читать дальше

к. видят все уже сто первый раз. Машина была чистой и удобной. Очень приятно, что нам изначально прислали программу и примерный тайминг тура, это очень помогло договориться с детьми, которые не очень любят экскурсии. Время прошло вообще незаметно, даже дети не успели опомниться, как пролетело 8 часов. Очень рекомендую.

Т
11 фев 2025
Хотелось бы поделиться отзывом о поездке с Анной.

Мы с семьей (дети 7 и 10 лет) провели замечательный день, исследуя южную часть острова. Заранее обговорили детали и Анна внесла коррективы в
читать дальше

наш маршрут. Мы посетили множество интересных локаций: дикий лес на берегу океана, священное озеро и храм, скалистый берег, не защищенный от огромных океанических волн. Еще мы освежились, искупавшись в водопаде, пили сок сахарного тростника, восхитительный кофе и даже заехали на местный рынок за фруктами.

При этом Анна- восхитительный рассказчик и собеседник, а еще она мастерски подготовила шикарный маршрут, так что по приезде мы долго сидели и осознавали, что всё это взаправду произошло с нами!

Очень душевно и познавательно! Анна большой профессионал, очень открытая и работает с любовью. С первой же минуты было ощущение, что путешествуем с другом, насколько было комфортно и непринужденно.

Однозначно рекомендуем Анну!

Хотелось бы поделиться отзывом о поездке с Анной.Хотелось бы поделиться отзывом о поездке с Анной.Хотелось бы поделиться отзывом о поездке с Анной.Хотелось бы поделиться отзывом о поездке с Анной.Хотелось бы поделиться отзывом о поездке с Анной.
Алена
5 фев 2025
Однозначно рекомендую!
Анна потрясающий гид и человек, с которого началась моя любовь к этому невероятному городу
А
21 янв 2025
Всем путешественникам привет! Были на острове в январе 2025 (2взр и ребенок 9 лет). Безусловно красивейший остров! Удалось попасть на эксурсию по южной части острова с Анной. Понравилась быстрая обратная
читать дальше

связь (организационные моменты до экскурсии), Анна учла пожелания по маршруту и скорректировала свою программу под нас. Комфортная машина с кондиционером и прохладительные напитки на разный вкус, интересная экскурсия, потрясяюще красивые места, много полезной путевой информации и просто приятные беседы. Мы очень довольны экскурсией и было приятно познакомиться с Анной. Реомендуем всем! P.S очень приятно удивили сувениры и местные ламоства - сюрприз от Анны (такие знаки внимания редкость)

