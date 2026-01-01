Многоликий Маврикий, или Каникулы на чудо-острове
Поплавать с кашалотами и полетать на зиплайне, увидеть разноцветные дюны и насладиться океаном
Начало: Маврикий, аэропорт, время встречи зависит от време...
6 фев в 09:30
19 фев в 09:30
€1845 за человека
На яхте по побережью Маврикия: пляжный отдых и знаковые локации
Поплавать с черепахами, увидеть Кристальную скалу и отправиться на поиски китов и дельфинов
Начало: Около ТЦ «L’Estuaire» (La Balise Marina), 13:00
31 янв в 08:00
14 фев в 08:00
220 000 ₽ за человека
Пленительный Маврикий: наслаждение и экстрим в одном флаконе
Изучить пляжи острова, поплавать с китами и пролететь на гидроплане над водопадом
Начало: Порт-Луи, аэропорт, 9:30
18 мая в 09:30
21 сен в 09:30
214 575 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Порт-Луи в категории «Комбинированные»
Самые популярные туры этой рубрики в Порт-Луи
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3:
Сколько стоит тур в Порт-Луи в январе 2026
Сейчас в Порт-Луи в категории "Комбинированные" можно забронировать 3 тура от 1845 до 220 000. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Туры на русском языке в Порт-Луи (Маврикий 🇲🇺) – у нас можно купить 3 тура на 2026 год по теме «Комбинированные», 3 ⭐ отзыва, цены от €1845. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Маврикия. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март