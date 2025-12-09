Найдено 3 экскурсии в категории « Обзорные » в Мехико на русском языке, цены от $80. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году

На мотоцикле 2.5 часа 1 отзыв Индивидуальная По Мехико - на скутерах Обзорная поездка по столице Мексики - с лёгким драйвом и без пробок «Поэтому я предлагаю лучший формат для знакомства с городом: вскочить на скутер и с ветерком отправиться к тем местам, которые помогут рассмотреть, прочувствовать и понять колоритный мегаполис» $80 за человека Пешая 8 часов 1 отзыв Индивидуальная до 5 чел. Из Мехико в Теотиуакан - древний город богов Пройти Дорогой мёртвых к главным пирамидам Мексики - Солнца, Луны и бога Кетцалькоатля Начало: По договорённости «Приглашаю вас к знакомству с древними пирамидами Мезоамерики, среди которых две важнейшие — грандиозная пирамида Солнца и загадочная пирамида Луны» $590 за всё до 5 чел. Пешая 7 часов Индивидуальная до 5 чел. Мехико: руины, дворцы, дворы и настенная живопись Обзорная экскурсия по историческому центру столицы Мексики «Я расскажу, как и для чего были построены пирамиды, а главное — что было у них внутри» $350 за всё до 5 чел. Другие экскурсии Мехико

