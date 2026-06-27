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Экскурсии в Канкуне

Найдено 22 экскурсии в Канкуне на русском языке, цены от $14, скидки до 20%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Центр Юкатана: Чичен-Ица, Ик-Киль и Вальядолид
На машине
Сплавы и рафтинг
10 часов
16 отзывов
Индивидуальная
Центр Юкатана: Чичен-Ица, Ик-Киль и Вальядолид
Путешествие в сердце Юкатана: от древних руин Чичен-Ицы до кристальных вод сенота Ик-Киль и колоритного Вальядолида
Начало: От вашего отеля
Завтра в 06:30
10 авг в 06:30
от $700 за человека
Подводный музей в Канкуне: ваше первое погружение
На лодке
Сплавы и рафтинг
4 часа
19 отзывов
Мини-группа
до 4 чел.
Подводный музей в Канкуне: ваше первое погружение
Погрузитесь в удивительный подводный мир Канкуна, где искусство встречается с природой среди сотен скульптур под водой
Начало: дайвинг-центр Scuba Cancun
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
10 авг в 11:00
$180 за человека
Большое путешествие на север Юкатана
На машине
Сплавы и рафтинг
13 часов
6 отзывов
Индивидуальная
Большое путешествие на север Юкатана
Откройте для себя уникальные места северного Юкатана: Город чёрного ягуара, священный сенот и колониальный Вальядолид. Погрузитесь в культуру и историю региона
Завтра в 06:30
10 авг в 06:30
от $820 за человека
Выгодный трансфер в Канкуне
На машине
30 минут
5 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Выгодный трансфер в Канкуне
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
Начало: В указанной вами точке
Завтра в 00:00
10 авг в 00:00
от $49 за всё до 3 чел.
Церемония Темаскаль в майянской деревне (из Канкуна)
На автобусе
Сплавы и рафтинг
3 часа
7 отзывов
Групповая
до 18 чел.
Церемония Темаскаль в майянской деревне (из Канкуна)
Приглашаем вас на церемонию Темаскаль, где вы испытаете древние традиции майя и окунетесь в мир гармонии и очищения
Начало: В вашем отеле
Расписание: в среду в 18:00
12 авг в 18:00
19 авг в 18:00
$105 за человека
Из Канкуна к озёрам и пещерам полуострова Юкатан
На машине
Сплавы и рафтинг
10 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Канкуна к озёрам и пещерам полуострова Юкатан
Отправьтесь в увлекательное путешествие по карстовым пещерам и подземным озерам полуострова Юкатан, наслаждаясь уникальной природой Мексики
Завтра в 08:30
10 авг в 06:00
от $350 за всё до 3 чел.
Аудиогид по археологическому комплексу «Чичен-Ица»
Пешая
Сплавы и рафтинг
1.5 часа
3 отзыва
Аудиогид
Аудиогид по археологическому комплексу «Чичен-Ица»
Откройте для себя величие Чичен-Ицы через аудиогид. Узнайте о культуре майя, их открытиях и наследии. Доступно в любое время и день
Начало: У входа в археологический комплекс «Чичен-Ица»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
от $14 за человека
Чичен-Ица, Вальядолид, сенот и дегустация текилы
На автобусе
Сплавы и рафтинг
10 часов
2 отзыва
Групповая
до 18 чел.
Чичен-Ица, Вальядолид, сенот и дегустация текилы
История древних комплексов Юкатана, купание в священном сеноте и секреты мексиканского напитка
Начало: В вашем отеле
Расписание: в воскресенье в 08:00
16 авг в 08:00
23 авг в 08:00
$130 за человека
Снорклинг с китовыми акулами
На лодке
Сплавы и рафтинг
На микроавтобусе
5 часов
1 отзыв
Мини-группа
до 10 чел.
Снорклинг с китовыми акулами
Вас ждет захватывающее путешествие в мир океана, где вы встретитесь лицом к лицу с китовыми акулами, насладитесь красотой Карибского моря
Начало: Из вашего отеля
10 авг в 08:00
12 авг в 08:00
$199 за человека
Загадочные древние города: Чичен-Ица и Тулум
На автобусе
Сплавы и рафтинг
12 часов
1 отзыв
Групповая
до 19 чел.
Загадочные древние города: Чичен-Ица и Тулум
Отправьтесь в увлекательное путешествие по древним городам Майя, раскройте их тайны и насладитесь природой Мексики. История, культура и приключения ждут вас
Начало: Лобби вашего отеля
Расписание: в субботу в 04:00
15 авг в 04:00
22 авг в 04:00
$220 за человека
Мексика: захватывающий дайвинг в пещерах
Пешая
Сплавы и рафтинг
8 часов
Мини-группа
до 4 чел.
