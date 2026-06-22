На территории священного комплекса вы откроете бесценное культурно-историческое богатство, которое оставили потомкам древние цивилизации. Я расскажу, что означает Чичен-Ица для всей Мезоамерики; как переплелись истории майя и тольтектов; что происходило на Юкатане в эпоху Майяпанской лиги. Возле знаменитой пирамиды Кукулькан, храмов Воинов и Ягуара вы прикоснетесь к миру богатой мифологии и древних тайн. Также поговорим о символике древних ритуалов — спортивных игр, жертвоприношений — и способах познавать природу окружающего мира.
Вальядолид — погружение в атмосферу настоящей Мексики
Пастельные фасады, тихие улочки и неспешный ритм создают ощущение, будто время здесь идёт по своим правилам. На центральной площади у собора Сан-Сервасио особенно чувствуется местный колорит.
Дегустация текилы и купание в сеноте
Приятным дополнением к программе станет посещение официального магазина фабрики, где вы познакомитесь с производством традиционного алкогольного напитка Мексики. Кроме того, вы откроете один из самых красивых сенотов полуострова, где сможете полюбоваться неземными оттенками его пейзажей и искупаться в прозрачном водоеме, где не будет толп других путешественников, жаждущих юкатанской экзотики.
В середине дня будет остановка на обед в одном из приятных местных заведений.
Организационные детали
Как проходит экскурсия
Мы встретим вас в отелях Ривьеры Майя и Канкуна и после экскурсии отвезем обратно
Начало сбора в 6:00-7:00 в зависимости от расположения отеля. Путешествие проходит с 8:30 до 19:00 и заканчивается примерно в 20:00-20:30
С вами буду я или другой профессиональный гид из нашей команды
Правила посещения объектов
Необходимо иметь с собой: средство от комаров, солнцезащитный крем, головной убор, комплект сухой одежды, удобную обувь, полотенце, фото/видео камеру, деньги на сувениры и чаевые
Использование солнцезащитного крема в сеноте, а также курение и съёмка дронами в археологических зонах запрещены
Дети до 5 лет, а также люди, находящиеся под действием алкоголя или психотропных препаратов, к поездке не допускаются
Что включено в стоимость
трансфер
традиционный обед и один безалкогольный напиток
входной билет для посещения сенота
Дополнительно оплачивается
специальный сбор за видеосъёмку
вход в археологическую зону Чичен-Ица: ~ $40–45 за чел.
в воскресенье в 08:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Стандартный билет
$130
Дети до 11 лет
$125
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 08:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руслан — Организатор в Канкуне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 1 час 10 минут
Провёл экскурсии для 307 туристов
Я представляю команду гидов, которая профессионально занимается организацией и проведением туров на русском языке в Мексике.
Нашей основной задачей считаем предоставить максимума информации путешественникам. Стараемся сделать так, чтобы ожидания соответствовали реальности, а поездки проходили комфортно, информативно и увлекательно.
До встречи в Мексике — стране, столь богатой природой, традициями, историей и культурой!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
–
3
–
2
–
1
–
А
Андрей
Программа полностью соответствует. Очень насыщенно.
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Елена
Экскурсия замечательная. Хотя по времени очень продолжительная, совершенно не устали благодаря нашему гиду Татьяне. Татьяна удивительный человек! Кладезь информации по истории майя, очень артистично преподносит материал, грамотно выстроила экскурсию по читать дальшеуменьшить
времени пребывания на каждом объекте: избежали толпы. Особенно это важно для пирамид и сенота. Большое спасибо за чудесно проведенный день! Отдельная благодарность Татьяне. Ее рассказы пробудили в нас интерес к изучению истории майя. Все советую съездить на данную экскурсию
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Канкуна
Похожие экскурсии на «Чичен-Ица, Вальядолид, сенот и дегустация текилы»