Мексика: захватывающий дайвинг в пещерах
Погружение в сеноты Плайи-дель-Кармен для сертифицированных дайверов. Откройте для себя подводные пещеры, сталактиты и сталагмиты. Включены трансфер и ланч
Начало: В лобби вашего отеля
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 08:00
Завтра в 08:00
7 фев в 08:00
$260 за человека
Мини-группа
до 12 чел.
Насыщенное путешествие по полуострову Юкатан
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Юкатану! Посетите Чичен-Ицу, Кобу и Тулум, насладитесь Вальядолидом, искупайтесь в сеноте и попробуйте текилу
Начало: У вашего отеля
8 мар в 08:00
5 апр в 08:00
$249 за человека
Групповая
Церемония Темаскаль в майянской деревне (из Плайя-дель-Кармен)
Погрузитесь в древние традиции Мезоамерики и пройдите церемонию Темаскаль в майянской деревне. Очищение, медитация и традиционный ужин ждут вас
Начало: В вашем отеле
Расписание: в среду и четверг в 18:00
Завтра в 18:00
11 фев в 18:00
$100 за человека
Чичен-Ица, Эк Балам и секретный сенот
Погружение в историю майя в Эк Балам, где вас ждут древние ритуалы и захватывающие виды с вершины Акрополя
Начало: В вашем отеле
16 фев в 08:00
23 фев в 08:00
$209 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- AAnikin25 апреля 2024Это бессмысленно описывать, это надо видеть. Кучу описаний, видео и фото можно найти в интернете, но только оказавшись там можно
- ККирилл5 января 2022Было очень насыщенно и динамично, но при этом познавательно и с большой заботой о группе и каждом путешественнике. Постоянно проследовало
- OOleg29 декабря 2021Потрясающее путешествие по истории полуострова Юкатан и цивилизации Майя!
Гид с идеальным русским языком погрузил нас в историю не только полуострова,
