Индивидуальная
Фавелы Мехико: Истапалапа, канатная дорога и стрит-арт
Спуститься в метро, раскатать тортильи и попробовать народную еду
Начало: У театра Идальго
Завтра в 09:00
15 авг в 09:00
от $176 за человека
Индивидуальная
Сладкий Мехико
Попробовать десерты, которые любят мексиканцы, и узнать о них больше
Завтра в 10:00
15 авг в 10:00
от $136 за человека
Индивидуальная
По следам великой Фриды: дом-музей в Мехико
Исследовать феномен мексиканской художницы, которая изменила мир
Начало: В районе Койоакан
Завтра в 14:00
15 авг в 14:00
от $205 за человека
Индивидуальная
Рок-звёзды мексиканского мурализма
Увидеть здания Мехико, где уличное искусство - не фон, а главный герой города
Начало: У Дворца изящных искусств
Завтра в 10:00
15 авг в 10:00
от $203 за человека
Индивидуальная
Ночь мексиканского рестлинга + дегустация ацтекских напитков (18+)
Побывать в Мехико на битве луча либре и узнать, что пили воины Мезоамерики (всё включено)
Начало: У вашего отеля в центре
Завтра в 19:30
15 авг в 18:00
от $217 за человека
Индивидуальная
Загадочный район Санта-Мария-ла-Рибера в Мехико
Пройти по следам богемы 20 века: храм для ацтеков, руины кинотеатра и парящая библиотека
Начало: На улице Ribera de San Cosme
Завтра в 10:00
15 авг в 10:00
от $176 за человека
Индивидуальная
История традиционного мексиканского шоколада с дегустацией
Оценить в Мехико сорта форастеро и криольо, шоколад с голубой кукурузой и тот, что пили ольмеки
28 авг в 17:00
29 авг в 18:00
от $220 за человека
Последние отзывы на экскурсии
А
Потрясающая экскурсия. Сергей - замечательный рассказчик.
Если вы думаете, что вас проведут по граффити, нет, вас проведут по культурному наследию Мексики.
Если вы думаете, что вас проведут по граффити, нет, вас проведут по культурному наследию Мексики.
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Нам все понравилось, мы не думали, что будет так увлекательно! Мексика очень красочная страна. Сергей много знает и интересно рассказывает о Мексике и Мехико-сити.
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Всего 10 отзывов в Мехико в категории "Для иностранцев"
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Ответы на вопросы от путешественников по Мехико в категории «Для иностранцев»
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