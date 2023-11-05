в субботу в 04:00

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Загадочные древние города: Чичен-Ица и Тулум

Отправьтесь в увлекательное путешествие по древним городам Майя, раскройте их тайны и насладитесь природой Мексики. История, культура и приключения ждут вас
Погрузитесь в мир древней цивилизации Майя на экскурсии по Чичен-Ице и Тулуму. Вас ждут величественные руины, такие как пирамида Кукулькана и ритуальный центр.

Прогулка по плантациям голубой агавы и знакомство с
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процессом изготовления текилы добавят ярких впечатлений.

В этнопарке вы сможете окунуться в быт древних людей, искупаться в сеноте и попробовать традиционные блюда. В Тулуме, морском порту на утесе, вы узнаете о древних методах навигации и математике. Напитки во время обеда оплачиваются дополнительно

5
1 отзыв

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Погружение в историю Майя
  • 🏛️ Величественные руины
  • 🌿 Прогулка по плантациям агавы
  • 🍹 Дегустация текилы
  • 🏞️ Купание в сеноте
  • 🍽️ Традиционные майянские блюда
Загадочные древние города: Чичен-Ица и Тулум
Загадочные древние города: Чичен-Ица и Тулум
Загадочные древние города: Чичен-Ица и Тулум

Что можно увидеть

  • Чичен-Ица
  • Фабрика текилы
  • Этнопарк
  • Тулум

Описание экскурсии

Чичен-Ица. Грандиозный центр майя-тольтекской цивилизации. Вы погрузитесь в его многовековую историю, раскроете тайны великой пирамиды Кукулькана и посетите ритуальный центр.

Фабрика текилы. Вы прогуляетесь по плантациям голубой агавы и рассмотрите приспособления, которые используются при изготовлении текилы. А также по желанию попробуете ее.

Этнопарк — место, которое поможет вам перенестись в прошлое, расшифровать особенности быта и культуры древних людей. Кроме того, вы сможете искупаться в сеноте и попробовать традиционные майянские блюда.

Город-крепость Тулум. Морской порт, расположенный на краю отвесного утеса и окруженный могучими каменными стенами. Я раскрою, как при его строительстве использовали доступные на тот момент знания в области навигации и математики.

Организационные детали

Напитки во время обеда оплачиваются дополнительно.

в субботу в 04:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет$220
Дети до 11 лет$110
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Лобби вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 04:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктор
Виктор — ваш гид в Канкуне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 174 туристов
Добрый день. Меня зовут Виктор. Ведущий гид в Мексике и инструктор подводного плавания. Многолетний опыт работы с туристическими группами, создание авторских туров и возможность производить подводные программы позволят показать все
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красоты Мексики. Это не только экскурсионные однодневные туры, но и многодневные поездки. Более 3000 путешественников отдали предпочтение моим сухопутным экскурсиям, более 500 обученных дайверов и более чем 360 программ проводимых ежегодно. Мой девиз, как и девиз моей компании — Чем чаще путешествуешь, тем больше погружаешься в великолепную жизнь разнообразных стран.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Petr
Экскурсия очень понравилась, гиду Татьяне огромное спасибо! В последний момент маршрут пересмотрели, исключив Тулум, зато потом, через день, меня отвезли в Тулум бесплатно 😎
Экскурсия очень понравилась, гиду Татьяне огромное спасибо! В последний момент маршрут пересмотрели, исключив Тулум, зато потом,
Экскурсия очень понравилась, гиду Татьяне огромное спасибо! В последний момент маршрут пересмотрели, исключив Тулум, зато потом,
Экскурсия очень понравилась, гиду Татьяне огромное спасибо! В последний момент маршрут пересмотрели, исключив Тулум, зато потом,
Экскурсия очень понравилась, гиду Татьяне огромное спасибо! В последний момент маршрут пересмотрели, исключив Тулум, зато потом,
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