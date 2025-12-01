Найдено 3 экскурсии в категории « Можно с детьми » в Мехико на русском языке, цены от $130. Расписание для бронирования на декабрь 2025, январь и март 2026 г.

1 чел. По популярности Пешая 8 часов 1 отзыв Индивидуальная до 5 чел. Из Мехико в Теотиуакан - древний город богов Пройти Дорогой мёртвых к главным пирамидам Мексики - Солнца, Луны и бога Кетцалькоатля Начало: По договорённости $590 за всё до 5 чел. Пешая 2 часа Индивидуальная до 5 чел. Рок-звёзды мексиканского мурализма Увидеть здания Мехико, где уличное искусство - не фон, а главные герои города $130 за всё до 5 чел. Пешая 7 часов Индивидуальная до 5 чел. Мехико: руины, дворцы, дворы и настенная живопись Обзорная экскурсия по историческому центру столицы Мексики $350 за всё до 5 чел. Другие экскурсии Мехико

