в субботу в 04:00

Погрузитесь в мир древней цивилизации Майя на экскурсии по Чичен-Ице и Тулуму. Вас ждут величественные руины, такие как пирамида Кукулькана и ритуальный центр.Прогулка по плантациям голубой агавы и знакомство с

процессом изготовления текилы добавят ярких впечатлений. В этнопарке вы сможете окунуться в быт древних людей, искупаться в сеноте и попробовать традиционные блюда. В Тулуме, морском порту на утесе, вы узнаете о древних методах навигации и математике. Напитки во время обеда оплачиваются дополнительно

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Описание экскурсии

Чичен-Ица. Грандиозный центр майя-тольтекской цивилизации. Вы погрузитесь в его многовековую историю, раскроете тайны великой пирамиды Кукулькана и посетите ритуальный центр.

Фабрика текилы. Вы прогуляетесь по плантациям голубой агавы и рассмотрите приспособления, которые используются при изготовлении текилы. А также по желанию попробуете ее.

Этнопарк — место, которое поможет вам перенестись в прошлое, расшифровать особенности быта и культуры древних людей. Кроме того, вы сможете искупаться в сеноте и попробовать традиционные майянские блюда.

Город-крепость Тулум. Морской порт, расположенный на краю отвесного утеса и окруженный могучими каменными стенами. Я раскрою, как при его строительстве использовали доступные на тот момент знания в области навигации и математики.

Организационные детали

Напитки во время обеда оплачиваются дополнительно.