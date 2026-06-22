Грандиозные сооружения древности, которые вы увидите вблизи, станут проводниками в мир легендарной цивилизации, прославившей Мезоамерику. Вы узнаете о ритуалах и изобретениях, загадках дорог и символике храмов, главных богах и исторических поворотах. А также побываете в Вальядолиде, попробуете текилу и искупаетесь в мягких водах секретного и очень красивого водоёма.

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Описание экскурсии

Культовая Чичен-Ица: наследие Мезоамерики

На территории священного комплекса вы откроете бесценное культурно-историческое богатство, которое оставили потомкам древние цивилизации. Я расскажу, что означает Чичен-Ица для всей Мезоамерики; как переплелись истории майя и тольтектов; что происходило на Юкатане в эпоху Майяпанской лиги. Возле знаменитой пирамиды Кукулькан, храмов Воинов и Ягуара вы прикоснетесь к миру богатой мифологии и древних тайн. Также поговорим о символике древних ритуалов — спортивных игр, жертвоприношений — и способах познавать природу окружающего мира.

Вальядолид — погружение в атмосферу настоящей Мексики

Пастельные фасады, тихие улочки и неспешный ритм создают ощущение, будто время здесь идёт по своим правилам. На центральной площади у собора Сан-Сервасио особенно чувствуется местный колорит.

Дегустация текилы и купание в сеноте

Приятным дополнением к программе станет посещение официального магазина фабрики, где вы познакомитесь с производством традиционного алкогольного напитка Мексики. Кроме того, вы откроете один из самых красивых сенотов полуострова, где сможете полюбоваться неземными оттенками его пейзажей и искупаться в прозрачном водоеме, где не будет толп других путешественников, жаждущих юкатанской экзотики.

В середине дня будет остановка на обед в одном из приятных местных заведений.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

Мы встретим вас в отелях Ривьеры Майя и Канкуна и после экскурсии отвезем обратно

Начало сбора в 6:00-7:00 в зависимости от расположения отеля. Путешествие проходит с 8:30 до 19:00 и заканчивается примерно в 20:00-20:30

С вами буду я или другой профессиональный гид из нашей команды

Правила посещения объектов

Необходимо иметь с собой: средство от комаров, солнцезащитный крем, головной убор, комплект сухой одежды, удобную обувь, полотенце, фото/видео камеру, деньги на сувениры и чаевые

Использование солнцезащитного крема в сеноте, а также курение и съёмка дронами в археологических зонах запрещены

Дети до 5 лет, а также люди, находящиеся под действием алкоголя или психотропных препаратов, к поездке не допускаются

Что включено в стоимость

трансфер

традиционный обед и один безалкогольный напиток

входной билет для посещения сенота

Дополнительно оплачивается