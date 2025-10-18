Парк Шамарель с семицветными песками и 100-метровым водопадом. Он стал первой туристической локацией Маврикия. Но редкий гость острова, да и не все его жители знают, какое ещё волшебство хранит это место. Я покажу вам его.
Гастрономические открытия. Вы попробуете ароматный кофе с плантации. Выпьете сок из сахарного тростника и увидите процесс его отжима. А потом отправитесь по малоизвестной дороге к вершине горы на безупречный обед.
Колониальный особняк 19 века. Здесь вы прикоснётесь к истории, представите себя владельцем прекрасного поместья, отдохнёте на веранде с холодным коктейлем и видом на сад и фонтаны.
Водопад Рочестер. 10-метровый каскад обрамлён шестиугольными базальтовыми столбами. Пресные потоки воды падают в небольшое озеро, в котором можно искупаться.
Дикий берег Роше Ку Плер. Вы увидите самый юг острова, открытый океан и берег, не защищённый коралловыми рифом.
Что обсудим:
волшебный Шамарель, его историю, тайны и скрытые локации
жизнь и быт колонизаторов в уникальных поместьях
место, где заканчивается риф и бушует океан
необычный водопад с каменными колоннами
Можем изменить маршрут по вашему желанию:
добавить немного экстрима — полёт на зип-лайне в горных районах Шамарель или прогулка по Непальскому мосту на высоте 400 метров над ущельем
подняться на средний уровень горы Ле Морн и позавтракать на берегу голубой лагуны — вместо посещения мыса Роше Ку Плер и водопада Рочестер
Кому подойдёт экскурсия
Программу рекомендую строго гостям от 15 лет в связи с особенностями маршрута
Путешествие может быть прекрасным решением для романтической встречи и даже для предложения руки и сердца, так как на нашем пути будут фантастические природные места
Организационные детали
Путешествие проходит на автомобиле Toyota Vits
Дополнительно оплачиваются вход в парк Шамарель — €12 за чел., кофе и сок сахарного тростника — по €5, салат Сердце пальмы — €14 за чел.
По запросу могу провести экскурсию: для группы до 6 человек — дополнительно €100 за трансфер, для группы от 7 до 9 человек — дополнительно €150 за трансфер
Рекомендую взять с собой наличные на обед и сувениры в местной валюте (маврикийская рупия)
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваш гид в Порт-Луи
Провела экскурсии для 250 туристов
Меня зовут Анна. Долгое время я путешествовала по острову и впитывала информацию, сейчас моё призвание — открыть для вас прекрасный Маврикий!
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
15
4
1
3
–
2
–
1
–
Фотографии от путешественников
Екатерина
18 окт 2025
Спасибо огромное Анне за возможность увидеть красоту Маврикия и влюбиться в него! Анна - очень внимательный экскурсовод, и еще чудесный фотограф! С ней мы увидели не только места-визитные карточки Маврикия, читать дальше
но и секретные локации, от которых остались самые теплые воспоминания. Отдельное спасибо за рекомендации и помощь в решении других наших вопросов уже вне экскурсии! Прям очень сильно благодарим🙏🏼🫶🏼 А еще большое спасибо Анне за подарочек для нас - это очень мило 💔
Екатерина
29 сен 2025
Были на экскурсии с Аней по Маврикию — и это лучший способ познакомиться с островом! Атмосфера потрясающая: очень красивые и необычные локации, в которых практически нет толп туристов. Всё продумано читать дальше
для максимального комфорта, маршрут лёгкий и разнообразный. Аня — невероятно приятный человек и отличный гид: рассказывает интересно, показывает неожиданные и «незаезженные» места, которые вряд ли найдёшь самостоятельно. С ней точно стоит начинать открывать Маврикий: советую слушать каждое её слово и смело соглашаться на все рекомендации — результат превзойдёт ожидания. 🪄💕
Т
Татьяна
16 июл 2025
Недавно брали с мужем данную обзорку и поездка превзошла все наши ожидания. Анна – просто чудо! Маршрут прекрасно организован и показывает потрясающие места на острове. Каждый уголок был уникальным и читать дальше
оставил неизгладимые впечатления. Анна увлеченно делилась историями о культуре и природе Маврикия. Отдельно хочется отметить талант Анны как фотографа – у меня остались отличные фотографии. Эта экскурсия была настоящим открытием Маврикия, рекомендую эту экскурсионную программу и гида Анну каждому путешественнику, планирующему посетить Маврикий!
Э
Эльмира
26 июн 2025
Наша компания из 6 человек выражает благодарность Анне за увлекательный маршрут! Мы все остались очень довольны работой Анны и самим туром! Во-первых, Анна всегда была на связи и отвечала на вопросы, просьбы, предложения. Во-вторых, сам тур организован превосходно как по местам, так и по времени. Ну и в-третьих, Анна сама очень приятный человек и рассказчик! Большое спасибо! ❤️❤️❤️
E
Erast
12 июн 2025
Маврикий навсегда… благодаря Ане, так оно и будет. Экскурсия - выше всяких похвал. Аня - замечателный экскурсовод, прекрасный и добрый человек. Экскурсия была составлена в соответствии с нашими пожеланиями. Особенно читать дальше
мы благодарны Ане за посещение "не туристических" достопримечательностей Маврикия. Не было таких вопросов, на которые Аня не смогла бы ответить. Аня прекрасно водит машину, ровно и плавно, даже по маврикийских серпантинах. Анечка, спасибо тебе огромное! Мы обязательно вернемся.
