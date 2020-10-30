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Как добраться до Сан-Диего на самолёте

В Сан-Диего 6 аэропортов ✈️, из них 2 гражданских, поэтому если вы самостоятельно покупаете билеты на самолёт, то лучше выбирать аэропорт поближе к вашему отелю или к какой-то другой локации. Посчитайте так же затраты на трансфер, иногда выгоднее купить авиабилет подороже, но при этом сэкономить на дороге до отеля

Список аэропортов Сан-Диего

  1. Сан-Диего SAN
    San Diego International Airport
  2. Паломар (Карлсбад) CLD
    McClellan-Palomar Airport
  3. Brown Field Municipalcipal SDMне гражданский
    Brown Field Municipalcipal
  4. Miramar MS NKXне гражданский
    Miramar MS
  5. Gillespie Field SEEне гражданский
    Gillespie Field
  6. Montgomery Field MYFне гражданский
    Montgomery Field

Самые дешёвые билеты в Сан-Диего из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
30.10.2020из 🇺🇸Ласа-Вегаса2 0031ч 6м
11.11.2020из 🇺🇸Сан-Франциско2 0721ч 36м
12.12.2020из 🇺🇸Чикаго2 5936ч 46м (⇵1)
30.10.2020из 🇺🇸Гранда-Рапидс2 9627ч 47м (⇵1)
12.11.2020из 🇺🇸Денвера3 7522ч 18м
20.10.2020из 🇺🇸Портленда3 8555ч 42м (⇵1)
09.11.2020из 🇺🇸Сан-Хосе3 9721ч 20м
09.11.2020из 🇺🇸Фресно4 1111ч 8м
30.12.2020из 🇺🇸Сакраменто4 1461ч 30м
29.10.2020из 🇺🇸Солт-Лейка-Сити4 5216ч 17м (⇵1)
09.11.2020из 🇺🇸Хьюстона4 6303ч 24м
01.11.2020из 🇺🇸Финикса4 6431ч 10м
30.10.2020из 🇺🇸Лос-Анджелеса4 7807ч 5м (⇵1)
23.10.2020из 🇺🇸Сиэтла5 0268ч 44м (⇵1)
21.11.2020из 🇺🇸Далласа5 17313ч 12м (⇵1)
31.01.2021из 🇺🇸Нью-Йорка5 29614ч 57м (⇵1)
11.11.2020из 🇺🇸Остина5 31124ч 47м (⇵2)
17.10.2020из 🇺🇸Окленда5 37212ч 16м (⇵1)
13.11.2020из 🇺🇸Филадельфии5 39320ч 57м (⇵1)
15.12.2020из 🇺🇸Балтимора5 40712ч 36м (⇵1)
13.11.2020из 🇺🇸Кливленда5 5656ч 8м (⇵1)
07.12.2020из 🇺🇸Майами5 77523ч 27м (⇵1)
16.11.2020из 🇺🇸Норфолка5 81321ч 48м (⇵2)
19.11.2020из 🇺🇸Нашвилла5 99615ч 1м (⇵1)
24.11.2020из 🇺🇸Атланты6 1048ч 3м (⇵1)
08.12.2020из 🇺🇸Колумбуса6 2508ч 40м (⇵1)
05.12.2020из 🇺🇸Канзас-Сити6 2535ч 16м (⇵1)
04.11.2020из 🇺🇸Омахи6 40625ч 38м (⇵1)
09.11.2020из 🇺🇸Оклахома-Сити6 75226ч 47м (⇵2)
01.11.2020из 🇺🇸Ноксвилла6 98616ч 26м (⇵1)
13.11.2020из 🇺🇸Цинциннати7 0547ч 26м (⇵1)
22.10.2020из 🇺🇸Рино7 1596ч 34м (⇵1)
12.12.2020из 🇺🇸Шарлотт7 17315ч 33м (⇵1)
23.11.2020из 🇺🇸Спокана7 29319ч 26м (⇵1)
09.11.2020из 🇺🇸Буффало7 37012ч 44м (⇵1)
10.01.2021из 🇺🇸Форт-Лодердейла7 5318ч 36м (⇵1)
23.11.2020из 🇺🇸Вашингтона8 21621ч 11м (⇵1)
24.11.2020из 🇺🇸Онтарио8 2913ч 55м (⇵1)
17.11.2020из 🇺🇸Джэксонвилла8 30020ч 36м (⇵1)
08.11.2020из 🇺🇸Провиденса9 11525ч 27м (⇵1)
09.11.2020из 🇨🇦Ванкувера9 14712ч 56м (⇵2)
19.10.2020из 🇺🇸Милуоков9 1766ч 34м (⇵1)
