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История древних комплексов Юкатана, купание в священном сеноте и секреты мексиканского напитка

Ruslan
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Ruslan – экскурсионное агентство
Грандиозные сооружения древности, которые вы увидите вблизи, станут проводниками в мир легендарной цивилизации, прославившей Мезоамерику.

Вы узнаете о ритуалах и изобретениях, загадках дорог и символике храмов, главных богах и исторических поворотах.

А также искупаетесь в мягких водах секретного и очень красивого водоема.
$119 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 10 часов
До 18 человек
Можно с детьми
Встреча в вашем отеле
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Чичен-Ица, Коба, сенот и фабрика текилы
Чичен-Ица, Коба, сенот и фабрика текилы

Что вас ожидает

Культовая Чичен-Ица: наследие Мезоамерики
На территории священного комплекса вы откроете бесценное культурно-историческое богатство, которое оставили потомкам древние цивилизации. Я расскажу, что означает Чичен-Ица для всей Мезоамерики; как переплелись истории майя и тольтектов; что происходило на Юкатане в эпоху Майяпанской лиги. Возле знаменитой пирамиды Кукулькан, храмов Воинов и Ягуара вы прикоснетесь к миру богатой мифологии и древних тайн. Также поговорим о символике древних ритуалов — спортивных игр, жертвоприношений — и способах познавать природу окружающего мира.

Коба — один из старейших и крупнейших городов майя
В поездке вы посетите еще одну важную археологическую зону, где сможете подняться на одно из самых высоких древних сооружений на Юкатане, пирамиду Нооч Муль. Здесь вы узнаете об одном из культурно-религиозных очагов древности, значимом социально-политическом центре региона и загадках, которые оставила разветвленная сеть дорог с руинами величественных построек.

Фабрика текилы и купание в сеноте
Приятным дополнением к программе станет посещение фабрики, где вы познакомитесь с производством традиционного алкогольного напитка Мексики. Кроме того, вы откроете один из самых красивых сенотов полуострова, где сможете полюбоваться неземными оттенками его пейзажей и искупаться в прозрачном водоеме, где не будет толп других путешественников, жаждущих юкатанской экзотики.

🥘 В середине дня будет остановка на обед в одном из приятных местных заведений.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Мы встретим вас в отелях Ривьеры Майя и Канкуна и после экскурсии отвезем обратно
  • Начало сбора в 06:00 — 07:00 в зависимости от расположения отеля. Тур проходит с 8:30 до 19:00 и заканчивается приблизительно в 20:00 — 20:30.
  • Необходимо иметь с собой: средство от комаров, солнцезащитный крем, головной убор, комплект сухой одежды, удобную обувь, полотенце, фото/видео камеру, деньги на сувениры и чаевые
  • Использование солнцезащитного крема в сеноте, а также курение и съемка дронами в археологических зонах запрещены
  • Дети до 5 лет, а также люди, находящиеся под действием алкоголя или психотропных препаратов, к туру не допускаются

Что включено в стоимость

  • Трансфер
  • Все входные билеты
  • Традиционный обед и безалкогольные напитки, вода
  • Использование велосипедов в зоне «Коба»
  • Дополнительно оплачивается специальный сбор за видеосъемку

Экскурсию для вас проведу я или другой профессиональный гид из нашей команды

Чичен-Ица, Коба, сенот и фабрика текилы
Чичен-Ица, Коба, сенот и фабрика текилы
Чичен-Ица, Коба, сенот и фабрика текилы
Чичен-Ица, Коба, сенот и фабрика текилы
Чичен-Ица, Коба, сенот и фабрика текилы
Чичен-Ица, Коба, сенот и фабрика текилы
Чичен-Ица, Коба, сенот и фабрика текилы
Чичен-Ица, Коба, сенот и фабрика текилы
Чичен-Ица, Коба, сенот и фабрика текилы
Чичен-Ица, Коба, сенот и фабрика текилы
Чичен-Ица, Коба, сенот и фабрика текилы
Чичен-Ица, Коба, сенот и фабрика текилы
Чичен-Ица, Коба, сенот и фабрика текилы

Экскурсия проводится в среду в 08:30

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 18 человек.
  • Местов встречи для начала тура в вашем отеле.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Ruslan
Ruslan
Здравствуйте! Меня зовут Руслан, и я представляю команду гидов, которая профессионально занимается организацией и проведением туров на русском языке в Мексике. Нашей основной задачей считаем предоставить максимум информации путешественникам. Стараемся сделать так, чтобы ожидания соответствовали реальности, а поездки проходили комфортно, информативно и увлекательно. До встречи в Мексике — стране, столь богатой природой, традициями, историей и культурой!
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

27 ноября 2019
Экскурсия замечательная. Хотя по времени очень продолжительная, совершенно не устали благодаря нашему гиду Татьяне. Татьяна удивительный человек! Кладезь информации по истории майя, очень артистично преподносит материал, грамотно выстроила экскурсию по времени пребывания на каждом объекте: избежали толпы. Особенно это важно для пирамид и сенота. Большое спасибо за чудесно проведенный день! Отдельная благодарность Татьяне. Ее рассказы пробудили в нас интерес к изучению истории майя. Все советую съездить на данную экскурсию

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