Руслан Г. проводит ещё 6 экскурсий

Экскурсия в Эк Балам -город майя, открытый совсем недавно, с великолепно сохранившимися таинственными фигурами крылатых людей возле гробницы в виде открытой пасти монстра. Город 🏙️ открыт для посещения не так давно и хранит в себе множество тайн, здесь до сих пор проводятся археологические раскопки. Также Вы увидете пещеру Баланканче, где в давние времена майя проводили свои ритуалы и в которой представлены оригинальные артефакты, и совершите прогулку 👣 на рикшах к затерянному среди тропической сельвы сеноту Шканче, в освежающих водах которого вы сможете искупаться.