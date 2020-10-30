Как добраться до Сан-Диего на самолёте
В Сан-Диего 6 аэропортов ✈️, из них 2 гражданских, поэтому если вы самостоятельно покупаете билеты на самолёт, то лучше выбирать аэропорт поближе к вашему отелю или к какой-то другой локации. Посчитайте так же затраты на трансфер, иногда выгоднее купить авиабилет подороже, но при этом сэкономить на дороге до отеля
Список аэропортов Сан-Диего
- Сан-Диего SANSan Diego International Airport
- Паломар (Карлсбад) CLDMcClellan-Palomar Airport
- Brown Field Municipalcipal SDMне гражданскийBrown Field Municipalcipal
- Miramar MS NKXне гражданскийMiramar MS
- Gillespie Field SEEне гражданскийGillespie Field
- Montgomery Field MYFне гражданскийMontgomery Field
Самые дешёвые билеты в Сан-Диего из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|30.10.2020
|из 🇺🇸Ласа-Вегаса
|2 003
|1ч 6м
|11.11.2020
|из 🇺🇸Сан-Франциско
|2 072
|1ч 36м
|12.12.2020
|из 🇺🇸Чикаго
|2 593
|6ч 46м (⇵1)
|30.10.2020
|из 🇺🇸Гранда-Рапидс
|2 962
|7ч 47м (⇵1)
|12.11.2020
|из 🇺🇸Денвера
|3 752
|2ч 18м
|20.10.2020
|из 🇺🇸Портленда
|3 855
|5ч 42м (⇵1)
|09.11.2020
|из 🇺🇸Сан-Хосе
|3 972
|1ч 20м
|09.11.2020
|из 🇺🇸Фресно
|4 111
|1ч 8м
|30.12.2020
|из 🇺🇸Сакраменто
|4 146
|1ч 30м
|29.10.2020
|из 🇺🇸Солт-Лейка-Сити
|4 521
|6ч 17м (⇵1)
|09.11.2020
|из 🇺🇸Хьюстона
|4 630
|3ч 24м
|01.11.2020
|из 🇺🇸Финикса
|4 643
|1ч 10м
|30.10.2020
|из 🇺🇸Лос-Анджелеса
|4 780
|7ч 5м (⇵1)
|23.10.2020
|из 🇺🇸Сиэтла
|5 026
|8ч 44м (⇵1)
|21.11.2020
|из 🇺🇸Далласа
|5 173
|13ч 12м (⇵1)
|31.01.2021
|из 🇺🇸Нью-Йорка
|5 296
|14ч 57м (⇵1)
|11.11.2020
|из 🇺🇸Остина
|5 311
|24ч 47м (⇵2)
|17.10.2020
|из 🇺🇸Окленда
|5 372
|12ч 16м (⇵1)
|13.11.2020
|из 🇺🇸Филадельфии
|5 393
|20ч 57м (⇵1)
|15.12.2020
|из 🇺🇸Балтимора
|5 407
|12ч 36м (⇵1)
|13.11.2020
|из 🇺🇸Кливленда
|5 565
|6ч 8м (⇵1)
|07.12.2020
|из 🇺🇸Майами
|5 775
|23ч 27м (⇵1)
|16.11.2020
|из 🇺🇸Норфолка
|5 813
|21ч 48м (⇵2)
|19.11.2020
|из 🇺🇸Нашвилла
|5 996
|15ч 1м (⇵1)
|24.11.2020
|из 🇺🇸Атланты
|6 104
|8ч 3м (⇵1)
|08.12.2020
|из 🇺🇸Колумбуса
|6 250
|8ч 40м (⇵1)
|05.12.2020
|из 🇺🇸Канзас-Сити
|6 253
|5ч 16м (⇵1)
|04.11.2020
|из 🇺🇸Омахи
|6 406
|25ч 38м (⇵1)
|09.11.2020
|из 🇺🇸Оклахома-Сити
|6 752
|26ч 47м (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇺🇸Ноксвилла
|6 986
|16ч 26м (⇵1)
|13.11.2020
|из 🇺🇸Цинциннати
|7 054
|7ч 26м (⇵1)
|22.10.2020
|из 🇺🇸Рино
|7 159
|6ч 34м (⇵1)
|12.12.2020
|из 🇺🇸Шарлотт
|7 173
|15ч 33м (⇵1)
|23.11.2020
|из 🇺🇸Спокана
|7 293
|19ч 26м (⇵1)
|09.11.2020
|из 🇺🇸Буффало
|7 370
|12ч 44м (⇵1)
|10.01.2021
|из 🇺🇸Форт-Лодердейла
|7 531
|8ч 36м (⇵1)
|23.11.2020
|из 🇺🇸Вашингтона
|8 216
|21ч 11м (⇵1)
|24.11.2020
|из 🇺🇸Онтарио
|8 291
|3ч 55м (⇵1)
|17.11.2020
|из 🇺🇸Джэксонвилла
|8 300
|20ч 36м (⇵1)
|08.11.2020
|из 🇺🇸Провиденса
|9 115
|25ч 27м (⇵1)
|09.11.2020
|из 🇨🇦Ванкувера
|9 147
|12ч 56м (⇵2)
|19.10.2020
|из 🇺🇸Милуоков
|9 176
|6ч 34м (⇵1)
|01.11.2020
|из 🇺🇸Сан-Антонио
|9 293
|26ч 50м (⇵1)
|08.11.2020
|из 🇨🇦Калгари
|9 329
|9ч 29м (⇵2)
|17.11.2020
|из 🇺🇸Ньюбурга
|9 367
|29ч 47м (⇵2)
|04.11.2020
|из 🇲🇽Канкуна
|9 527
|20ч 48м (⇵1)
|04.11.2020
