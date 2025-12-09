Индивидуальная
По Мехико - на скутерах
Обзорная поездка по столице Мексики - с лёгким драйвом и без пробок
«Поэтому я предлагаю лучший формат для знакомства с городом: вскочить на скутер и с ветерком отправиться к тем местам, которые помогут рассмотреть, прочувствовать и понять колоритный мегаполис»
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
$80 за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Из Мехико в Теотиуакан - древний город богов
Пройти Дорогой мёртвых к главным пирамидам Мексики - Солнца, Луны и бога Кетцалькоатля
Начало: По договорённости
«Приглашаю вас к знакомству с древними пирамидами Мезоамерики, среди которых две важнейшие — грандиозная пирамида Солнца и загадочная пирамида Луны»
12 дек в 08:00
15 дек в 08:00
$590 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Мехико: руины, дворцы, дворы и настенная живопись
Обзорная экскурсия по историческому центру столицы Мексики
«Я расскажу, как и для чего были построены пирамиды, а главное — что было у них внутри»
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
$350 за всё до 5 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Мехико в категории «Обзорные»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Мехико
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Мехико в декабре 2025
Сейчас в Мехико в категории "Обзорные" можно забронировать 3 экскурсии от 80 до 590. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Изучение достопримечательностей города Мехико нужно начинать с обзорной экскурсии, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет о Мехико много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Мексики на русском языке