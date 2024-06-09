Погрузитесь в культуру индейцев Города чёрного ягуара на север Юкатана.
Исследуйте древние сооружения майя, искупайтесь в священном сеноте и попробуйте настоящую мексиканскую кухню. Вальядолид, розовые озёра и биосферный заповедник подарят незабываемые впечатления. Узнайте о майя и ацтеках, завоевании Мексики и современной жизни страны. Всё это в индивидуальной экскурсии на автомобиле с комфортом и вниманием к деталям
Исследуйте древние сооружения майя, искупайтесь в священном сеноте и попробуйте настоящую мексиканскую кухню. Вальядолид, розовые озёра и биосферный заповедник подарят незабываемые впечатления. Узнайте о майя и ацтеках, завоевании Мексики и современной жизни страны. Всё это в индивидуальной экскурсии на автомобиле с комфортом и вниманием к деталям
7 причин купить эту экскурсию
- 🌿 Погружение в культуру майя
- 🏛 Восхождение на древние сооружения
- 🏊♂️ Купание в священном сеноте
- 🍽 Дегустация традиционной кухни
- 🦩 Наблюдение за фламинго и крокодилами
- 🏙 Прогулка по колониальному Вальядолиду
- 🛍 Возможность купить местные сувениры
Что можно увидеть
- Эк-Балам
- Сенот
- Розовые озёра
- Биосферный заповедник
- Вальядолид
Ближайшие даты:
Время начала: 06:30, 07:00, 07:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Мы увидим:
- Эк-Балам, или Город чёрного ягуара — затерянный в мексиканских джунглях город майя. Здесь ещё осталась возможность взбираться на древние сооружения. Самое главное из них — акрополь высотой 30 метров.
- Сенот — карстовый провал с пресной водой. Это священное для индейцев место. Мы приедем сюда раньше больших туристических групп, чтобы в уединении искупаться и освежиться после посещения Эк-Балама.
- Местные блюда — попробуем традиционную кухню в формате «шведский стол». Cochinita pibil, pico de gallo, sopa de lima и многое другое. Расскажу, что это такое и с чем это едят.
- Розовые озёра — их магический цвет привлекает путешественников со всего мира.
- Биосферный заповедник — промчимся на лодке среди мангровых лесов в лагуне мексиканского залива. Вы покормите рыбой пеликанов и тропических фрегатов. Полюбуетесь фламинго, бакланами и, конечно, крокодилами!
- Колониальный город Вальядолид, основанный испанцами в 16 веке. Здесь мы погуляем по центральной площади и попробуем местные десерты — вафельные трубочки маркеситас или мексиканское мороженое. Также можем посмотреть местные сувениры — кофе, шоколад, изделия из хлопка и кожи.
Организационные детали
- Поездка проходит на автомобиле Honda Odyssey.
- Обед включён в стоимость, а напитки оплачиваются отдельно (примерно $3-5).
- Десерты в Вальядолиде по желанию и оплачиваются дополнительно.
Что взять с собой:
- Удобную обувь и головные уборы, солнцезащитный крем, крем от москитов, а также полотенце и купальный костюм.
- Не забудьте фото- и видеотехнику.
- Если у вас ранний выезд, то захватите с собой в дорогу лёгкий перекуc.
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|$440
|Дети 4-13 лет
|$310
|Дети до 3 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Aliaksandr — ваш гид в Канкуне
Я профессиональный гид, гуманитарий, увлечённый историей и экстремальными видами спорта. Более 10 лет работы. Как федеральный гид провожу экскурсии любой сложности по всей стране. С удовольствием помогу в организации вашегоЗадать вопрос
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