Л Лариса

Водитель оказался очень пунктуальным, даже приехал раньше запланированного времени. Мы сначала не ожидали, но он сам позвонил и сказал что подьедет пораньше. Если нужно было что-то уточнить, он писал нам по-русски через переводчик.