Инна
31 дек 2024
Очень понравилась обзорная экскурсия по югу Маврикия. Анна очень приятный рассказчик. Скорректировала маршрут по нашему желанию и по погоде(поймали и дождик и ливень). Посмотрели множество интересных мест с необычных точек обзора без толп туристов. По дороге купили вкуснейших ананасов. В машине нас ждали охлаждённые напитки. Большое спасибо!
Очень понравилась обзорная экскурсия по югу Маврикия. Анна очень приятный рассказчик. Скорректировала маршрут по нашему желаниюОчень понравилась обзорная экскурсия по югу Маврикия. Анна очень приятный рассказчик. Скорректировала маршрут по нашему желаниюОчень понравилась обзорная экскурсия по югу Маврикия. Анна очень приятный рассказчик. Скорректировала маршрут по нашему желаниюОчень понравилась обзорная экскурсия по югу Маврикия. Анна очень приятный рассказчик. Скорректировала маршрут по нашему желаниюОчень понравилась обзорная экскурсия по югу Маврикия. Анна очень приятный рассказчик. Скорректировала маршрут по нашему желаниюОчень понравилась обзорная экскурсия по югу Маврикия. Анна очень приятный рассказчик. Скорректировала маршрут по нашему желаниюОчень понравилась обзорная экскурсия по югу Маврикия. Анна очень приятный рассказчик. Скорректировала маршрут по нашему желаниюОчень понравилась обзорная экскурсия по югу Маврикия. Анна очень приятный рассказчик. Скорректировала маршрут по нашему желаниюОчень понравилась обзорная экскурсия по югу Маврикия. Анна очень приятный рассказчик. Скорректировала маршрут по нашему желаниюОчень понравилась обзорная экскурсия по югу Маврикия. Анна очень приятный рассказчик. Скорректировала маршрут по нашему желанию
Денис
21 дек 2024
Анна замечательный гид, она подготовила специальную экскурсию для меня и моих родителей и учла все наши пожелания. Она не просто делится фактами, а рассказывает историю, вовлекает в процесс, создает комфорт и заботится о группе. Также показала нам много секретных локаций для фото!
Южная часть острова впечатляет своей первозданной красотой. Рекомендую это замечательную экскурсию!
Анна замечательный гид, она подготовила специальную экскурсию для меня и моих родителей и учла все нашиАнна замечательный гид, она подготовила специальную экскурсию для меня и моих родителей и учла все нашиАнна замечательный гид, она подготовила специальную экскурсию для меня и моих родителей и учла все нашиАнна замечательный гид, она подготовила специальную экскурсию для меня и моих родителей и учла все нашиАнна замечательный гид, она подготовила специальную экскурсию для меня и моих родителей и учла все нашиАнна замечательный гид, она подготовила специальную экскурсию для меня и моих родителей и учла все нашиАнна замечательный гид, она подготовила специальную экскурсию для меня и моих родителей и учла все нашиАнна замечательный гид, она подготовила специальную экскурсию для меня и моих родителей и учла все нашиАнна замечательный гид, она подготовила специальную экскурсию для меня и моих родителей и учла все наши
Жанна
11 дек 2024
Отличная познавательная и обширная экскурсия! Анна очень образованная, коммуникабельная и доброжелательная девушка, которая даст вам ответ на любой вопрос,даст советы по Маврикию,а бонусом сделает замечательные фото с видами секретных локаций. Нам очень понравилась экскурсия и наш очаровательный гид! Также она может провести или организовать экскурсии по другим местам, Анна очень увлечена своей работой. Однозначно рекомендуем!!!
Отличная познавательная и обширная экскурсия! Анна очень образованная, коммуникабельная и доброжелательная девушка, которая даст вам ответОтличная познавательная и обширная экскурсия! Анна очень образованная, коммуникабельная и доброжелательная девушка, которая даст вам ответОтличная познавательная и обширная экскурсия! Анна очень образованная, коммуникабельная и доброжелательная девушка, которая даст вам ответОтличная познавательная и обширная экскурсия! Анна очень образованная, коммуникабельная и доброжелательная девушка, которая даст вам ответОтличная познавательная и обширная экскурсия! Анна очень образованная, коммуникабельная и доброжелательная девушка, которая даст вам ответОтличная познавательная и обширная экскурсия! Анна очень образованная, коммуникабельная и доброжелательная девушка, которая даст вам ответОтличная познавательная и обширная экскурсия! Анна очень образованная, коммуникабельная и доброжелательная девушка, которая даст вам ответОтличная познавательная и обширная экскурсия! Анна очень образованная, коммуникабельная и доброжелательная девушка, которая даст вам ответОтличная познавательная и обширная экскурсия! Анна очень образованная, коммуникабельная и доброжелательная девушка, которая даст вам ответОтличная познавательная и обширная экскурсия! Анна очень образованная, коммуникабельная и доброжелательная девушка, которая даст вам ответ
Julia
6 дек 2024
Были на экскурсии "Зелёное сердце Маврикия" 04.12.2024. Море впечатлений! Все наши предпочтения были учтены. Однозначно советуем!
Были на экскурсии "Зелёное сердце Маврикия" 04.12.2024. Море впечатлений! Все наши предпочтения были учтены. Однозначно советуем!Были на экскурсии "Зелёное сердце Маврикия" 04.12.2024. Море впечатлений! Все наши предпочтения были учтены. Однозначно советуем!Были на экскурсии "Зелёное сердце Маврикия" 04.12.2024. Море впечатлений! Все наши предпочтения были учтены. Однозначно советуем!Были на экскурсии "Зелёное сердце Маврикия" 04.12.2024. Море впечатлений! Все наши предпочтения были учтены. Однозначно советуем!Были на экскурсии "Зелёное сердце Маврикия" 04.12.2024. Море впечатлений! Все наши предпочтения были учтены. Однозначно советуем!Были на экскурсии "Зелёное сердце Маврикия" 04.12.2024. Море впечатлений! Все наши предпочтения были учтены. Однозначно советуем!Были на экскурсии "Зелёное сердце Маврикия" 04.12.2024. Море впечатлений! Все наши предпочтения были учтены. Однозначно советуем!Были на экскурсии "Зелёное сердце Маврикия" 04.12.2024. Море впечатлений! Все наши предпочтения были учтены. Однозначно советуем!Были на экскурсии "Зелёное сердце Маврикия" 04.12.2024. Море впечатлений! Все наши предпочтения были учтены. Однозначно советуем!Были на экскурсии "Зелёное сердце Маврикия" 04.12.2024. Море впечатлений! Все наши предпочтения были учтены. Однозначно советуем!
Евгения
2 дек 2024
Все прошло великолепно! Вовремя, интересно, с заботой о нас, вкусно.
Рекомендую Анну-подберет программу «под ключ» для любой аудитории.
Все прошло великолепно! Вовремя, интересно, с заботой о нас, вкусно.Все прошло великолепно! Вовремя, интересно, с заботой о нас, вкусно.Все прошло великолепно! Вовремя, интересно, с заботой о нас, вкусно.Все прошло великолепно! Вовремя, интересно, с заботой о нас, вкусно.

Похожие экскурсии из Порт-Луи

Приключение на Маврикии: киты и релакс
4.5 часа
6 отзывов
Водная прогулка
Приключение на Маврикии: остров, киты и релакс
Погрузитесь в мир океана, наблюдая за китами на Маврикии. Безопасное плавание с кашалотами и горбатыми китами в сопровождении опытного инструктора
Начало: В яхт-клубе в заливе Тамарин
Расписание: ежедневно в 05:00
26 мар в 05:00
27 мар в 05:00
€325 за человека
Мистический юг и сердце Маврикия
На машине
8 часов
31 отзыв
Индивидуальная
до 5 чел.
Интересная экскурсия по Порт-Луи
Индивидуальная экскурсия по югу и центру Маврикия. Священное озеро, потухший вулкан, гигантские черепахи и разноцветные пески ждут вас
Начало: У вашего отеля
8 апр в 10:00
9 апр в 10:00
€450 за всё до 5 чел.
Влюбиться в Маврикий за один день на экскурсии с гидом-видеографом
На машине
9 часов
10 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Влюбиться в Маврикий за один день
Тропические орхидеи, исчезающие виды животных и водопады Маврикия. Получите благословение у сакрального озера и раскройте секрет Семицветной долины
€1359 за всё до 5 чел.