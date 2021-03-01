  1. Таиланд

Летим в Чиангмай

Как добраться до Чиангмая на самолёте

В Чиангмае 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Chiang Mai International Airport» вам не избежать

Список аэропортов Чиангмая

  1. Чиангмай CNX
    Chiang Mai International Airport

Самые дешёвые билеты в Чиангмай из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
нед.
ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
01.03.2021из 🇹🇭Бангкока8731ч 20м
10.05.2021из 🇹🇭Хатъяя1 7705ч 20м (⇵1)
10.05.2021из 🇹🇭Накхонситхаммарата2 0135ч 10м (⇵1)
14.10.2020из 🇹🇭Паттайи2 1361ч 15м
20.12.2020из 🇹🇭Кхонкэн2 4891ч 5м
03.12.2020из 🇹🇭Краби2 8461ч 55м
31.01.2021из 🇹🇭Убонратчатхани3 019 (⇵1)
02.12.2020из 🇹🇭Пхукета3 5661ч 45м
02.11.2020из 🇹🇭Сураттхани3 6331ч 45м
30.10.2020из 🇹🇭Хуахина3 7981ч 20м
13.11.2020из 🇹🇭Удонтхани4 2154ч 25м (⇵1)
25.11.2020из 🇹🇭Чианграя4 4145ч 15м (⇵1)
29.11.2020из 🇹🇭Пхитсанулка4 76023ч 40м (⇵1)
25.11.2020из 🇹🇭Транга4 8227ч 55м (⇵1)
21.11.2020из 🇹🇭Наратхивата5 2269ч 55м (⇵1)
23.12.2020из 🇹🇭Бурирама5 4655ч 30м (⇵1)
10.04.2021из 🇻🇳Ханоя5 6191ч 35м
13.11.2020из 🇹🇭Сукхотхая6 4924ч 10м (⇵1)
15.10.2020из 🇹🇭Саконнакхона6 9997ч 55м (⇵1)
05.02.2021из 🇹🇼Тайбэй7 0144ч 15м
20.11.2020из 🇹🇭Ройета7 06026ч 5м (⇵1)
06.12.2020из 🇹🇭Нана7 7018ч 25м (⇵1)
11.11.2020из 🇻🇳Хошимина7 94028ч 40м (⇵2)
14.10.2020из 🇹🇭Накхонпханома8 02421ч 55м (⇵1)
23.11.2020из Тэгу8 20212ч 10м (⇵1)
10.11.2020из 🇹🇭Мае Сот9 20113ч 30м (⇵1)
01.06.2021из 🇻🇳Нячанга9 36928ч 40м (⇵1)
02.11.2020из 🇹🇭Самуи9 4127ч 5м (⇵1)
09.04.2021из 🇱🇦Луангпхабанга10 25115ч (⇵1)
25.12.2020из 🇹🇭Мэхонгсона10 40826ч 30м (⇵1)
30.10.2020из 🇻🇳Дананга13 3359ч 40м (⇵2)
13.01.2021из 🇷🇺Москвы21 44224ч 45м (⇵2)
19.11.2020из 🇮🇩Джакарты24 34518ч 50м (⇵2)
03.04.2021из 🇺🇸Лос-Анджелеса34 89724ч 40м (⇵2)
06.11.2020из 🇳🇱Амстердама34 95421ч 40м (⇵2)
03.04.2021из 🇺🇸Онтарио36 39350ч 51м (⇵2)
01.11.2020из 🇧🇾Минска37 30816ч (⇵2)
30.06.2021из 🇸🇪Стокгольм37 53023ч 40м (⇵2)
08.11.2020из 🇫🇷Парижа37 55421ч 40м (⇵2)
10.11.2020из 🇷🇺Краснодара38 59633ч (⇵2)
10.03.2021из 🇺🇸Сента-Луиса40 31539ч 20м (⇵2)
06.01.2021из 🇷🇺Казани49 16923ч (⇵2)
22.10.2020из 🇰🇿Алматы68 52634ч 55м (⇵2)
10.11.2020из 🇨🇳Ухани89 68819ч 50м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Чиангмая, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Бангкок, Хатъяй, Пхукет, Краби и Кхонкэн

Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце

Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону

Авиакомпании которые летают из аэропортов Чиангмая