Все экскурсии в Канкуне
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Канкуне – доступно 31 экскурсия на 2021 год, 117 ⭐ отзывов, цены от $57. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Канкуне почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Мексике на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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По отзывам
12ч
$124
за 1 чел.
Входной билет в Шкарет
Парк Шкарет находится примерно в часе езды от Канкуна
Ежедневно с 08:30 до 22:30
Индивидуальная экскурсия
7ч
$500
за 1-12 чел.
Тулум, снорклинг на рифе, купание в подземной реке и обед в деревне майя
Насыщенная программа путешествия включает в себя осмотр старинного города Тулум и плавание с рыбками...
Ежедневно по договоренности
13ч
$130
за 1 чел.
Три истории майя за один день
Археологическая экскурсия в Чичен-Ице, Тулуме и этно-парке, купание в сеноте и фабрика текилы
в среду и субботу в 06:00
Индивидуальная экскурсия
6ч
$524
за 1-6 чел.
Коба и купание в трех сенотах
Приглашаем вас на шестичасовую прогулку по диким джунглям
по договоренности с клиентом
13ч
$150
за 1 чел.
Чичен-Ица и Розовые озера из Канкуна
Посетить древний город, прокатиться на лодке по реке с крокодилами и полюбоваться красочными озерами
в четверг в 04:00
Индивидуальная экскурсия
6ч
$500
за 1-12 чел.
Лучшее на Ривьере Майя
Ривьера Майя расположилась в часе езды от Канкуна
По договоренности
4ч
$130
за 1 чел.
Подводный музей в Канкуне: ваше первое погружение
Совершить дебют в дайвинге и увидеть завораживающие скульптуры музея под водой
в пятницу и воскресенье в 11:00
Индивидуальная фото-прогулка
3ч
$428
за 1-2 чел.
по договоренности
7ч
$139
за 1 чел.
Два райских острова Мексики: Контой и Исла Мухерес
Оценить богатство кораллового рифа и открыть природное достояние национальных парков страны
в понедельник, среду, четверг и пятницу в 08:30
Индивидуальная экскурсия
4ч
$625
за 1-12 чел.
Индейский ритуал очищения Темаскаль
Очистите душу и тело в индейской бане Темаскаль
по договоренности
10ч
$145
за 1 чел.
День приключений в экстрим-парке Xplor
Сафари на вездеходах, сплав по подземной реке, полет на зиплайнах и другие развлечения в джунглях
в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 08:00
Индивидуальная экскурсия
10ч
$450
за 1-12 чел.
Чичен-Ица - Вальядолид - купание в сеноте - завод Текилы
Посетите главные достопримечательности полуострова Юкатан за один день
По договоренности
12ч
$130
за 1 чел.
Мир Майя: 5 в 1
Исследовать священный Чичен-Ица, подняться на пирамиду Коба и познакомиться с культурой народа майя
в субботу в 03:30
Индивидуальный трансфер
2ч
$57
за 1-4 чел.
12ч
$120
за 1 чел.
Водные заповедники, Замок пирата и мир животных Мексики
Искупаться в сеноте, полюбоваться розовыми озерами и встретить прекрасных обитателей планеты
в понедельник в 06:00
Индивидуальный тур
2д
$1 100
за 1 чел.
Понедельник- Воскресение, в 8:00.
13ч
$140
за 1 чел.
Большое знакомство с Мексикой
Посетить розовые озера, сенот Хубику и природный заповедник Рио Лагартос
в четверг в 05:00
12ч
$155
за 1 чел.
Тропа Ягуара: Чичен-Ица, Эк-Балам и этнопарк майя!
Побывать в древнем городе майя, подняться на пирамиду, попробовать текилу и пройти шаманский обряд
во вторник в 05:00
3ч
$85
за 1 чел.
Церемония Темаскаль в майянской деревне
Пройти ритуал очищения и единения с природой по древним традициям «индейской бани»
в понедельник и пятницу в 18:00
8ч
$195
за 1 чел.
Мексика: захватывающий дайвинг в пещерах
Погрузиться в сеноты Юкатана и исследовать таинственный подводный мир
в среду и субботу в 08:00
10ч
$139
за 1 чел.
Чичен-Ица, Коба, сенот и фабрика текилы
История древних комплексов Юкатана, купание в священном сеноте и секреты мексиканского напитка
в среду в 08:00
13ч
$175
за 1 чел.
Юкатан: самое интересное за 1 день
Посетить город Чичен-Ица, искупаться в сеноте, сделать фото на Розовых озерах и покормить крокодилов
в четверг в 04:00
5ч
$110
за 1 чел.
Снорклинг с морскими черепахами в Канкуне
Поплавать вместе с экзотическими животными и полюбоваться подводными красотами
в среду, пятницу и воскресенье в 07:00
13ч
$115
за 1 чел.
