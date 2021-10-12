Отзыв на: Водные заповедники, Замок пирата и мир животных Мексики И Иван 5 Второй раз воспользовались экскурсией данной компании и ни разу не пожалели) хороший маршрут и замечательный гид Ольга) очень увлекательные рассказы на протяжении всей экскурсии, которая длилась 16 часов) всем рекомендуем)💣

Отзыв на: Три истории майя за один день И Иван 5 Хочу поблагодарить гида Александра за очень интересную экскурсию и отличную подачу материала) благодаря нему узнали много нового не только о майя, но и о Мексике в целом. Очень знающий и эрудированный гид. Об экскурсии не пожалеете, всем рекомендуем.

Отзыв на: Три истории майя за один день В Владимир 5 Невероятно знающий гид. Классный и не напряжённый. Сама экскурсия насыщенная.

Отзыв на: Подводный музей в Канкуне: ваше первое погружение Р Римма 5 Невероятный опыт и незабываемая экскурсия! Это был мой первый опыт погружения. Кроме того, я не умею плавать и даже снорклингом никогда не занималась. Была паника, но Виктор профессионал своего дела! Очень помог справиться с волнением. И вообще чувства юмора у него потрясающее! Хочу ещё раз выразить свою благодарность Виктору и команде за то, что Вы делаете! Ну и, конечно же, очень рекомендую данную экскурсию! Впечатления незабываемые.

Отзыв на: Водные заповедники, Замок пирата и мир животных Мексики Н Настя 5 Хочу выразить огромную благодарность данной организации и в частности гиду Эмилио! Были на 2х экскурсиях с этим замечательным, харизматичным гидом, и остались очень довольны! Это огромный, слаженный поток полезной и очень интересной информации, как про Мексику в целом, так и про конкретное место посещения! На все вопросы были даны ответы, а позитив данного человека заряжает на весь день! Экскурсия составлена грамотно, ни одной лишней минуты в дороге и достаточно времени на местах посещения! А какая красотища! Группа 13-16 человек, хватает время на всех и никакой толкотни. Очень советую посетить данную экскурсию и 6 в 1 ВИП! Всё что надо знать и увидеть в них! Не пожалеете. P.S. Не берите экскурсии у тур операторов, дороже и хуже во много раз, по отзывам наших соотечественников.

Отзыв на: Три истории майя за один день В Вадим 5 Получился очень интересный и насыщенный день. Везли на небольшом автобусе с кондиционером (это очень важно). Группа была из 14 человек. Начали с Тулума, приехали относительно рано - других туристов было не очень много. Прошли через ворота в стене, по центральной улице (мимо дома правителей, налоговой и других зданий), вышли к крепости Эль Кастильо, которая расположилась на берегу Карибского моря - вид просто завораживает. Гид Екатерина рассказывала очень много интересных фактов из жизни майя. Далее был этнопарк Чичикан с синотом. Как и обещалось, в в парке была только наша группа. Местные рассказали и показали быт индейцев. Потом купались в синоте - очень красивое место. После 35 градусной жары попали в рай:). После купания был обед из традиционных мексиканских блюд. Не много отдохнув в этом чудесном месте, выдвинулись к следующей локации - город Чичен-Ица. Величественная пирамида Кукулькана, храм ягуара, храм воинов, стадион и т. д. - это обязательно нужно увидеть, если приехали в Мексику. Во время прогулки по комплексу, гид рассказывала об назначении построек, обрядах и жертвоприношениях. По дороге обратно посетили местный заводик по производству текилы Maypan, где показали весь процесс и конечно же была дегустация - текила на любителя. Далее заехали в небольшой городок Вальядолид, который был построен ещё конкистадорами - основная достопримечательность это его центральная площадь с фонтаном и католическим храмом. Экскурсия отличная, всё очень понравилось. Спасибо!

Отзыв на: Подводный музей в Канкуне: ваше первое погружение А Анастасия 5 Погружались первый раз под воду, это было незабываемо, спасибо Виктору за позитивный настрой, за поддержку, за помощь в погружении, благодаря вам мы это сделали😊

Отзыв на: Мир Майя: 5 в 1 Л Любовь 5 Очень рекомендую эту команду. Все четко спланировано, продуманно и подобрано для удобства туриста. Ничего лишнего! Виктор рассказал очень здорово и интересно историю жизни Майя. Очень рекомендую!

Отзыв на: Подводный музей в Канкуне: ваше первое погружение М Марк 5 Добрый день, хотим вместе с супругой выразить огромную благодарность Виктору! 9.08.21 у нас было первое погружение, благодаря нашему гиду все прошло просто замечательно. Его профессионализм не знает границ! Он очень открыт к своим клиентам, всегда шутит и подбадривает. А это очень важно. Нам все было разложено «по полочкам», Виктор был все время с нами рядом, поэтому страха абсолютно не было. Очень рекомендуем Виктора!