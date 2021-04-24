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Как добраться до Тихуаны на самолёте

В Тихуане 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Tijuana Airport» вам не избежать

Список аэропортов Тихуаны

  1. Генерал Абелардо Л. Родригес TIJ
    Tijuana Airport

Самые дешёвые билеты в Тихуану из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
24.04.2021из 🇲🇽Гвадалахары1 838
17.10.2020из 🇲🇽Монтеррея2 51327ч 44м (⇵1)
30.10.2020из 🇲🇽Кульякана2 9672ч 10м
09.12.2020из 🇲🇽Мехико3 3363ч 40м
20.10.2020из 🇲🇽Морелии3 5953ч 30м
05.12.2020из 🇲🇽Керетаро4 09319ч 50м (⇵1)
14.10.2020из 🇲🇽Леона4 290
30.10.2020из 🇲🇽Масатлана4 2982ч 22м
03.11.2020из 🇲🇽Пуэблы4 44916ч (⇵1)
05.12.2020из 🇲🇽Сьюдада-Обрегона4 5731ч 37м
27.10.2020из 🇲🇽Эрмосильо4 7421ч 21м
27.10.2020из 🇲🇽Чиуауы4 745
06.11.2020из 🇲🇽Канкуна4 77913ч 15м (⇵1)
26.10.2020из 🇲🇽Дуранго4 9662ч 32м
23.10.2020из 🇲🇽Лос-Мочиса5 2391ч 51м
31.10.2020из 🇲🇽Уатулько5 43117ч 30м (⇵1)
09.11.2020из 🇲🇽Лы-Паса5 72213ч 25м (⇵1)
02.12.2020из 🇲🇽Сакатекаса5 80517ч 20м (⇵1)
19.10.2020из 🇲🇽Сьюдада-Хуареса5 98711ч 50м (⇵1)
15.10.2020из 🇲🇽Вильяэрмосы6 0937ч 28м (⇵1)
22.11.2020из 🇲🇽Оахаки6 22815ч 45м (⇵1)
14.10.2020из 🇲🇽Пуэрто-Вальярты6 32618ч 24м (⇵1)
15.11.2020из 🇲🇽Сан-Хосе-деля-Кабо6 6256ч 4м (⇵1)
29.10.2020из 🇲🇽Тепика6 7062ч 34м
13.10.2020из 🇲🇽Тапачулы6 79316ч 29м (⇵1)
16.10.2020из 🇲🇽Тустлы-Гутьерреса6 98416ч 31м (⇵1)
24.11.2020из 🇺🇸Майами7 29112ч 45м (⇵2)
10.11.2020из 🇲🇽Акапулько7 38210ч 48м (⇵1)
05.11.2020из 🇲🇽Уруапана7 9073ч 6м
13.11.2020из 🇲🇽Четумаля8 07420ч 55м (⇵1)
09.11.2020из 🇺🇸Лос-Анджелеса9 94316ч 50м (⇵1)
16.10.2020из 🇲🇽Икстапы10 35018ч 24м (⇵1)
09.11.2020из 🇲🇽Мансанильо10 58213ч (⇵2)
16.01.2021из 🇺🇸Чикаго11 92922ч 25м (⇵2)
22.10.2020из 🇺🇸Ласа-Вегаса12 18820ч 15м (⇵2)
29.01.2021из 🇨🇷Сан-Хосе13 40920ч 46м (⇵1)
05.01.2021из 🇲🇽Сан-Луиса-Потоси15 27614ч 55м (⇵1)
09.11.2020из 🇺🇸Онтарио15 2878ч 55м (⇵1)
01.12.2020из 🇨🇴Боготы15 84238ч 50м (⇵2)
16.10.2020из 🇺🇸Окленда18 27030ч 10м (⇵2)
06.11.2020из 🇨🇺Гаваны21 61014ч 18м (⇵2)
19.10.2020из 🇬🇹Гватемалы22 45628ч 59м (⇵1)
06.11.2020из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне28 59238ч 28м (⇵2)
24.10.2020из 🇱🇹Вильнюса28 84947ч 16м (⇵2)
01.12.2020из 🇨🇴Кали30 54020ч 28м (⇵2)
13.11.2020из 🇳🇱Амстердама31 15130ч 50м (⇵2)
15.05.2021из 🇷🇺Москвы39 26928ч 31м (⇵2)
08.12.2020из 🇵🇱Кракова40 14725ч 48м (⇵2)
14.01.2021из 🇵🇱Варшавы41 42748ч 36м (⇵2)
16.10.2020из 🇵🇹Лиссабона42 12123ч 55м (⇵2)
31.10.2020из 🇹🇷Стамбула44 59340ч 53м (⇵2)
13.11.2020из 🇺🇦Киева46 48239ч 50м (⇵2)
31.10.2020из 🇹🇳Туниса59 06257ч 30м (⇵2)
01.10.2021из 🇧🇷Сан-Паулу62 68519ч 19м (⇵2)
27.12.2020из 🇷🇺Санкт-Петербурга79 97540ч 55м (⇵2)
24.11.2020из 🇺🇸Форт-Лодердейла88 64916ч 20м (⇵2)
06.11.2020из 🇰🇿Алматы95 08432ч 56м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Тихуаны, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Леон, Кали, Кульякан, Канкун и Гвадалахара

Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце

Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону

Авиакомпании которые летают из аэропортов Тихуаны