Ruslan проводит ещё 4 экскурсии

Церемония Темаскаль в майянской деревне (из Канкуна)
Приглашаем вас на церемонию Темаскаль, где вы испытаете древние традиции майя и окунетесь в мир гармонии и очищения
Церемония Темаскаль, коренящаяся в глубоких традициях майянской культуры, предлагает уникальный опыт духовного возрождения и физического очищения.
Посетители отправятся в майянскую деревню, где их встретит местный шаман и проведет через ритуалы, которые читать дальшеуменьшить
тысячелетиями передавались из поколения в поколение.
Участники церемонии узнают о значении каждого действия, окуривания смолой дерева и обращения к силам природы.
В специальном купольном помещении, где температура слегка превышает 50 градусов, участники сядут по кругу для процедуры глубинного очищения.
Этот ритуал не только способствует физическому, но и духовному очищению, позволяя участникам пережить медитативное состояние. Завершается церемония купанием в прохладном источнике, что символизирует обновление и перерождение.
В качестве завершающего аккорда участников ждет традиционный ужин, приготовленный по старинным рецептам.
Эта экскурсия не только позволит глубже понять культуру майя, но и предоставит возможность личного перерождения и встречи с собой
Мы заедем за вами в отель и отправимся в майянскую деревню, где вы познакомитесь с бытом ее жителей и посетите неземной красоты сенот. А затем начнутся приготовления к церемонии под руководством местного шамана. Правила проведения Темаскаля складывались тысячелетиями и имеют определенную последовательность действий, о значении которых вы узнаете уже на месте. Завершив обращение к силам природы и сторонам света, после окуривания смолой дерева шаман направит вас в специальное купольное помещение, где вы сядете по кругу и приготовитесь к процедуре глубинного очищения. С помощью горячих камней температура поднимется чуть выше 50 градусов, что приведет к легкому погружению в медитативное состояние. Финальным этапом станет купание в прохладном источнике.
В завершение для вас приготовят традиционный ужин, после которого настанет пора собираться в обратный путь.
Организационные детали
Обед и трансфер входят в стоимость поездки.
Мы встретим вас в отелях Ривьеры Майя и Канкуна и после экскурсии отвезем обратно.
Начало сбора 16:00 — 18:00 в зависимости от расположения отеля. Тур проходит с 18:00 до 21:00 и заканчивается приблизительно в 21:00 — 23:00.
Внимание! Наша церемония не является религиозным актом.
В тур не принимаются маленькие дети и туристы с серьезными проблемами спины.
Люди, находящиеся под действием алкоголя или психотропных препаратов, к туру не допускаются.
Женщинам в положении рекомендуется проконсультироваться с врачом.
Необходимо иметь с собой: средство от комаров, комплект сухой одежды, удобную обувь, полотенце, фото/видео камеру, деньги на сувениры и чаевые.
Экскурсию для вас проведу я или другой профессиональный гид из нашей команды
в среду в 18:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Участник
$105
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: в среду в 18:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руслан — Организатор в Канкуне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 1 час 10 минут
Провёл экскурсии для 307 туристов
Я представляю команду гидов, которая профессионально занимается организацией и проведением туров на русском языке в Мексике.
Нашей основной задачей считаем предоставить максимума информации путешественникам. Стараемся сделать так, чтобы ожидания соответствовали реальности, а поездки проходили комфортно, информативно и увлекательно.
До встречи в Мексике — стране, столь богатой природой, традициями, историей и культурой!
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Gediminas
Все прошло просто замечательно, мы внимательно прочитали ее описание перед туром, взяли полотенце и сменную одежду. Церемония длилась 20 минут в сауне, но могла быть и дольше. Воспоминания останутся надолго, одно из лучших впечатлений за всю поездку. Я рекомендую!
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Артём
Прекрасная экскурсия, советую всем попробовать. Из Канкуна дорога в одну сторону 3 часа - это единственный минус данной экскурсии. Гид Надежда - очень внимательная, понравилась подача и отношение к туристам
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Галина
Вечерняя церемония в Майа деревне очищающая душу и тело с купанием в Сеноте и ужином. Очень познавательно. Благодарность Татьяне, гиду за перевод и разъяснения по ритуалу. Всем кому это интересно советую
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Е
Евгений
Рекомендуем к посещению (под Тулумом)
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А
Анна
Церемония понравилась, но скорее стоит рассматривать ее как практику часовой медитации. Не советую ехать на нее туристам с Канкуна, уж очень далеко, по моему мнению, не стоит оно стольких часов дороги.
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Е
Евгений
Экскурсия супер
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