Анна
27 апр 2025
Это одна из лучших экскурсий, на которых я была. Гид заехала за мной в отель и началось наше незабываемое путешествие по острову. Столько локаций, прекрасных видов, историй. Вкусная еда, шикарные истории - мне даже захотелось переехать жить сюда. Всем рекомендую!!!!! Обязательно приеду еще, ведь 1 дня мало, чтобы познакомится со всеми красотами острова. Знала бы - сразу на 3 дня бронировала. Всем рекомендую!
Д
Дмитрий
25 апр 2025
Хотим выразить благодарность Анне за прекрасно проведенный день на Маврикии. Мы исколесили остров вдоль и поперек, ходили в гости к крокодилам, покормили черепах, смотрели красивые пляжи, любовались необычными радужными песками, читать дальше
смотрели горный водопад, пили кофе на веранде гостиницы, построенной в 19 веке. Восхищались красивейшим закатом в великолепном ресторане высоко в горах. День был просто волшебный! Еще Анна помогла с сюрпризом для моей супруге -полете на вертолете над подводным водопадом, это было просто потрясающе, в прямом смысле слова - захватывало дух))) Отличный гид, приятный собеседник и просто красавица! Рекомендую обращаться только к ней 🌷
Е
Екатерина
24 апр 2025
В восторге от экскурсии с Анной! Увидели то, что не найти в групповых стандартных экскурсиях. Потрясающий видовой ресторан, очень атмосферное шато, секретные видовые площадки без толп туристов - это бонусы к просмотру основных достопримечательностей. Анна очень приятный человек и отличный гид. Советую 100%. Маврикий - это ❤️
В
Вита
24 апр 2025
Анна очень душевный, максимально позитивный и отзывчивый человек, интересный собеседник и рассказчик, искренне влюблённый в остров и в свою работу. Скорректирует маршрут под любые ваши пожелания и предпочтения, откликнется и читать дальше
поможет с любой вашей просьбой. Более того, останется с вами на связи и поможет советом. Она подарила мне массу положительных эмоций и впечатлений, которые останутся навсегда в моём сердце. Однозначно рекомендую!
С
Светлана
23 апр 2025
От экскурсии с Аней получили колоссальное удовольствие! Аня очень приятная и душевная девушка, передает свою любовь к острову. Красивые и интересные локации вспоминаем до сих пор с восторгом! Огромная благодарность
Н
Наталья
18 мар 2025
Анна, человек влюблённый в остров и ей удалось эту любовь передать и нашей семье. В течении дня посетили много мест, причём Анна выбрала их так, чтобы не было многолюдно. Попробывали читать дальше
местный кофе и сок из сахарного тростника, который изготовили прямо у нас на глазах. Видя, как некоторые члены нашей небольшой группы бояться "лететь" над каньонами на зип-лайне, поддержала и "полетела" с нами - это была очень ценная поддержка! Обед Анна организовала в фантастически красивом "тайном месте", доступном не для всех. Виды, открывающиеся оттуда на Ле Морн Брабант захватывают дух, а фотографии получаются уникальными. Усадьба Бель Омбре покорила нас своей красотой и аутентичностью, сад великолепен. Мы были там одни! Ничто не мешало нам насладиться кофе с шоколадом "домашнего производства", а потом побродить по дому и перенестить в мыслях на несколько веков назад. Мыс Гри-Гри и мощные волны на закате завершили наше путешествие. Мы благодарны Анне за такую насыщенную экскурсию и жалеем об одном - у нас оставалось мало время, чтобы использовать все возможности, предлагаемые Анной! По запросу можно организовать морские прогулки с уникальными возможностями, которые останутся у вас в памяти на всю жизнь полетать на вертолёте над подводным водопадом и даже поохотиться!
А
Анна
13 мар 2025
Несмотря на то, что пошел дождь, который не входил в наши планы, все прошло отлично! Анна очень интересно рассказывает про остров, знает красивые не туристические места. Остались очень довольны:)
Г
Говсия
23 фев 2025
Только вернулись с экскурсии на юг Маврикия с Анной. Спасибо всем, кто оставил свои отзывы, они нам помогли найти прекрасного гида на этом острове! Анна очень светлый, добрый и суперпозитивный читать дальше
человек, который любит свою работу и относится к своим подопечным как к друзьям, а не как к клиентам. Она прекрасно организовала нашу поездку, учла все пожелания, привезла нам целый пакет подарков и сделала кучу фотографий - Анна еще и отличный фотограф! Было видно, как она любит Маврикий и с радостью делится с туристами своими знанияии о местной жизни и истории. Спасибо большое за наш лучший день на Маврикии🙏🏼
Анна
7 фев 2025
Прекрасно провели время на индивидуальной экскурсии. Посмотрели красивые места юга и юга-запада острова Маврикий. Анна отлично все организовала, мы были практически везде одни, без толп туристов. Фотографировала нас. При встрече вручила подарки, а это очень приятно. Поэтому всем рекомендую Анну, чудесного человека и гида, который знает и любит Маврикий!
А
Алеся
20 янв 2025
Анна, спасибо вам за такое замечательное путешествие, влюбили нас в этот прекрасный остров, очень рекомендуем. Обязательно еще вернемся! Анна показала нетуристические места, сделала для нас так много фото и видео на память, мы остались в восторге от знакомства и от путешествия.