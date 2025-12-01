Индивидуальная
до 5 чел.
Из Мехико в Теотиуакан - древний город богов
Пройти Дорогой мёртвых к главным пирамидам Мексики - Солнца, Луны и бога Кетцалькоатля
Начало: По договорённости
4 янв в 08:00
5 янв в 08:00
$590 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Рок-звёзды мексиканского мурализма
Увидеть здания Мехико, где уличное искусство - не фон, а главные герои города
7 янв в 10:00
8 янв в 10:00
$130 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Мехико: руины, дворцы, дворы и настенная живопись
Обзорная экскурсия по историческому центру столицы Мексики
Завтра в 10:00
30 дек в 17:00
$350 за всё до 5 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Мехико в категории «Можно с детьми»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Мехико
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
Сколько стоит экскурсия по Мехико в декабре 2025
Сейчас в Мехико в категории "Можно с детьми" можно забронировать 3 экскурсии от 130 до 590. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии на русском языке в Мехико (Мексика 🇲🇽) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год по теме «Можно с детьми», 1 ⭐ отзыв, цены от $130. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Мексики. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль