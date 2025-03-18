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наш маршрут. Мы посетили множество интересных локаций: дикий лес на берегу океана, священное озеро и храм, скалистый берег, не защищенный от огромных океанических волн. Еще мы освежились, искупавшись в водопаде, пили сок сахарного тростника, восхитительный кофе и даже заехали на местный рынок за фруктами.



При этом Анна- восхитительный рассказчик и собеседник, а еще она мастерски подготовила шикарный маршрут, так что по приезде мы долго сидели и осознавали, что всё это взаправду произошло с нами!



Очень душевно и познавательно! Анна большой профессионал, очень открытая и работает с любовью. С первой же минуты было ощущение, что путешествуем с другом, насколько было комфортно и непринужденно.



Однозначно рекомендуем Анну!