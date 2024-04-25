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Мини-группа
8 часов
Мексика: захватывающий дайвинг в пещерах
Погрузиться в сеноты Юкатана и исследовать таинственный подводный мир
Начало: В лобби вашего отеля
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 08:00
11 июня в 08:00
13 июня в 08:00
$260 за человека
Групповая
3 часа
Церемония Темаскаль в майянской деревне (из Плайя-дель-Кармен)
Пройти ритуал очищения и единения с природой по древним традициям «индейской бани»
Начало: в вашем отеле
Расписание: в среду в 18:00
12 июня в 18:00
19 июня в 18:00
$95 за человека
Групповая
6 часов
Исла Мухерес: незабываемая поездка на катамаране
Морское путешествие, карибские коктейли, танцы на песке, снорклинг и знакомство с историей острова
Начало: В вашем отеле
$129 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- AAnikin25 апреля 2024Это бессмысленно описывать, это надо видеть. Кучу описаний, видео и фото можно найти в интернете, но только оказавшись там можно
- ААйгуль7 июля 2021Замечательная экскурсия, очень хорошо организовано, группа была всего 4 человека, никакой толпы туристов, все по-настоящему, душевно и круто. Спасибо гиду Алине и всей компании 🙏🙏🙏🙏
Ответы на вопросы от путешественников по Плайе-дель-Кармен в категории «Необычные»
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Сколько стоит экскурсия по Плайе-дель-Кармен в июне 2024
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