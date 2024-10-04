2 часа
Индивидуальная
до 13 чел.
Знакомство с историей Маврикия
Начало: Забираем из отеля
Завтра в 08:00
5 окт в 08:00
от $350 за всё до 4 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 13 чел.
Чайное великолепие
Начало: Ваш отель
Завтра в 08:00
5 окт в 08:00
от $350 за всё до 4 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 13 чел.
Маврикий: Остров двух кокосов
Начало: Ваш отель
Завтра в 08:00
5 окт в 08:00
от $350 за всё до 4 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 13 чел.
Красочный остров: чудеса Маврикия
Начало: Ваш отель
Расписание: По договорённости.
Завтра в 08:00
5 окт в 08:00
от $350 за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Порт-Луи в категории «Пешеходные»
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