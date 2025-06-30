Экзотический мир подземных пещер, лиан и священных озер
Вы посетите открытые и закрытые сеноты. Открытые напомнят вам экзотические колодцы со свисающими по стенам лианами и корнями деревьев или острова, которые окружают прозрачные воды святых источников. Закрытые сеноты — это пещеры с подземными озёрами чистейшей голубой воды, где вы сможете поплавать, погулять и полюбоваться каменными сводами, сталактитами и сталагмитами. Я расскажу, почему некоторое сеноты становились местами для жертвоприношений, какой смысл вкладывали древние в эти ритуалы и как о них стало известно современному миру.
Загадки сенотов и цивилизации майя
Я расскажу, как в Мексике образовались сеноты, повлияла ли на этот процесс геология региона, какую роль сыграли в истории сенотов древний метеорит и вымирание динозавров. Майя называли сеноты «вратами в царство мертвых» и считали их воды священными. Вы узнаете, с какими таинственными находками столкнулись в сенотах дайверы-спелеологи, с какими богами древних майя связаны эти артефакты и что именно люди просили у высших существ. А ещё я обязательно расскажу о современных потомках майя: какие обычаи сохранились до наших дней, почему майя утратили письменность и как большинство из них живёт в новом мире.
Организационные детали
Как проходит экскурсия
Экскурсию проведу для вас я или другой гид из нашей команды и водитель на арендованном автомобиле
По вашему желанию я могу скорректировать маршрут и количество посещаемых сенотов и пещер
Дополнительные расходы
При количестве участников более 3 человек (включая детей), дополнительно оплачивается улучшенный автомобиль (от $50) в зависимости от количества человек и пожеланий комфорта
Бензин и платные дороги — около $140 в зависимости от расположения вашего отеля
Напитки и еда
Входные билеты в сеноты — $10–15 с человека
В открытый сенот можно добраться пешком или на велорикшах/велосипедах — $3–9 с человека
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ева — ваша команда гидов в Канкуне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провели экскурсии для 36 туристов
Я в Мексике с 2016 года. Все это время очень активно ездила по стране, изучала как популярные, так и малоизвестные (их оказалось намного больше) туристические маршруты и достопримечательности. Именно в читать дальшеуменьшить
Мексике началось мое увлечение древностями и тайнами и появилось желание делиться знаниями с путешественниками. Я и мой друг, с которым мы проводим экскурсии, поможем вам посетить действительно красивые и вдохновляющие места, не исхоженные толпами туристов, и узнать о древних майя и таинственной природе в формате увлекательного рассказа, без скучного перечисления дат и цифр. Я всегда спрашиваю путешественников, что именно они хотели бы услышать и на чем сделать акцент. Самое большое удовольствие для меня — общение с искренне заинтересованными и думающими людьми.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Е
Екатерина
Шикарная экскурсия! Александра провела нас по 3 сенотам, очень понравилось! Почти нет туристов, спокойно и красиво! Александра, гид, которого я посоветовала бы всем, кто хочет посетить Мексику! Организация тоже была на высоте!
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С
Светлана
Полый восторг. Сеноты, на мой взгляд, это лучшее, что есть в Мексике. Мы были там практически одни, и это также добавляло впечатлений. Кроме сенотов, посетили Эк-Балам и Вальядолид. Экскурсия и всё путешествие оставило неизгладимый след, от всей души рекомендую. Организаторам - огромное спасибо!
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А
Анатолий
Были на экскурсии 11 февраля. Замечательно провели время. Посмотрели удивительные сеноты и пещеры, не заезженные туристами. Огромное спасибо Еве и Антону. Они нам показали несколько другую Мексику.
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Артём
Брали индивидуальный маршрут в Кобу, лагуну (озеро) и сенот
Из плюсов: Александра отличный рассказчик, структурно подает историческую часть, делится информацией о современной Мексике. Хороший уровень организации экскурсии.
Из минусов: (1) цена. 1200$ читать дальшеуменьшить
на троих достаточно дорого. Это относится в целом к Мексике - высокий ценник на все, в том числе из-за туристов из США и Канады. Плюс русскоязычных туристов сейчас не много, предложений немного - цены высокие. (2) если были в ЧиченИтце, то Коба большого впечатления не вызовет
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