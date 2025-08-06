Индивидуальная
На мотоцикле из Мехико - к активному вулкану Попокатепетль
Отправиться из Мехико через деревни и кактусовые поля на смотровую точку перевала Пасо-де-Кортес
Завтра в 08:00
7 авг в 08:00
$250 за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Мехико: руины, дворцы, дворы и настенная живопись
Обзорная экскурсия по историческому центру столицы Мексики
Сегодня в 15:30
Завтра в 10:00
$350 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Из Мехико в Теотиуакан - древний город богов
Пройти Дорогой мёртвых к главным пирамидам Мексики - Солнца, Луны и бога Кетцалькоатля
Начало: По договорённости
7 авг в 08:00
8 авг в 08:00
$590 за всё до 5 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Мехико в категории «На весь день»
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