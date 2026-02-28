Мурализм в Мехико — язык эпохи, на котором город рассказывает о своих надеждах и боли.
С помощью стрит-арта — и моих подсказок — вы раскроете хроники последних 100 лет, ярких и противоречивых. Мы рассмотрим ключевые муралы 20 века, от знаковых до скрытых во дворах. Разберёмся в истории каждого произведения. И исследуем искусство, которое невозможно игнорировать.
С помощью стрит-арта — и моих подсказок — вы раскроете хроники последних 100 лет, ярких и противоречивых. Мы рассмотрим ключевые муралы 20 века, от знаковых до скрытых во дворах. Разберёмся в истории каждого произведения. И исследуем искусство, которое невозможно игнорировать.
Описание экскурсии
Современное уличное искусство Мексики — сложная и многогранная история, но я расскажу о нём простым и понятным языком. После экскурсии вы:
- разберётесь в главных именах и стилях
- научитесь «читать» муралы
- сможете без труда угадывать авторов и эпоху
Отдельно поговорим о том, сколько общего у мексиканского и советского искусства и как, находясь за тысячи километров друг от друга, художники вдохновлялись идеями социализма и революционного романтизма.
Что будет в маршруте
- Мы начнём с Дворца изящных искусств — главной святыни мексиканских муралистов
- Прогуляемся по парку Аламеда, который уже пять веков остаётся центром культурной жизни города
- Заглянем во дворы исторического центра, где скрываются гигантские работы
- Посетим музей одного мурала — уникального произведения, чудом уцелевшего после землетрясения
- В финале поговорим о художниках 21 века и попробуем расшифровать их диалог с великими предшественниками
Организационные детали
- Это пешеходная экскурсия, не требующая особой физической подготовки
- Вход в музеи оплачивается отдельно (около $3-4 за чел.)
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|$129
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Дворца изящных искусств
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Серж — ваш гид в Мехико
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 48 туристов
Я журналист-искусствовед, окончил Sotheby’s Institute of Art. Автор и продюсер тревел-контента, 10 лет развивал международный туризм в Китае, теперь живу в Мексике и готов показать вам эту страну. Культура и искусство, гастрономия и история, а также многое другое — в нашей программе!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Потрясающая экскурсия. Сергей - замечательный рассказчик.
Если вы думаете, что вас проведут по граффити, нет, вас проведут по культурному наследию Мексики. Огромное, хаотичное, местами непонятное, яркое, цепляющее.
Сережа - просто находка! Так
Если вы думаете, что вас проведут по граффити, нет, вас проведут по культурному наследию Мексики. Огромное, хаотичное, местами непонятное, яркое, цепляющее.
Сережа - просто находка! Так
Серж
Ответ организатора:
Анна, искренне вас благодарю за такие приятные слова! Приезжайте в Мехико снова и я открою для вас еще больше иногда странных, но очень интересных мест ❤️
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Нам все понравилось, мы не думали, что будет так увлекательно! Мексика очень красочная страна. Сергей много знает и интересно рассказывает о Мексике и Мехико-сити.
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