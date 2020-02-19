Из Канкуна к озерам и пещерам полуострова Юкатан

Поплавать в чистейшей воде святых источников майя и полюбоваться уникальными природными «колодцами»

5
1 отзыв
Приглашаю отправиться в путешествие к карстовым пещерам и подземным озерам и насладиться загадочной мексиканской природой.

Вы впечатлитесь сталактитами и сталагмитами, искупаетесь в кристально чистой воде, полюбуетесь свисающими лианами, причудливыми корнями деревьев, зеленью и цветами.

Я расскажу «живым» языком, что такое сеноты, как они образовались и какое значение имели для древних майя.

Вы откроете для себя уникальный новый мир и убедитесь, что Мексика — действительно другая планета с удивительными ландшафтами, традициями и тайнами.
Из Канкуна к озерам и пещерам полуострова Юкатан
Из Канкуна к озерам и пещерам полуострова Юкатан
Из Канкуна к озерам и пещерам полуострова Юкатан
Из Канкуна к озерам и пещерам полуострова Юкатан
Из Канкуна к озерам и пещерам полуострова Юкатан
Из Канкуна к озерам и пещерам полуострова Юкатан
Из Канкуна к озерам и пещерам полуострова Юкатан
Из Канкуна к озерам и пещерам полуострова Юкатан
Из Канкуна к озерам и пещерам полуострова Юкатан
Из Канкуна к озерам и пещерам полуострова Юкатан
Из Канкуна к озерам и пещерам полуострова Юкатан

Что вас ожидает

Экзотический мир подземных пещер, лиан и священных озер

Вы посетите открытые и закрытые сеноты. Открытые напомнят вам экзотические колодцы со свисающими по стенам лианами и корнями деревьев или острова, которые окружают прозрачные воды святых источников. Закрытые сеноты — это пещеры с подземными озерами чистейшей голубой воды, где вы сможете поплавать, погулять и полюбоваться каменными сводами, сталактитами и сталагмитами. Я расскажу, почему некоторое сеноты становились местами для жертвоприношений, какой смысл вкладывали древние в эти ритуалы и как о них стало известно современному миру.

Загадки сенотов и цивилизации майя

Я расскажу, как в Мексике образовались сеноты, повлияла ли на этот процесс геология региона, какую роль сыграли в истории сенотов древний метеорит и вымирание динозавров. Майя называли сеноты «вратами в царство мертвых» и считали их воды священными. Вы узнаете, с какими таинственными находками столкнулись в сенотах дайверы-спелеологи, с какими богами древних майя связаны эти артефакты и что именно люди просили у высших существ. А еще я обязательно расскажу о современных потомках майя: какие обычаи сохранились до наших дней, почему майя утратили письменность и как большинство из них живет в новом мире.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Экскурсию проведу для вас я и водитель на автомобиле Renaul Duster
  • По вашему желанию я могу скорректировать маршрут и количество посещаемых сенотов и пещер

Дополнительные расходы

  • Бензин и платные дороги — около 140$ в зависимости от расположения вашего отеля
  • Напитки и еда
  • Входные билеты в сеноты — 10-15$ с человека
  • В открытый сенот можно добраться пешком или на велорикшах/велосипедах — 3-9$ с человека

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

По выбранному вами времени

Ева
Ева
Я в Мексике с 2016 года. Все это время очень активно ездила по стране, изучала как популярные, так и малоизвестные (их оказалось намного больше) туристические маршруты и достопримечательности. Именно в Мексике началось мое увлечение древностями и тайнами и появилось желание делиться знаниями с путешественниками. Я помогу вам посетить действительно красивые и вдохновляющие места, не исхоженные толпами туристов, и узнать о древних майя и таинственной природе в формате увлекательного рассказа, без скучного перечисления дат и цифр. Я всегда спрашиваю путешественников, что именно они хотели бы услышать и на чем сделать акцент. Самое большое удовольствие для меня — общение с искренне заинтересованными и думающими людьми.
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1 реальный отзыв

А
19 фев 2020
Были на экскурсии 11 февраля. Замечательно провели время. Посмотрели удивительные сеноты и пещеры, не заезженные туристами. Огромное спасибо Еве и Антону. Они нам показали несколько другую Мексику.

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