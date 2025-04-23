Индивидуальная
По Мехико - на скутерах
Обзорная поездка по столице Мексики - с лёгким драйвом и без пробок
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$80 за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Из Мехико в Теотиуакан - древний город богов
Пройти дорогой Мёртвых к главным пирамидам Мексики - Солнца, Луны и бога Кетцалькоатля
Начало: По договорённости
31 июл в 08:00
1 авг в 08:00
$590 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Мехико: руины, дворцы, дворы и настенная живопись
Обзорная экскурсия по историческому центру столицы Мексики
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$350 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- SSEMEN23 апреля 2025Спасибо Кириллу! Мне очень понравилось легкость и динамика тура. Не душно, без нудных исторических справок. Очень живо и по делу. Было ощущение, что катаемся с приятелем по городу на мопеде:) Рекомендую для ознакомления с самыми разнообразными районами Мехико!
Ответы на вопросы от путешественников по Мехико в категории «Индивидуальные»
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Сколько стоит экскурсия по Мехико в июле 2025
Сейчас в Мехико в категории "Индивидуальные" можно забронировать 3 экскурсии от 80 до 590. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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