Мексика: захватывающий дайвинг в пещерах
Погрузитесь в невероятный подводный мир сенотов Канкуна, где вас ждут сталактиты, сталагмиты и незабываемые впечатления
Начало: В лобби вашего отеля
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 08:00
11 авг в 08:00
13 авг в 08:00
$260 за человека
Снорклинг с китовыми акулами в Карибском море
На лодке
9 часов
Мини-группа
до 10 чел.
Снорклинг с китовыми акулами в Карибском море
Морское сафари, где сценарий пишет природа (из Канкуна)
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 авг в 07:00
$210 за человека
Чичен-Ица: история майя, застывшая в архитектуре
На машине
10 часов
Индивидуальная
до 2 чел.
Чичен-Ица: история майя, застывшая в архитектуре
Путешествие из Канкуна к загадочным пирамидам и священному сеноту
Завтра в 06:30
10 авг в 06:30
от $623 за всё до 2 чел.
Фотоохота в Тулуме: наследие майя, арт-пространства и бич-клабы
На машине
Сплавы и рафтинг
8 часов
Индивидуальная
Фотоохота в Тулуме: наследие майя, арт-пространства и бич-клабы
Отыскать лучшие места для съёмки фото - и видеоконтента - из Канкуна
Начало: В лобби вашего отеля
Завтра в 06:30
10 авг в 06:30
от $750 за человека
Юкатан: самое интересное за 1 день
На автобусе
Сплавы и рафтинг
13 часов
Групповая
до 19 чел.
Юкатан: самое интересное за 1 день
Посетить город Чичен-Ица, искупаться в сеноте, сделать фото на Розовых озерах и покормить крокодилов
Начало: В лобби вашего отеля
Расписание: в четверг в 04:00
13 авг в 04:00
20 авг в 04:00
$360 за человека
Из Канкуна - в заповедник Рио-Лагартос и древний город Эк-Балам
На автобусе
На лодке
Сплавы и рафтинг
13 часов
Групповая
до 19 чел.
Из Канкуна - в заповедник Рио-Лагартос и древний город Эк-Балам
Погрузитесь в мир древних цивилизаций и неповторимой природы Мексики. Розовые озера, фламинго и пирамиды ждут вас
Начало: В лобби вашего отеля
Расписание: в понедельник в 04:30
10 авг в 04:30
17 авг в 04:30
$240 за человека
Аренда яхты в Канкун - роскошь на воде
2 часа
-
20%
Индивидуальная
до 10 чел.
Аренда яхты в Канкун - роскошь на воде
Начало: Канкун
$280$350 за всё до 10 чел.
Лучшее на Ривьере Майя
6 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучшее на Ривьере Майя
Откройте для себя красоту Ривьеры Майя за один день: черепахи в Акумале, сеноты и руины Тулума. Комфорт и незабываемые впечатления гарантированы
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
$550 за всё до 10 чел.
Индивидуальный трансфер в Канкун - комфорт и удобство в пути
2 часа
-
20%
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальный трансфер в Канкун - комфорт и удобство в пути
Начало: Канкун
$280$350 за всё до 6 чел.
Индивидуальная пешеходная экскурсия в Канкун - за 5 часов
5 часов
-
20%
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная пешеходная экскурсия в Канкун - за 5 часов
Начало: Канкун
$280$350 за всё до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия на автомобиле в Канкун - 8 часов
На машине
8 часов
-
20%
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия на автомобиле в Канкун - 8 часов
Начало: Канкун
Сегодня в 09:00
$280$350 за всё до 10 чел.
Фотосессия в Канкун - незабываемые ракурсы
2 часа
-
20%
Фотопрогулка
до 6 чел.
Фотосессия в Канкун - незабываемые ракурсы
Начало: Канкун
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$280$350 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Алексей
Центр Юкатана: Чичен-Ица, Ик-Киль и Вальядолид
Благодарен Александру за отличную организацию и проведение тура по центру полуострова Юкатан для меня и моей семьи на русском языке!
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Благодаря Александру, мы смогли оперативно посетить и многое узнать о пирамиде в Чечен-Ице, искупаться в сеноте, увидеть колониальную архитектуру Вальядолида. Особенно хочется отметить отличный новый семейный автомобиль Александра и его блестящие знания истории и современности Мексики! Александр открыт общению, внимателен к деталям и постоянно помогает в незнакомых ситуациях! Рекомендую Александра как профессионала в туристической отрасли и внимательного, знающего, понимающего собеседника!

