Как добраться до Тихуаны на самолёте
В Тихуане 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Tijuana Airport» вам не избежать
Список аэропортов Тихуаны
- Генерал Абелардо Л. Родригес TIJTijuana Airport
Самые дешёвые билеты в Тихуану из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|24.04.2021
|из 🇲🇽Гвадалахары
|1 838
|3ч
|17.10.2020
|из 🇲🇽Монтеррея
|2 513
|27ч 44м (⇵1)
|30.10.2020
|из 🇲🇽Кульякана
|2 967
|2ч 10м
|09.12.2020
|из 🇲🇽Мехико
|3 336
|3ч 40м
|20.10.2020
|из 🇲🇽Морелии
|3 595
|3ч 30м
|05.12.2020
|из 🇲🇽Керетаро
|4 093
|19ч 50м (⇵1)
|14.10.2020
|из 🇲🇽Леона
|4 290
|3ч
|30.10.2020
|из 🇲🇽Масатлана
|4 298
|2ч 22м
|03.11.2020
|из 🇲🇽Пуэблы
|4 449
|16ч (⇵1)
|05.12.2020
|из 🇲🇽Сьюдада-Обрегона
|4 573
|1ч 37м
|27.10.2020
|из 🇲🇽Эрмосильо
|4 742
|1ч 21м
|27.10.2020
|из 🇲🇽Чиуауы
|4 745
|2ч
|06.11.2020
|из 🇲🇽Канкуна
|4 779
|13ч 15м (⇵1)
|26.10.2020
|из 🇲🇽Дуранго
|4 966
|2ч 32м
|23.10.2020
|из 🇲🇽Лос-Мочиса
|5 239
|1ч 51м
|31.10.2020
|из 🇲🇽Уатулько
|5 431
|17ч 30м (⇵1)
|09.11.2020
|из 🇲🇽Лы-Паса
|5 722
|13ч 25м (⇵1)
|02.12.2020
|из 🇲🇽Сакатекаса
|5 805
|17ч 20м (⇵1)
|19.10.2020
|из 🇲🇽Сьюдада-Хуареса
|5 987
|11ч 50м (⇵1)
|15.10.2020
|из 🇲🇽Вильяэрмосы
|6 093
|7ч 28м (⇵1)
|22.11.2020
|из 🇲🇽Оахаки
|6 228
|15ч 45м (⇵1)
|14.10.2020
|из 🇲🇽Пуэрто-Вальярты
|6 326
|18ч 24м (⇵1)
|15.11.2020
|из 🇲🇽Сан-Хосе-деля-Кабо
|6 625
|6ч 4м (⇵1)
|29.10.2020
|из 🇲🇽Тепика
|6 706
|2ч 34м
|13.10.2020
|из 🇲🇽Тапачулы
|6 793
|16ч 29м (⇵1)
|16.10.2020
|из 🇲🇽Тустлы-Гутьерреса
|6 984
|16ч 31м (⇵1)
|24.11.2020
|из 🇺🇸Майами
|7 291
|12ч 45м (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇲🇽Акапулько
|7 382
|10ч 48м (⇵1)
|05.11.2020
|из 🇲🇽Уруапана
|7 907
|3ч 6м
|13.11.2020
|из 🇲🇽Четумаля
|8 074
|20ч 55м (⇵1)
|09.11.2020
|из 🇺🇸Лос-Анджелеса
|9 943
|16ч 50м (⇵1)
|16.10.2020
|из 🇲🇽Икстапы
|10 350
|18ч 24м (⇵1)
|09.11.2020
|из 🇲🇽Мансанильо
|10 582
|13ч (⇵2)
|16.01.2021
|из 🇺🇸Чикаго
|11 929
|22ч 25м (⇵2)
|22.10.2020
|из 🇺🇸Ласа-Вегаса
|12 188
|20ч 15м (⇵2)
|29.01.2021
|из 🇨🇷Сан-Хосе
|13 409
|20ч 46м (⇵1)
|05.01.2021
|из 🇲🇽Сан-Луиса-Потоси
|15 276
|14ч 55м (⇵1)
|09.11.2020
|из 🇺🇸Онтарио
|15 287
|8ч 55м (⇵1)
|01.12.2020
|из 🇨🇴Боготы
|15 842
|38ч 50м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇺🇸Окленда
|18 270
|30ч 10м (⇵2)
|06.11.2020
|из 🇨🇺Гаваны
|21 610
|14ч 18м (⇵2)
|19.10.2020
|из 🇬🇹Гватемалы
|22 456
|28ч 59м (⇵1)
|06.11.2020
|из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне
|28 592
|38ч 28м (⇵2)
|24.10.2020
|из 🇱🇹Вильнюса
|28 849
|47ч 16м (⇵2)
|01.12.2020
|из 🇨🇴Кали
|30 540
|20ч 28м (⇵2)
|13.11.2020
|из 🇳🇱Амстердама
|31 151
|30ч 50м (⇵2)
|15.05.2021
|из 🇷🇺Москвы
|39 269
|28ч 31м (⇵2)
|08.12.2020
|из 🇵🇱Кракова
|40 147
|25ч 48м (⇵2)
|14.01.2021
|из 🇵🇱Варшавы
|41 427
|48ч 36м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇵🇹Лиссабона
|42 121
|23ч 55м (⇵2)
|31.10.2020
|из 🇹🇷Стамбула
|44 593
|40ч 53м (⇵2)
|13.11.2020
|из 🇺🇦Киева
|46 482
|39ч 50м (⇵2)
|31.10.2020
|из 🇹🇳Туниса
|59 062
|57ч 30м (⇵2)
|01.10.2021
|из 🇧🇷Сан-Паулу
|62 685
|19ч 19м (⇵2)
|27.12.2020
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|79 975
|40ч 55м (⇵2)
|24.11.2020
|из 🇺🇸Форт-Лодердейла
|88 649
|16ч 20м (⇵2)
|06.11.2020
|из 🇰🇿Алматы
|95 084
|32ч 56м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Тихуаны
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Тихуаны, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Леон, Кали, Кульякан, Канкун и Гвадалахара
- 04.11.202005.11.2020
- 06.02.202115.02.2021
- 12.02.202117.02.2021
- 20.10.202029.10.2020
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