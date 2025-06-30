священных источников майя, где вода имеет необычайную прозрачность, а сталактиты и сталагмиты создают невероятные формы. Вы узнаете о значении этих мест для древних майя, познакомитесь с загадочными находками дайверов-спелеологов и откроете для себя, как современные потомки майя сохраняют традиции своих предков. Подземные озера Юкатана - это не просто природные достопримечательности, это врата в историю и культуру одной из самых загадочных цивилизаций в истории человечества. Приглашаем вас на экскурсию, которая станет одним из самых ярких впечатлений вашего путешествия по Мексике

Описание экскурсии

Экзотический мир подземных пещер, лиан и священных озер

Вы посетите открытые и закрытые сеноты. Открытые напомнят вам экзотические колодцы со свисающими по стенам лианами и корнями деревьев или острова, которые окружают прозрачные воды святых источников. Закрытые сеноты — это пещеры с подземными озёрами чистейшей голубой воды, где вы сможете поплавать, погулять и полюбоваться каменными сводами, сталактитами и сталагмитами. Я расскажу, почему некоторое сеноты становились местами для жертвоприношений, какой смысл вкладывали древние в эти ритуалы и как о них стало известно современному миру.

Загадки сенотов и цивилизации майя

Я расскажу, как в Мексике образовались сеноты, повлияла ли на этот процесс геология региона, какую роль сыграли в истории сенотов древний метеорит и вымирание динозавров. Майя называли сеноты «вратами в царство мертвых» и считали их воды священными. Вы узнаете, с какими таинственными находками столкнулись в сенотах дайверы-спелеологи, с какими богами древних майя связаны эти артефакты и что именно люди просили у высших существ. А ещё я обязательно расскажу о современных потомках майя: какие обычаи сохранились до наших дней, почему майя утратили письменность и как большинство из них живёт в новом мире.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

Экскурсию проведу для вас я или другой гид из нашей команды и водитель на арендованном автомобиле

По вашему желанию я могу скорректировать маршрут и количество посещаемых сенотов и пещер

Дополнительные расходы