Индивидуальная
Центр Юкатана: Чичен-Ица, Ик-Киль и Вальядолид
Путешествие в сердце Юкатана: от древних руин Чичен-Ицы до кристальных вод сенота Ик-Киль и колоритного Вальядолида
Начало: От вашего отеля
Завтра в 06:30
10 авг в 06:30
от $700 за человека
Мини-группа
до 4 чел.
Подводный музей в Канкуне: ваше первое погружение
Погрузитесь в удивительный подводный мир Канкуна, где искусство встречается с природой среди сотен скульптур под водой
Начало: дайвинг-центр Scuba Cancun
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
10 авг в 11:00
$180 за человека
Индивидуальная
Большое путешествие на север Юкатана
Откройте для себя уникальные места северного Юкатана: Город чёрного ягуара, священный сенот и колониальный Вальядолид. Погрузитесь в культуру и историю региона
Завтра в 06:30
10 авг в 06:30
от $820 за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Выгодный трансфер в Канкуне
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
Начало: В указанной вами точке
Завтра в 00:00
10 авг в 00:00
от $49 за всё до 3 чел.
Групповая
до 18 чел.
Церемония Темаскаль в майянской деревне (из Канкуна)
Приглашаем вас на церемонию Темаскаль, где вы испытаете древние традиции майя и окунетесь в мир гармонии и очищения
Начало: В вашем отеле
Расписание: в среду в 18:00
12 авг в 18:00
19 авг в 18:00
$105 за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Канкуна к озёрам и пещерам полуострова Юкатан
Отправьтесь в увлекательное путешествие по карстовым пещерам и подземным озерам полуострова Юкатан, наслаждаясь уникальной природой Мексики
Завтра в 08:30
10 авг в 06:00
от $350 за всё до 3 чел.
Аудиогид
Аудиогид по археологическому комплексу «Чичен-Ица»
Откройте для себя величие Чичен-Ицы через аудиогид. Узнайте о культуре майя, их открытиях и наследии. Доступно в любое время и день
Начало: У входа в археологический комплекс «Чичен-Ица»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
от $14 за человека
Групповая
до 18 чел.
Чичен-Ица, Вальядолид, сенот и дегустация текилы
История древних комплексов Юкатана, купание в священном сеноте и секреты мексиканского напитка
Начало: В вашем отеле
Расписание: в воскресенье в 08:00
16 авг в 08:00
23 авг в 08:00
$130 за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Снорклинг с китовыми акулами
Вас ждет захватывающее путешествие в мир океана, где вы встретитесь лицом к лицу с китовыми акулами, насладитесь красотой Карибского моря
Начало: Из вашего отеля
10 авг в 08:00
12 авг в 08:00
$199 за человека
Групповая
до 19 чел.
Загадочные древние города: Чичен-Ица и Тулум
Отправьтесь в увлекательное путешествие по древним городам Майя, раскройте их тайны и насладитесь природой Мексики. История, культура и приключения ждут вас
Начало: Лобби вашего отеля
Расписание: в субботу в 04:00
15 авг в 04:00
22 авг в 04:00
$220 за человека
Мини-группа
до 4 чел.
Мексика: захватывающий дайвинг в пещерах
Погрузитесь в невероятный подводный мир сенотов Канкуна, где вас ждут сталактиты, сталагмиты и незабываемые впечатления
Начало: В лобби вашего отеля
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 08:00
11 авг в 08:00
13 авг в 08:00
$260 за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Снорклинг с китовыми акулами в Карибском море
Морское сафари, где сценарий пишет природа (из Канкуна)
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 авг в 07:00
$210 за человека
Индивидуальная
до 2 чел.
Чичен-Ица: история майя, застывшая в архитектуре
Путешествие из Канкуна к загадочным пирамидам и священному сеноту
Завтра в 06:30
10 авг в 06:30
от $623 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
Фотоохота в Тулуме: наследие майя, арт-пространства и бич-клабы
Отыскать лучшие места для съёмки фото - и видеоконтента - из Канкуна
Начало: В лобби вашего отеля
Завтра в 06:30
10 авг в 06:30
от $750 за человека
Групповая
до 19 чел.
Юкатан: самое интересное за 1 день
Посетить город Чичен-Ица, искупаться в сеноте, сделать фото на Розовых озерах и покормить крокодилов
Начало: В лобби вашего отеля
Расписание: в четверг в 04:00
13 авг в 04:00
20 авг в 04:00
$360 за человека
Групповая
до 19 чел.
Из Канкуна - в заповедник Рио-Лагартос и древний город Эк-Балам
Погрузитесь в мир древних цивилизаций и неповторимой природы Мексики. Розовые озера, фламинго и пирамиды ждут вас
Начало: В лобби вашего отеля
Расписание: в понедельник в 04:30
10 авг в 04:30
17 авг в 04:30
$240 за человека
-
20%
Индивидуальная
до 10 чел.
Аренда яхты в Канкун - роскошь на воде
Начало: Канкун
$280
$350 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучшее на Ривьере Майя
Откройте для себя красоту Ривьеры Майя за один день: черепахи в Акумале, сеноты и руины Тулума. Комфорт и незабываемые впечатления гарантированы
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
$550 за всё до 10 чел.
-
20%
Индивидуальная
до 6 чел.
$280
$350 за всё до 6 чел.
-
20%
Индивидуальная
до 6 чел.
$280
$350 за всё до 6 чел.
-
20%
Индивидуальная
до 10 чел.
Сегодня в 09:00
$280
$350 за всё до 10 чел.
-
20%
Фотопрогулка
до 6 чел.
Фотосессия в Канкун - незабываемые ракурсы
Начало: Канкун
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$280
$350 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Благодарен Александру за отличную организацию и проведение тура по центру полуострова Юкатан для меня и моей семьи на русском языке!
+3
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Е
Спасибо огромное этой компании! Очень приятные впечатления от поездки! Ребята, Вы молодцы, с Вами надежно и безопасно! Вашим сервисом будем пользоваться и в других странах и рекомендовать другим путешественникам!
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А
Программа полностью соответствует. Очень насыщенно.
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А
Всё прошло отлично
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Л
Водитель оказался очень пунктуальным, даже приехал раньше запланированного времени. Мы сначала не ожидали, но он сам позвонил и сказал что подьедет пораньше. Если нужно было что-то уточнить, он писал нам по-русски через переводчик.
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Т
Всё прошло великолепно! Спасибо большое за пунктуальность,вежливость и комфорт. Встретили, довезли в указанное время и место. .
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Отличный аудиогид! Информация интересная, хорошо простроен маршрут👍
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З
Несколько раз брали у них трансфер и всегда всё было нормально, приезжают вовремя, водители дружелюбные. Перед приездом уточняли номер комнаты и сразу после приезда звонили туда.
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Экскурсия на максималках! Александр очень интересный человек и прекрасный рассказчик. Всем рекомендую.
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Александру большое спасибо! Организация на высшем уровне, все очень оперативно и удобно, очень быстро понимаешь что Александр на 100% знает,
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Всего 65 отзывов в Канкуне
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Ответы на вопросы от путешественников по Канкуну
Самые популярные экскурсии в Канкуне
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Сколько стоит экскурсия по Канкуну в августе 2026
Сейчас в Канкуне можно забронировать 22 экскурсии от 14 до 820 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 65 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.57 из 5
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