Чарующая лагуна Бакалар — путешествие из Канкуна
Искупаться в легендарном голубом озере, исследовать пиратские лагуны, форт и сеноты
в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 06:00
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Последние отзывы «Экскурсии Канкуна»
- ИИван12 октября 2021Второй раз воспользовались экскурсией данной компании и ни разу не пожалели) хороший маршрут и замечательный гид Ольга) очень увлекательные рассказы на протяжении всей экскурсии, которая длилась 16 часов) всем рекомендуем)💣
- ИИван11 октября 2021Хочу поблагодарить гида Александра за очень интересную экскурсию и отличную подачу материала) благодаря нему узнали много нового не только о майя, но и о Мексике в целом. Очень знающий и эрудированный гид. Об экскурсии не пожалеете, всем рекомендуем.
- ВВладимир10 октября 2021Невероятно знающий гид. Классный и не напряжённый. Сама экскурсия насыщенная.
- РРимма9 октября 2021Невероятный опыт и незабываемая экскурсия! Это был мой первый опыт погружения. Кроме того, я не умею плавать и даже снорклингом никогда не занималась. Была паника, но Виктор профессионал своего дела! Очень помог справиться с волнением. И вообще чувства юмора у него потрясающее! Хочу ещё раз выразить свою благодарность Виктору и команде за то, что Вы делаете! Ну и, конечно же, очень рекомендую данную экскурсию! Впечатления незабываемые.
- ННастя8 октября 2021Хочу выразить огромную благодарность данной организации и в частности гиду Эмилио! Были на 2х экскурсиях с этим замечательным, харизматичным гидом, и остались очень довольны! Это огромный, слаженный поток полезной и очень интересной информации, как про Мексику в целом, так и про конкретное место посещения! На все вопросы были даны ответы, а позитив данного человека заряжает на весь день! Экскурсия составлена грамотно, ни одной лишней минуты в дороге и достаточно времени на местах посещения! А какая красотища! Группа 13-16 человек, хватает время на всех и никакой толкотни. Очень советую посетить данную экскурсию и 6 в 1 ВИП! Всё что надо знать и увидеть в них! Не пожалеете. P.S. Не берите экскурсии у тур операторов, дороже и хуже во много раз, по отзывам наших соотечественников.
- ВВадим24 сентября 2021Получился очень интересный и насыщенный день. Везли на небольшом автобусе с кондиционером (это очень важно). Группа была из 14 человек. Начали с Тулума, приехали относительно рано - других туристов было не очень много. Прошли через ворота в стене, по центральной улице (мимо дома правителей, налоговой и других зданий), вышли к крепости Эль Кастильо, которая расположилась на берегу Карибского моря - вид просто завораживает. Гид Екатерина рассказывала очень много интересных фактов из жизни майя. Далее был этнопарк Чичикан с синотом. Как и обещалось, в в парке была только наша группа. Местные рассказали и показали быт индейцев. Потом купались в синоте - очень красивое место. После 35 градусной жары попали в рай:). После купания был обед из традиционных мексиканских блюд. Не много отдохнув в этом чудесном месте, выдвинулись к следующей локации - город Чичен-Ица. Величественная пирамида Кукулькана, храм ягуара, храм воинов, стадион и т. д. - это обязательно нужно увидеть, если приехали в Мексику. Во время прогулки по комплексу, гид рассказывала об назначении построек, обрядах и жертвоприношениях. По дороге обратно посетили местный заводик по производству текилы Maypan, где показали весь процесс и конечно же была дегустация - текила на любителя. Далее заехали в небольшой городок Вальядолид, который был построен ещё конкистадорами - основная достопримечательность это его центральная площадь с фонтаном и католическим храмом. Экскурсия отличная, всё очень понравилось. Спасибо!
- ААнастасия20 сентября 2021Погружались первый раз под воду, это было незабываемо, спасибо Виктору за позитивный настрой, за поддержку, за помощь в погружении, благодаря вам мы это сделали😊
- Отзыв на: Мир Майя: 5 в 1ЛЛюбовь20 сентября 2021Очень рекомендую эту команду. Все четко спланировано, продуманно и подобрано для удобства туриста. Ничего лишнего! Виктор рассказал очень здорово и интересно историю жизни Майя. Очень рекомендую!
- ММарк10 сентября 2021Добрый день, хотим вместе с супругой выразить огромную благодарность Виктору! 9.08.21 у нас было первое погружение, благодаря нашему гиду все прошло просто замечательно. Его профессионализм не знает границ! Он очень открыт к своим клиентам, всегда шутит и подбадривает. А это очень важно. Нам все было разложено «по полочкам», Виктор был все время с нами рядом, поэтому страха абсолютно не было. Очень рекомендуем Виктора!
- Отзыв на: Мир Майя: 5 в 1ЛЛев28 июля 2021Взяли экскурсию осознано, так как сами за день такой маршрут не успели бы осилить. Виктор отличный, супер компетентный гид! Много и интересно рассказывает, с удовольствием отвечает на дополнительные вопросы по теме и не только. Спасибо нам понравилось! 5+