01.11.2020из 🇺🇸Сан-Антонио9 29326ч 50м (⇵1)
08.11.2020из 🇨🇦Калгари9 3299ч 29м (⇵2)
17.11.2020из 🇺🇸Ньюбурга9 36729ч 47м (⇵2)
04.11.2020из 🇲🇽Канкуна9 52720ч 48м (⇵1)
04.11.2020из 🇺🇸Шривпорта9 5965ч 43м (⇵1)
11.11.2020из 🇺🇸Су-Фолс9 8118ч 22м (⇵1)
28.10.2020из 🇺🇸Мизулы10 45312ч 9м (⇵2)
10.11.2020из 🇨🇦Монреаля10 61412ч 16м (⇵2)
26.10.2020из 🇺🇸Галфпорта11 05423ч 22м (⇵2)
19.10.2020из 🇺🇸Мерседа11 43027ч 46м (⇵2)
30.10.2020из 🇺🇸Гонолулу11 55814ч 31м (⇵2)
18.11.2020из 🇨🇦Эдмонтона11 67511ч 4м (⇵2)
23.10.2020из 🇺🇸Уичито11 70623ч 51м (⇵1)
28.10.2020из 🇺🇸Кахулуи12 76317ч 20м (⇵2)
10.11.2020из 🇲🇽Мехико13 32240ч 52м (⇵2)
14.10.2020из 🇺🇸Нового Орлеана14 4807ч 55м (⇵1)
14.10.2020из 🇺🇸Бостона15 41111ч 3м (⇵1)
28.11.2020из 🇺🇸Медфорда16 47712ч 28м (⇵1)
03.02.2021из 🇷🇺Москвы17 44536ч 37м (⇵2)
17.11.2020из 🇨🇭Женевы17 51143ч 16м (⇵2)
24.02.2021из 🇵🇱Варшавы18 74638ч 11м (⇵2)
06.11.2020из 🇲🇽Дуранго19 19124ч 36м (⇵2)
25.11.2020из 🇺🇸Эверетт20 7272ч 35м
19.10.2020из 🇪🇪Таллина20 91253ч 49м (⇵2)
30.08.2021из 🇪🇸Севильи21 11520ч 40м (⇵2)
02.11.2020из 🇬🇧Лондона21 55453ч 2м (⇵2)
27.10.2020из 🇧🇷Сан-Паулу21 99139ч 37м (⇵2)
24.02.2021из 🇵🇱Кракова22 87425ч 50м (⇵2)
14.10.2020из 🇬🇧Манчестера24 05222ч 3м (⇵2)
19.10.2020из 🇨🇿Праги25 09620ч 44м (⇵2)
10.03.2021из 🇹🇷Стамбула25 29133ч 54м (⇵2)
10.11.2020из 🇷🇺Санкт-Петербурга27 17943ч 54м (⇵2)
20.03.2021из 🇺🇦Киева27 32946ч 22м (⇵2)
09.11.2020из 🇨🇱Сантьяго27 99840ч 38м (⇵2)
10.01.2021из 🇸🇪Стокгольм28 18450ч 7м (⇵2)
06.06.2021из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне29 29634ч 44м (⇵2)
12.11.2020из 🇲🇩Кишинёва29 86636ч 54м (⇵2)
04.01.2021из 🇱🇹Вильнюса30 81638ч 27м (⇵2)
31.10.2020из 🇮🇱Тель-Авива31 02054ч 32м (⇵2)
10.02.2021из 🇧🇾Минска32 13226ч 10м (⇵2)
13.05.2021из 🇷🇺Екатеринбурга34 31627ч 7м (⇵2)
10.11.2020из 🇷🇺Ростова-на-Дону35 32142ч 14м (⇵2)
31.03.2021из 🇷🇺Набережных Челнов (Нижнекамск)36 19534ч 12м (⇵2)
01.06.2021из 🇷🇺Уфы36 82639ч 22м (⇵2)
05.06.2021из 🇷🇺Казани37 11851ч 54м (⇵2)
02.11.2020из Сеула37 16816ч 51м (⇵1)
10.11.2020из 🇷🇺Ижевска37 18041ч 2м (⇵2)
26.10.2020из 🇷🇺Самары38 64252ч 54м (⇵2)
20.05.2021из 🇺🇦Запорожье40 28023ч 57м (⇵2)
11.06.2021из 🇷🇺Саратова40 42534ч 9м (⇵2)
08.11.2020из 🇷🇺Краснодара40 58540ч 12м (⇵2)
20.03.2021из 🇺🇦Львова40 81033ч 33м (⇵2)
25.12.2020из 🇬🇪Тбилиси41 00943ч (⇵2)
31.10.2020из 🇷🇺Волгограда42 06649ч 57м (⇵2)
24.10.2020из 🇨🇾Пафоса42 86650ч 5м (⇵2)
03.05.2021из 🇷🇺Красноярска43 48649ч 40м (⇵2)
10.01.2021из 🇰🇿Нур-Султана (Астана)43 83745ч 30м (⇵2)
15.11.2020из Гонконга46 68160ч 39м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропортов Сан-Диего, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Даллас, Форт-Лодердейл, Гонолулу, Хьюстон и Лас-Вегас

Авиакомпании которые летают из аэропортов Сан-Диего