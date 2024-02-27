Приготовьтесь отправиться в сердце джунглей Юкатана, чтобы увидеть главные достопримечательности Мексики. Вы исследуете пирамиду и другие знаменитые сооружения древнего города Чичен-Ица — одного из новых чудес света. Полюбуетесь самым красивым сенотом на полуострове и сможете искупаться в его освежающих водах. А также изучите исторический центр красочного Вальядолида.

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Описание

Что вас ожидает

Чичен-Ица

Город племени ица упоминается впервые в середине 5 века н. э., но его основные сооружения относятся к 10-11 вв. Главным объектом культового комплекса остаётся пирамида Кукулькана, объект из списка ЮНЕСКО и самый известный памятник Юкатана. Мы поговорим об особенностях архитектуры постройки, которая рождает множество версий о её назначении. Исследуем площадку для игры в мяч, обсерваторию, Храм воинов, а также другие объекты археологического парка. В политическом и культурном центре майя вы познакомитесь поближе с загадочной древней цивилизацей.

Карстовый провал, или сенот

В десяти минутах от Чичен-Ицы находится ещё одна жемчужина Юкатана — сенот Ик-Киль. Система подземных рек протяженностью более 300 километров даёт необходимую влагу растительности вокруг и является частью уникальной экосистемы. В сеноте вы сможете не только сделать великолепные фото на память, но и поплавать в освежающих водах. На территории есть чистые раздевалки, уборные и ящики для хранения вещей.

В местном ресторане я предложу сделать перерыв на обед — вы отведаете блюда и напитки мексиканской или европейской кухни на ваш выбор.

Колониальный город Вальядолид

После обеда отправимся знакомиться с испанской колониальной архитектурой 16 века. Погуляем по ярким улочкам исторического центра, осмотрим католический собор и городскую площадь. А на городском рынке вы сможете купить что-то из местных сувениров и выпить чашечку кофе по дороге в отель.

Организационные детали