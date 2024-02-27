Центр Юкатана: Чичен-Ица, Ик-Киль и Вальядолид
Индивидуальная экскурсия в Канкуне

Прикоснуться к тайнам цивилизации майя и познакомиться с колониальной архитектурой старинного города

Приготовьтесь отправиться в сердце джунглей Юкатана, чтобы увидеть главные достопримечательности Мексики.

Вы исследуете пирамиду и другие знаменитые сооружения древнего города Чичен-Ица — одного из новых чудес света. Полюбуетесь самым красивым сенотом на полуострове и сможете искупаться в его освежающих водах. А также изучите исторический центр красочного Вальядолида.
Центр Юкатана: Чичен-Ица, Ик-Киль и Вальядолид
Центр Юкатана: Чичен-Ица, Ик-Киль и Вальядолид
Центр Юкатана: Чичен-Ица, Ик-Киль и Вальядолид
Ближайшие даты:
27
фев
29
фев
1
мар
2
мар
3
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даты

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$300
Дети до 13 лет$150
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Чичен-Ица

Город племени ица упоминается впервые в середине 5 века н. э., но его основные сооружения относятся к 10-11 вв. Главным объектом культового комплекса остаётся пирамида Кукулькана, объект из списка ЮНЕСКО и самый известный памятник Юкатана. Мы поговорим об особенностях архитектуры постройки, которая рождает множество версий о её назначении. Исследуем площадку для игры в мяч, обсерваторию, Храм воинов, а также другие объекты археологического парка. В политическом и культурном центре майя вы познакомитесь поближе с загадочной древней цивилизацей.

Карстовый провал, или сенот

В десяти минутах от Чичен-Ицы находится ещё одна жемчужина Юкатана — сенот Ик-Киль. Система подземных рек протяженностью более 300 километров даёт необходимую влагу растительности вокруг и является частью уникальной экосистемы. В сеноте вы сможете не только сделать великолепные фото на память, но и поплавать в освежающих водах. На территории есть чистые раздевалки, уборные и ящики для хранения вещей.

В местном ресторане я предложу сделать перерыв на обед — вы отведаете блюда и напитки мексиканской или европейской кухни на ваш выбор.

Колониальный город Вальядолид

После обеда отправимся знакомиться с испанской колониальной архитектурой 16 века. Погуляем по ярким улочкам исторического центра, осмотрим католический собор и городскую площадь. А на городском рынке вы сможете купить что-то из местных сувениров и выпить чашечку кофе по дороге в отель.

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер из отеля и обратно, входные билеты, туристические сборы, обед (буфет и 1 освежающий напиток на выбор)
  • Поездка проходит на автомобиле Honda Odyssey (для компании до 5 человек) или Toyota Hiace (для компании от 6 до 10 человек)
  • Не включено в стоимость: оплата съёмки на вашу профессиональную фототехнику — 3$

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
от вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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