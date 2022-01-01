Ирина Д. проводит ещё 5 экскурсий

  1. Мексика
  2. Экскурсии

Индейский ритуал очищения Темаскаль

Ирина Д.
Ирина Д. – Гид из Канкуна
Очистите душу и тело в индейской бане Темаскаль.

Во время процедуры пар от нагретых камней пропитывает каждую пору кожи, очищает тело и успокаивает мысли.

Для усиление эффекта используют лекарственные травы и аналог банного веника из кукурузы.

Ритуал обязательно проходит в полной темноте, в сопровождении песен индейского шамана.

После процедуры вы почувствуете легкость в мыслях и теле.
Задать вопрос
Индейский ритуал очищения Темаскаль
Индейский ритуал очищения Темаскаль
Это особая экскурсия ⛳ ритуал. Это встреча с собой. Это излечение старых ран, как физических, так и эмоциональных и ментальных. Этот ритуал прошел через века, это тайное знание, дошедшее до нас из глубины времен.
На физическом уровне — это очищение горячим паром от вулканических камней. Шаман использует различные лекарственные травы, настаивая их в воде. Вдыхая горячий пар и сидя в нагретом им помещении, Вы исцеляетесь. На метальном и эмоциональном уровне — это очистка от негаивных мыслей и эмоций. Под песни шамана и звуки бубна в полной темноте, вы очищаетесь целительными вибрациями и медитацией.
После Темаскаля вы выйдете словно заново родившимся, не зря Темаскаль индейцы любовно называют «утробой матери Земли».
Церемония начинается вечером на закате, возвращаетесь в отель 🏨 в 10–11 вечера.
Пожалуйста, имейте ввиду, что в день церемонии не рекомендуется принятие любых алкогольных напитков.
Начало и место завершения
🚩 по договоренности с клиентом
Индейский ритуал очищения Темаскаль
Индейский ритуал очищения Темаскаль

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Ирина Д.
Ирина Д.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

Ирина Д. проводит ещё 5 экскурсий

Тулум, снорклинг на рифе, купание в подземной реке и обед в деревне майя
$500
7 часов
Тулум, снорклинг на рифе, купание в подземной реке и обед в деревне майя
Коба и купание в трех сенотах
$524
6 часов
Коба и купание в трех сенотах
Лучшее на Ривьере Майя
$500
6 часов
Лучшее на Ривьере Майя
Романтические и свадебные фотосессии
$428
3 часа
Романтические и свадебные фотосессии
Чичен-Ица — Вальядолид — купание в сеноте — завод Текилы
$450
10 часов
Чичен-Ица — Вальядолид — купание в сеноте — завод Текилы

Еще несколько необычных экскурсий в Канкуне

Подводный музей в Канкуне: ваше первое погружение
$120
4 часа
Подводный музей в Канкуне: ваше первое погружение
4 отзыва
Совершить дебют в дайвинге и увидеть завораживающие скульптуры музея под водой
Большое знакомство с Мексикой
$125
13 часов
Большое знакомство с Мексикой
1 отзыв
Посетить розовые озера, сенот Хубику и природный заповедник Рио Лагартос
День приключений в экстрим-парке Xplor
$145
10 часов
День приключений в экстрим-парке Xplor
1 отзыв
Сафари на вездеходах, сплав по подземной реке, полет на зиплайнах и другие развлечения в джунглях
Трансфер в/из аэропорта Канкуна
$57
2 часа
Трансфер в/из аэропорта Канкуна
1 отзыв
Снорклинг с морскими черепахами в Канкуне
$100
5 часов
Снорклинг с морскими черепахами в Канкуне
Поплавать вместе с экзотическими животными и полюбоваться подводными красотами
Чарующая лагуна Бакалар — путешествие из Канкуна
$115
13 часов
Чарующая лагуна Бакалар — путешествие из Канкуна
Искупаться в легендарном голубом озере, исследовать пиратские лагуны, форт и сеноты