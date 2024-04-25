Необычные экскурсии по Плайе-дель-Кармен

Найдено 3 экскурсии в категории «Необычные» в Плайе-дель-Кармен на русском языке, цены от $95. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Мексика: захватывающий дайвинг в пещерах
Мини-группа
8 часов
1 отзыв
Мексика: захватывающий дайвинг в пещерах
Погрузиться в сеноты Юкатана и исследовать таинственный подводный мир
Начало: В лобби вашего отеля
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 08:00
11 июня в 08:00
13 июня в 08:00
$260 за человека
Церемония Темаскаль в майянской деревне (из Плайя-дель-Кармен)
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
4 отзыва
Церемония Темаскаль в майянской деревне (из Плайя-дель-Кармен)
Пройти ритуал очищения и единения с природой по древним традициям «индейской бани»
Начало: в вашем отеле
Расписание: в среду в 18:00
12 июня в 18:00
19 июня в 18:00
$95 за человека
Исла Мухерес: незабываемая поездка на катамаране
Групповая
6 часов
Исла Мухерес: незабываемая поездка на катамаране
Морское путешествие, карибские коктейли, танцы на песке, снорклинг и знакомство с историей острова
Начало: В вашем отеле
$129 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • A
    Anikin
    25 апреля 2024
    Мексика: захватывающий дайвинг в пещерах
    Это бессмысленно описывать, это надо видеть. Кучу описаний, видео и фото можно найти в интернете, но только оказавшись там можно
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    получить эти ощущения. Космос, фантастика, эстетика, красота. Увлекаюсь дайвингом много лет и давно такого не испытывал. Тут же прошёл курс на продвинутый уровень, чтобы не иметь ограничений в дальнейшем. Огромное спасибо организаторам!

  • А
    Айгуль
    7 июля 2021
    Церемония Темаскаль в майянской деревне (из Плайя-дель-Кармен)
    Замечательная экскурсия, очень хорошо организовано, группа была всего 4 человека, никакой толпы туристов, все по-настоящему, душевно и круто. Спасибо гиду Алине и всей компании 🙏🙏🙏🙏

Ответы на вопросы от путешественников по Плайе-дель-Кармен в категории «Необычные»

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  1. Мексика: захватывающий дайвинг в пещерах
  2. Церемония Темаскаль в майянской деревне (из Плайя-дель-Кармен)
  3. Исла Мухерес: незабываемая поездка на катамаране
Сколько стоит экскурсия по Плайе-дель-Кармен в июне 2024
Сейчас в Плайе-дель-Кармен в категории "Необычные" можно забронировать 3 экскурсии от 95 до 260. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Экскурсии на русском языке в Плайе-дель-Кармен (Мексика 🇲🇽) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Необычные», 5 ⭐ отзывов, цены от $95. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Мексики. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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