Благодарен Александру за отличную организацию и проведение тура по центру полуострова Юкатан для меня и моей
Благодарен Александру за отличную организацию и проведение тура по центру полуострова Юкатан для меня и моей
Благодарен Александру за отличную организацию и проведение тура по центру полуострова Юкатан для меня и моей
Благодарен Александру за отличную организацию и проведение тура по центру полуострова Юкатан для меня и моей+3
Благодарен Александру за отличную организацию и проведение тура по центру полуострова Юкатан для меня и моей
Благодарен Александру за отличную организацию и проведение тура по центру полуострова Юкатан для меня и моей
Благодарен Александру за отличную организацию и проведение тура по центру полуострова Юкатан для меня и моей
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Е
Выгодный трансфер в Канкуне
Спасибо огромное этой компании! Очень приятные впечатления от поездки! Ребята, Вы молодцы, с Вами надежно и безопасно! Вашим сервисом будем пользоваться и в других странах и рекомендовать другим путешественникам!
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А
Чичен-Ица, Вальядолид, сенот и дегустация текилы
Программа полностью соответствует. Очень насыщенно.
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А
Снорклинг с китовыми акулами
Всё прошло отлично
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Л
Выгодный трансфер в Канкуне
Водитель оказался очень пунктуальным, даже приехал раньше запланированного времени. Мы сначала не ожидали, но он сам позвонил и сказал что подьедет пораньше. Если нужно было что-то уточнить, он писал нам по-русски через переводчик.
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Т
Выгодный трансфер в Канкуне
Всё прошло великолепно! Спасибо большое за пунктуальность,вежливость и комфорт. Встретили, довезли в указанное время и место. .
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Мария
Аудиогид по археологическому комплексу «Чичен-Ица»
Отличный аудиогид! Информация интересная, хорошо простроен маршрут👍
Отличный аудиогид! Информация интересная, хорошо простроен маршрут👍
Отличный аудиогид! Информация интересная, хорошо простроен маршрут👍
Отличный аудиогид! Информация интересная, хорошо простроен маршрут👍
Отличный аудиогид! Информация интересная, хорошо простроен маршрут👍
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З
Выгодный трансфер в Канкуне
Несколько раз брали у них трансфер и всегда всё было нормально, приезжают вовремя, водители дружелюбные. Перед приездом уточняли номер комнаты и сразу после приезда звонили туда.
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Дмитрий
Центр Юкатана: Чичен-Ица, Ик-Киль и Вальядолид
Экскурсия на максималках! Александр очень интересный человек и прекрасный рассказчик. Всем рекомендую.
Экскурсия на максималках! Александр очень интересный человек и прекрасный рассказчик. Всем рекомендую.
Экскурсия на максималках! Александр очень интересный человек и прекрасный рассказчик. Всем рекомендую.
Экскурсия на максималках! Александр очень интересный человек и прекрасный рассказчик. Всем рекомендую.
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Николай
Центр Юкатана: Чичен-Ица, Ик-Киль и Вальядолид
Александру большое спасибо! Организация на высшем уровне, все очень оперативно и удобно, очень быстро понимаешь что Александр на 100% знает,
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что делает. Экскурсия детальная, материала много, но Александр не даст заскучать точно! Обсудить можно все от истории майя до истории текилы

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Всего 65 отзывов в Канкуне

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Ответы на вопросы от путешественников по Канкуну

Самые популярные экскурсии в Канкуне
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 22:
  1. Центр Юкатана: Чичен-Ица, Ик-Киль и Вальядолид;
  2. Подводный музей в Канкуне: ваше первое погружение;
  3. Большое путешествие на север Юкатана;
  4. Выгодный трансфер в Канкуне;
  5. Церемония Темаскаль в майянской деревне (из Канкуна).
Что посмотреть в Канкуне
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Чичен-Ица;
  2. Тулум;
  3. Пирамида Кукулькана;
  4. Сенот Ик-Киль;
  5. Вальядолид;
  6. Эк-Балам;
  7. Крокодиловая ферма;
  8. Парк Шкарет.
Сколько стоит экскурсия по Канкуну в августе 2026
Сейчас в Канкуне можно забронировать 22 экскурсии от 14 до 820 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 65 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.57 из 5
Отправьтесь в путешествие по Мексике в 2026 году! Наши экскурсии из Канкуна на русском языке предлагают посетить множество интересных достопримечательностей по доступным ценам от $14 и более. Узнайте больше о наших экскурсиях и получите подробную информацию о ценах