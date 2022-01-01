Ирина Д. проводит ещё 5 экскурсий

Это особая экскурсия ⛳ ритуал. Это встреча с собой. Это излечение старых ран, как физических, так и эмоциональных и ментальных. Этот ритуал прошел через века, это тайное знание, дошедшее до нас из глубины времен.

На физическом уровне — это очищение горячим паром от вулканических камней. Шаман использует различные лекарственные травы, настаивая их в воде. Вдыхая горячий пар и сидя в нагретом им помещении, Вы исцеляетесь. На метальном и эмоциональном уровне — это очистка от негаивных мыслей и эмоций. Под песни шамана и звуки бубна в полной темноте, вы очищаетесь целительными вибрациями и медитацией.

После Темаскаля вы выйдете словно заново родившимся, не зря Темаскаль индейцы любовно называют «утробой матери Земли».

Церемония начинается вечером на закате, возвращаетесь в отель 🏨 в 10–11 вечера.

Пожалуйста, имейте ввиду, что в день церемонии не рекомендуется принятие любых алкогольных напитков.