в субботу в 04:00

Что вас ожидает

Чичен-Ица. Грандиозный центр майя-тольтекской цивилизации. Вы погрузитесь в его многовековую историю, раскроете тайны великой пирамиды Кукулькана и посетите ритуальный центр.

Фабрика текилы. Вы прогуляетесь по плантациям голубой агавы и рассмотрите приспособления, которые используются при изготовлении текилы. А также по желанию попробуете ее.

Этнопарк — место, которое поможет вам перенестись в прошлое, расшифровать особенности быта и культуры древних людей. Кроме того, вы сможете искупаться в сеноте и попробовать традиционные майянские блюда.

Древний город Коба. Одна из важнейших столиц цивилизации Майя. Мы прокатимся по Кобе на велорикшах, осмотрим все значимые строения и поговорим о ритуалах, которые совершали местные жители.

Город-крепость Тулум. Морской порт, расположенный на краю отвесного утеса и окруженный могучими каменными стенами. Я раскрою, как при его строительстве использовали доступные на тот момент знания в области навигации и математики.

Организационные детали

Напитки во время обеда оплачиваются дополнительно.