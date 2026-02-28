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Для иностранцев – экскурсии в Мехико

Найдено 5 экскурсий в категории «Для иностранцев» в Мехико на русском языке, цены от $136. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Фавелы Мехико: Истапалапа, канатная дорога и стрит-арт
Метро
Канатная дорога
3 часа
2 отзыва
Индивидуальная
Фавелы Мехико: Истапалапа, канатная дорога и стрит-арт
Спуститься в метро, раскатать тортильи и попробовать народную еду
Начало: У театра Идальго
Завтра в 09:00
15 авг в 09:00
от $176 за человека
Сладкий Мехико
Пешая
1.5 часа
2 отзыва
Индивидуальная
Сладкий Мехико
Попробовать десерты, которые любят мексиканцы, и узнать о них больше
Завтра в 10:00
15 авг в 10:00
от $136 за человека
По следам великой Фриды: дом-музей в Мехико
На машине
3 часа
2 отзыва
Индивидуальная
По следам великой Фриды: дом-музей в Мехико
Исследовать феномен мексиканской художницы, которая изменила мир
Начало: В районе Койоакан
Завтра в 14:00
15 авг в 14:00
от $205 за человека
Рок-звёзды мексиканского мурализма
Пешая
2.5 часа
2 отзыва
Индивидуальная
Рок-звёзды мексиканского мурализма
Увидеть здания Мехико, где уличное искусство - не фон, а главный герой города
Начало: У Дворца изящных искусств
Завтра в 10:00
15 авг в 10:00
от $203 за человека
Ночь мексиканского рестлинга + дегустация ацтекских напитков (18+)
На машине
3.5 часа
Индивидуальная
Ночь мексиканского рестлинга + дегустация ацтекских напитков (18+)
Побывать в Мехико на битве луча либре и узнать, что пили воины Мезоамерики (всё включено)
Начало: У вашего отеля в центре
Завтра в 19:30
15 авг в 18:00
от $217 за человека
Загадочный район Санта-Мария-ла-Рибера в Мехико
Пешая
2.5 часа
2 отзыва
Индивидуальная
Загадочный район Санта-Мария-ла-Рибера в Мехико
Пройти по следам богемы 20 века: храм для ацтеков, руины кинотеатра и парящая библиотека
Начало: На улице Ribera de San Cosme
Завтра в 10:00
15 авг в 10:00
от $176 за человека
История традиционного мексиканского шоколада с дегустацией
2 часа
Индивидуальная
История традиционного мексиканского шоколада с дегустацией
Оценить в Мехико сорта форастеро и криольо, шоколад с голубой кукурузой и тот, что пили ольмеки
28 авг в 17:00
29 авг в 18:00
от $220 за человека

Последние отзывы на экскурсии

А
Рок-звёзды мексиканского мурализма
Потрясающая экскурсия. Сергей - замечательный рассказчик.
Если вы думаете, что вас проведут по граффити, нет, вас проведут по культурному наследию Мексики.
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Огромное, хаотичное, местами непонятное, яркое, цепляющее.
Сережа - просто находка! Так просто и образно рассказать о сложном далекому от искусства 20 века человеку, человеку, который искренне считает, что традиционная живопись - это здорово, а вот все остальное -"непонятно и "надо же, как получилось".
Вы познакомитесь с ярчайшими представителями мурализма, посетите самые необычные и странные локации, но это вас точно не оставит равнодушным.

Спасибо большое, что пошел навстречу во времени старта экскурсии:)
Привет сибирякам от сибиряка:)

Потрясающая экскурсия. Сергей - замечательный рассказчик.
Потрясающая экскурсия. Сергей - замечательный рассказчик.
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Артур
Рок-звёзды мексиканского мурализма
Нам все понравилось, мы не думали, что будет так увлекательно! Мексика очень красочная страна. Сергей много знает и интересно рассказывает о Мексике и Мехико-сити.
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Всего 10 отзывов в Мехико в категории "Для иностранцев"

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Ответы на вопросы от путешественников по Мехико в категории «Для иностранцев»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Мехико
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7:
  1. Фавелы Мехико: Истапалапа, канатная дорога и стрит-арт;
  2. Сладкий Мехико;
  3. По следам великой Фриды: дом-музей в Мехико;
  4. Рок-звёзды мексиканского мурализма;
  5. Ночь мексиканского рестлинга + дегустация ацтекских напитков (18+).
Какие места ещё посмотреть в Мехико
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
  1. Дворец изящных искусств;
  2. Кафедральный собор.
Сколько стоит экскурсия по Мехико в августе 2026
Сейчас в Мехико в категории "Для иностранцев" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 136 до 205. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
Экскурсии на русском языке в Мехико (Мексика 🇲🇽) – у нас можно купить 5 экскурсий на 2026 год для иностранцев, 10 ⭐ отзывов, цены от $136. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Мексики. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь