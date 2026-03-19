Групповая
до 18 чел.
Бухта черепах Акумаль и эко-парк Танка из Плайя-дель-Кармен
Посетите бухту черепах Акумаль и эко-парк Танка. Снорклинг с черепахами, купание в сенотах и знакомство с майянской культурой. Трансфер и обед включены
Начало: В вашем отеле
23 мар в 09:00
30 мар в 09:00
$165 за человека
Групповая
Церемония Темаскаль в майянской деревне (из Плайя-дель-Кармен)
Погрузитесь в древние традиции Мезоамерики и пройдите церемонию Темаскаль в майянской деревне. Очищение, медитация и традиционный ужин ждут вас
Начало: В вашем отеле
Расписание: в среду и четверг в 18:00
25 мар в 18:00
26 мар в 18:00
$100 за человека
Мини-группа
до 4 чел.
Дайвинг в сенотах Плайи-дель-Кармен
В них кажется, что ты летишь по воздуху, а не плывёшь
Начало: В лобби вашего отеля
Расписание: ежедневно в 07:30
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
$230 за человека
Сколько стоит экскурсия по Плайе-дель-Кармен в марте 2026
Сейчас в Плайе-дель-Кармен в категории "Развлечения" можно забронировать 3 экскурсии от 100 до 230. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.76 из 5
