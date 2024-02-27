Прикоснуться к тайнам цивилизации майя и познакомиться с колониальной архитектурой старинного города
Вы исследуете пирамиду и другие знаменитые сооружения древнего города Чичен-Ица — одного из новых чудес света. Полюбуетесь самым красивым сенотом на полуострове и сможете искупаться в его освежающих водах. А также изучите исторический центр красочного Вальядолида.
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$300
|Дети до 13 лет
|$150
Описание
Что вас ожидает
Чичен-Ица
Город племени ица упоминается впервые в середине 5 века н. э., но его основные сооружения относятся к 10-11 вв. Главным объектом культового комплекса остаётся пирамида Кукулькана, объект из списка ЮНЕСКО и самый известный памятник Юкатана. Мы поговорим об особенностях архитектуры постройки, которая рождает множество версий о её назначении. Исследуем площадку для игры в мяч, обсерваторию, Храм воинов, а также другие объекты археологического парка. В политическом и культурном центре майя вы познакомитесь поближе с загадочной древней цивилизацей.
Карстовый провал, или сенот
В десяти минутах от Чичен-Ицы находится ещё одна жемчужина Юкатана — сенот Ик-Киль. Система подземных рек протяженностью более 300 километров даёт необходимую влагу растительности вокруг и является частью уникальной экосистемы. В сеноте вы сможете не только сделать великолепные фото на память, но и поплавать в освежающих водах. На территории есть чистые раздевалки, уборные и ящики для хранения вещей.
В местном ресторане я предложу сделать перерыв на обед — вы отведаете блюда и напитки мексиканской или европейской кухни на ваш выбор.
Колониальный город Вальядолид
После обеда отправимся знакомиться с испанской колониальной архитектурой 16 века. Погуляем по ярким улочкам исторического центра, осмотрим католический собор и городскую площадь. А на городском рынке вы сможете купить что-то из местных сувениров и выпить чашечку кофе по дороге в отель.
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер из отеля и обратно, входные билеты, туристические сборы, обед (буфет и 1 освежающий напиток на выбор)
- Поездка проходит на автомобиле Honda Odyssey (для компании до 5 человек) или Toyota Hiace (для компании от 6 до 10 человек)
- Не включено в стоимость: оплата съёмки на вашу профессиональную фототехнику — 3$
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- от вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.