Мурализм в Мехико — язык эпохи, на котором город рассказывает о своих надеждах и боли. С помощью стрит-арта — и моих подсказок — вы раскроете хроники последних 100 лет, ярких и противоречивых. Мы рассмотрим ключевые муралы 20 века, от знаковых до скрытых во дворах. Разберёмся в истории каждого произведения. И исследуем искусство, которое невозможно игнорировать.

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Описание экскурсии

Современное уличное искусство Мексики — сложная и многогранная история, но я расскажу о нём простым и понятным языком. После экскурсии вы:

разберётесь в главных именах и стилях

научитесь «читать» муралы

сможете без труда угадывать авторов и эпоху

Отдельно поговорим о том, сколько общего у мексиканского и советского искусства и как, находясь за тысячи километров друг от друга, художники вдохновлялись идеями социализма и революционного романтизма.

Что будет в маршруте

Мы начнём с Дворца изящных искусств — главной святыни мексиканских муралистов

— главной святыни мексиканских муралистов Прогуляемся по парку Аламеда , который уже пять веков остаётся центром культурной жизни города

, который уже пять веков остаётся центром культурной жизни города Заглянем во дворы исторического центра , где скрываются гигантские работы

, где скрываются гигантские работы Посетим музей одного мурала — уникального произведения, чудом уцелевшего после землетрясения

— уникального произведения, чудом уцелевшего после землетрясения В финале поговорим о художниках 21 века и попробуем расшифровать их диалог с великими предшественниками

Организационные детали