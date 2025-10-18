На нашем пути встретится дикий южный берег, о скалы которого разбиваются огромные волны. Вы увидите водопады, проникнетесь духом колониального времени в особняке 19 века и полюбуетесь семицветными песками. А главным открытием станут впечатляющий вид на остров и традиционное маврикийское блюдо с сердцевиной пальмы.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Парк Шамарель с семицветными песками и 100-метровым водопадом. Он стал первой туристической локацией Маврикия. Но редкий гость острова, да и не все его жители знают, какое ещё волшебство хранит это место. Я покажу вам его.

Гастрономические открытия. Вы попробуете ароматный кофе с плантации. Выпьете сок из сахарного тростника и увидите процесс его отжима. А потом отправитесь по малоизвестной дороге к вершине горы на безупречный обед.

Колониальный особняк 19 века. Здесь вы прикоснётесь к истории, представите себя владельцем прекрасного поместья, отдохнёте на веранде с холодным коктейлем и видом на сад и фонтаны.

Водопад Рочестер. 10-метровый каскад обрамлён шестиугольными базальтовыми столбами. Пресные потоки воды падают в небольшое озеро, в котором можно искупаться.

Дикий берег Роше Ку Плер. Вы увидите самый юг острова, открытый океан и берег, не защищённый коралловыми рифом.

Что обсудим:

волшебный Шамарель, его историю, тайны и скрытые локации

жизнь и быт колонизаторов в уникальных поместьях

место, где заканчивается риф и бушует океан

необычный водопад с каменными колоннами

Можем изменить маршрут по вашему желанию:

добавить немного экстрима — полёт на зип-лайне в горных районах Шамарель или прогулка по Непальскому мосту на высоте 400 метров над ущельем

подняться на средний уровень горы Ле Морн и позавтракать на берегу голубой лагуны — вместо посещения мыса Роше Ку Плер и водопада Рочестер

Кому подойдёт экскурсия

Программу рекомендую строго гостям от 15 лет в связи с особенностями маршрута

Путешествие может быть прекрасным решением для романтической встречи и даже для предложения руки и сердца, так как на нашем пути будут фантастические природные места

Организационные детали