Руслан Г. проводит ещё 6 экскурсий

Если Вы впервые в Мексике и хотите увидеть и узнать о Ривьере Майя, чтобы интересно и результативно спланировать свой отдых, то это экскурсия ⛳ для Вас! В ходе ознакомительной поездкт мы посетим белоснежные пляжи Тулума, знаменитую 5 авениду в Плайе дель Кармен и потрясающую смотровую площадку в Канкуне, откуда открывается сногшибательный вид на береговую линию! Вы получите информацию о стране и наиболее интересных экскурсиях, полезные советы и отличное настроение.
Начало и место завершения
🚩 Playa del Carmen
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 8 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.