Руслан Г. проводит ещё 6 экскурсий

Если Вы впервые в Мексике и хотите увидеть и узнать о Ривьере Майя, чтобы интересно и результативно спланировать свой отдых, то это экскурсия ⛳ для Вас! В ходе ознакомительной поездкт мы посетим белоснежные пляжи Тулума, знаменитую 5 авениду в Плайе дель Кармен и потрясающую смотровую площадку в Канкуне, откуда открывается сногшибательный вид на береговую линию! Вы получите информацию о стране и наиболее интересных экскурсиях, полезные советы и отличное настроение.