Как добраться до Чиангмая на самолёте
В Чиангмае 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Chiang Mai International Airport» вам не избежать
Список аэропортов Чиангмая
- Чиангмай CNXChiang Mai International Airport
Самые дешёвые билеты в Чиангмай из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|01.03.2021
|из 🇹🇭Бангкока
|873
|1ч 20м
|10.05.2021
|из 🇹🇭Хатъяя
|1 770
|5ч 20м (⇵1)
|10.05.2021
|из 🇹🇭Накхонситхаммарата
|2 013
|5ч 10м (⇵1)
|14.10.2020
|из 🇹🇭Паттайи
|2 136
|1ч 15м
|20.12.2020
|из 🇹🇭Кхонкэн
|2 489
|1ч 5м
|03.12.2020
|из 🇹🇭Краби
|2 846
|1ч 55м
|31.01.2021
|из 🇹🇭Убонратчатхани
|3 019
|6ч (⇵1)
|02.12.2020
|из 🇹🇭Пхукета
|3 566
|1ч 45м
|02.11.2020
|из 🇹🇭Сураттхани
|3 633
|1ч 45м
|30.10.2020
|из 🇹🇭Хуахина
|3 798
|1ч 20м
|13.11.2020
|из 🇹🇭Удонтхани
|4 215
|4ч 25м (⇵1)
|25.11.2020
|из 🇹🇭Чианграя
|4 414
|5ч 15м (⇵1)
|29.11.2020
|из 🇹🇭Пхитсанулка
|4 760
|23ч 40м (⇵1)
|25.11.2020
|из 🇹🇭Транга
|4 822
|7ч 55м (⇵1)
|21.11.2020
|из 🇹🇭Наратхивата
|5 226
|9ч 55м (⇵1)
|23.12.2020
|из 🇹🇭Бурирама
|5 465
|5ч 30м (⇵1)
|10.04.2021
|из 🇻🇳Ханоя
|5 619
|1ч 35м
|13.11.2020
|из 🇹🇭Сукхотхая
|6 492
|4ч 10м (⇵1)
|15.10.2020
|из 🇹🇭Саконнакхона
|6 999
|7ч 55м (⇵1)
|05.02.2021
|из 🇹🇼Тайбэй
|7 014
|4ч 15м
|20.11.2020
|из 🇹🇭Ройета
|7 060
|26ч 5м (⇵1)
|06.12.2020
|из 🇹🇭Нана
|7 701
|8ч 25м (⇵1)
|11.11.2020
|из 🇻🇳Хошимина
|7 940
|28ч 40м (⇵2)
|14.10.2020
|из 🇹🇭Накхонпханома
|8 024
|21ч 55м (⇵1)
|23.11.2020
|из Тэгу
|8 202
|12ч 10м (⇵1)
|10.11.2020
|из 🇹🇭Мае Сот
|9 201
|13ч 30м (⇵1)
|01.06.2021
|из 🇻🇳Нячанга
|9 369
|28ч 40м (⇵1)
|02.11.2020
|из 🇹🇭Самуи
|9 412
|7ч 5м (⇵1)
|09.04.2021
|из 🇱🇦Луангпхабанга
|10 251
|15ч (⇵1)
|25.12.2020
|из 🇹🇭Мэхонгсона
|10 408
|26ч 30м (⇵1)
|30.10.2020
|из 🇻🇳Дананга
|13 335
|9ч 40м (⇵2)
|13.01.2021
|из 🇷🇺Москвы
|21 442
|24ч 45м (⇵2)
|19.11.2020
|из 🇮🇩Джакарты
|24 345
|18ч 50м (⇵2)
|03.04.2021
|из 🇺🇸Лос-Анджелеса
|34 897
|24ч 40м (⇵2)
|06.11.2020
|из 🇳🇱Амстердама
|34 954
|21ч 40м (⇵2)
|03.04.2021
|из 🇺🇸Онтарио
|36 393
|50ч 51м (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇧🇾Минска
|37 308
|16ч (⇵2)
|30.06.2021
|из 🇸🇪Стокгольм
|37 530
|23ч 40м (⇵2)
|08.11.2020
|из 🇫🇷Парижа
|37 554
|21ч 40м (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇷🇺Краснодара
|38 596
|33ч (⇵2)
|10.03.2021
|из 🇺🇸Сента-Луиса
|40 315
|39ч 20м (⇵2)
|06.01.2021
|из 🇷🇺Казани
|49 169
|23ч (⇵2)
|22.10.2020
|из 🇰🇿Алматы
|68 526
|34ч 55м (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇨🇳Ухани
|89 688
|19ч 50м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Чиангмая
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Чиангмая, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Бангкок, Хатъяй, Пхукет, Краби и Кхонкэн
- 12.11.202017.11.2020
- 20.10.202024.10.2020
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