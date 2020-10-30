Как добраться до Сан-Диего на самолёте

В Сан-Диего 6 аэропортов ✈️, из них 2 гражданских, поэтому если вы самостоятельно покупаете билеты на самолёт, то лучше выбирать аэропорт поближе к вашему отелю или к какой-то другой локации. Посчитайте так же затраты на трансфер, иногда выгоднее купить авиабилет подороже, но при этом сэкономить на дороге до отеля

Список аэропортов Сан-Диего

Сан-Диего SAN San Diego International Airport Паломар (Карлсбад) CLD McClellan-Palomar Airport Brown Field Municipalcipal SDM не гражданский Brown Field Municipalcipal Miramar MS NKX не гражданский Miramar MS Gillespie Field SEE не гражданский Gillespie Field Montgomery Field MYF не гражданский Montgomery Field

Самые дешёвые билеты в Сан-Диего из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты Откуда Куда – нед. Обратный билет черезнед.

Самые популярные направления из Сан-Диего

А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропортов Сан-Диего, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Даллас, Форт-Лодердейл, Гонолулу, Хьюстон и Лас-Вегас

Авиакомпании которые летают из аэропортов Сан-Диего