|из 🇺🇸Шривпорта
|9 596
|5ч 43м (⇵1)
|11.11.2020
|из 🇺🇸Су-Фолс
|9 811
|8ч 22м (⇵1)
|28.10.2020
|из 🇺🇸Мизулы
|10 453
|12ч 9м (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇨🇦Монреаля
|10 614
|12ч 16м (⇵2)
|26.10.2020
|из 🇺🇸Галфпорта
|11 054
|23ч 22м (⇵2)
|19.10.2020
|из 🇺🇸Мерседа
|11 430
|27ч 46м (⇵2)
|30.10.2020
|из 🇺🇸Гонолулу
|11 558
|14ч 31м (⇵2)
|18.11.2020
|из 🇨🇦Эдмонтона
|11 675
|11ч 4м (⇵2)
|23.10.2020
|из 🇺🇸Уичито
|11 706
|23ч 51м (⇵1)
|28.10.2020
|из 🇺🇸Кахулуи
|12 763
|17ч 20м (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇲🇽Мехико
|13 322
|40ч 52м (⇵2)
|14.10.2020
|из 🇺🇸Нового Орлеана
|14 480
|7ч 55м (⇵1)
|14.10.2020
|из 🇺🇸Бостона
|15 411
|11ч 3м (⇵1)
|28.11.2020
|из 🇺🇸Медфорда
|16 477
|12ч 28м (⇵1)
|03.02.2021
|из 🇷🇺Москвы
|17 445
|36ч 37м (⇵2)
|17.11.2020
|из 🇨🇭Женевы
|17 511
|43ч 16м (⇵2)
|24.02.2021
|из 🇵🇱Варшавы
|18 746
|38ч 11м (⇵2)
|06.11.2020
|из 🇲🇽Дуранго
|19 191
|24ч 36м (⇵2)
|25.11.2020
|из 🇺🇸Эверетт
|20 727
|2ч 35м
|19.10.2020
|из 🇪🇪Таллина
|20 912
|53ч 49м (⇵2)
|30.08.2021
|из 🇪🇸Севильи
|21 115
|20ч 40м (⇵2)
|02.11.2020
|из 🇬🇧Лондона
|21 554
|53ч 2м (⇵2)
|27.10.2020
|из 🇧🇷Сан-Паулу
|21 991
|39ч 37м (⇵2)
|24.02.2021
|из 🇵🇱Кракова
|22 874
|25ч 50м (⇵2)
|14.10.2020
|из 🇬🇧Манчестера
|24 052
|22ч 3м (⇵2)
|19.10.2020
|из 🇨🇿Праги
|25 096
|20ч 44м (⇵2)
|10.03.2021
|из 🇹🇷Стамбула
|25 291
|33ч 54м (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|27 179
|43ч 54м (⇵2)
|20.03.2021
|из 🇺🇦Киева
|27 329
|46ч 22м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇨🇱Сантьяго
|27 998
|40ч 38м (⇵2)
|10.01.2021
|из 🇸🇪Стокгольм
|28 184
|50ч 7м (⇵2)
|06.06.2021
|из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне
|29 296
|34ч 44м (⇵2)
|12.11.2020
|из 🇲🇩Кишинёва
|29 866
|36ч 54м (⇵2)
|04.01.2021
|из 🇱🇹Вильнюса
|30 816
|38ч 27м (⇵2)
|31.10.2020
|из 🇮🇱Тель-Авива
|31 020
|54ч 32м (⇵2)
|10.02.2021
|из 🇧🇾Минска
|32 132
|26ч 10м (⇵2)
|13.05.2021
|из 🇷🇺Екатеринбурга
|34 316
|27ч 7м (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇷🇺Ростова-на-Дону
|35 321
|42ч 14м (⇵2)
|31.03.2021
|из 🇷🇺Набережных Челнов (Нижнекамск)
|36 195
|34ч 12м (⇵2)
|01.06.2021
|из 🇷🇺Уфы
|36 826
|39ч 22м (⇵2)
|05.06.2021
|из 🇷🇺Казани
|37 118
|51ч 54м (⇵2)
|02.11.2020
|из Сеула
|37 168
|16ч 51м (⇵1)
|10.11.2020
|из 🇷🇺Ижевска
|37 180
|41ч 2м (⇵2)
|26.10.2020
|из 🇷🇺Самары
|38 642
|52ч 54м (⇵2)
|20.05.2021
|из 🇺🇦Запорожье
|40 280
|23ч 57м (⇵2)
|11.06.2021
|из 🇷🇺Саратова
|40 425
|34ч 9м (⇵2)
|08.11.2020
|из 🇷🇺Краснодара
|40 585
|40ч 12м (⇵2)
|20.03.2021
|из 🇺🇦Львова
|40 810
|33ч 33м (⇵2)
|25.12.2020
|из 🇬🇪Тбилиси
|41 009
|43ч (⇵2)
|31.10.2020
|из 🇷🇺Волгограда
|42 066
|49ч 57м (⇵2)
|24.10.2020
|из 🇨🇾Пафоса
|42 866
|50ч 5м (⇵2)
|03.05.2021
|из 🇷🇺Красноярска
|43 486
|49ч 40м (⇵2)
|10.01.2021
|из 🇰🇿Нур-Султана (Астана)
|43 837
|45ч 30м (⇵2)
|15.11.2020
|из Гонконга
|46 681
|60ч 39м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Сан-Диего
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропортов Сан-Диего, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Даллас, Форт-Лодердейл, Гонолулу, Хьюстон и Лас-Вегас
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