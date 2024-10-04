Пешие экскурсии-прогулки в Порт-Луи с экскурсоводом

Найдено 4 экскурсии в категории «Пешеходные» в Порт-Луи на русском языке, цены от $350. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Знакомство с историей Маврикия
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 13 чел.
Знакомство с историей Маврикия
Начало: Забираем из отеля
Завтра в 08:00
5 окт в 08:00
от $350 за всё до 4 чел.
Чайное великолепие
Пешая
8 часов
Индивидуальная
до 13 чел.
Чайное великолепие
Начало: Ваш отель
Завтра в 08:00
5 окт в 08:00
от $350 за всё до 4 чел.
Маврикий: Остров двух кокосов
Пешая
8 часов
Индивидуальная
до 13 чел.
Маврикий: Остров двух кокосов
Начало: Ваш отель
Завтра в 08:00
5 окт в 08:00
от $350 за всё до 4 чел.
Красочный остров: чудеса Маврикия
Пешая
8 часов
Индивидуальная
до 13 чел.
Красочный остров: чудеса Маврикия
Начало: Ваш отель
Расписание: По договорённости.
Завтра в 08:00
5 окт в 08:00
от $350 за всё до 4 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Порт-Луи в категории «Пешеходные»

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В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Знакомство с историей Маврикия
  2. Чайное великолепие
  3. Маврикий: Остров двух кокосов
  4. Красочный остров: чудеса Маврикия
Сколько стоит экскурсия по Порт-Луи в октябре 2024
Сейчас в Порт-Луи в категории "Пешеходные" можно забронировать 4 экскурсии от 350 до 350.
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